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В Мордовии девятиклассник несколько раз "заминировал" школу - РИА Новости, 26.02.2024
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13:49 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/minirovanie-1929544117.html
В Мордовии девятиклассник несколько раз "заминировал" школу
В Мордовии девятиклассник несколько раз "заминировал" школу - РИА Новости, 26.02.2024
В Мордовии девятиклассник несколько раз "заминировал" школу
Сотрудники ФСБ в Мордовии разыскали девятиклассника, который рассылал сообщения о "бомбе" в школе, чтобы сорвать уроки, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:49
2024-02-26T13:49
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Сотрудники ФСБ в Мордовии разыскали девятиклассника, который рассылал сообщения о "бомбе" в школе, чтобы сорвать уроки, сообщила пресс-служба ведомства. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлен 15-летний ученик 9-го класса Кадошкинской средней школы, который в декабре 2023 года и январе 2024 года организовал рассылку об угрозах совершения террористического акта в здании школы. Письма с сообщением о "минировании" учебного заведения направлялись на электронную почту местной администрации. Правоохранительными органами взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. &quot;В ходе опроса подозреваемый рассказал, что действовал из хулиганских побуждений с целью сорвать учебные занятия. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма)&quot;, — говорится в сообщении.Пресс-служба управления ФСБ России по Мордовия подчеркивает, что уголовная ответственность в РФ за тяжкие и особо тяжкие преступления наступает с 14 лет, в том числе за террористический акт и заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
https://ria.ru/20240127/ugroza-1923805391.html
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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика мордовия
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Мордовия
В Мордовии девятиклассник несколько раз "заминировал" школу

ФСБ в Мордовии нашла девятиклассника, "минировавшего" школу, чтобы сорвать уроки

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Сотрудники ФСБ в Мордовии разыскали девятиклассника, который рассылал сообщения о "бомбе" в школе, чтобы сорвать уроки, сообщила пресс-служба ведомства.
Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлен 15-летний ученик 9-го класса Кадошкинской средней школы, который в декабре 2023 года и январе 2024 года организовал рассылку об угрозах совершения террористического акта в здании школы. Письма с сообщением о "минировании" учебного заведения направлялись на электронную почту местной администрации. Правоохранительными органами взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.
«

"В ходе опроса подозреваемый рассказал, что действовал из хулиганских побуждений с целью сорвать учебные занятия. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", — говорится в сообщении.

Пресс-служба управления ФСБ России по Мордовия подчеркивает, что уголовная ответственность в РФ за тяжкие и особо тяжкие преступления наступает с 14 лет, в том числе за террористический акт и заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
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