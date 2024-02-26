https://ria.ru/20240226/minirovanie-1929544117.html
В Мордовии девятиклассник несколько раз "заминировал" школу
В Мордовии девятиклассник несколько раз "заминировал" школу - РИА Новости, 26.02.2024
В Мордовии девятиклассник несколько раз "заминировал" школу
Сотрудники ФСБ в Мордовии разыскали девятиклассника, который рассылал сообщения о "бомбе" в школе, чтобы сорвать уроки, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:49
2024-02-26T13:49
2024-02-26T13:49
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика мордовия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Сотрудники ФСБ в Мордовии разыскали девятиклассника, который рассылал сообщения о "бомбе" в школе, чтобы сорвать уроки, сообщила пресс-служба ведомства. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлен 15-летний ученик 9-го класса Кадошкинской средней школы, который в декабре 2023 года и январе 2024 года организовал рассылку об угрозах совершения террористического акта в здании школы. Письма с сообщением о "минировании" учебного заведения направлялись на электронную почту местной администрации. Правоохранительными органами взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. "В ходе опроса подозреваемый рассказал, что действовал из хулиганских побуждений с целью сорвать учебные занятия. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", — говорится в сообщении.Пресс-служба управления ФСБ России по Мордовия подчеркивает, что уголовная ответственность в РФ за тяжкие и особо тяжкие преступления наступает с 14 лет, в том числе за террористический акт и заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
https://ria.ru/20240127/ugroza-1923805391.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика мордовия
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Мордовия
В Мордовии девятиклассник несколько раз "заминировал" школу
ФСБ в Мордовии нашла девятиклассника, "минировавшего" школу, чтобы сорвать уроки
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Сотрудники ФСБ в Мордовии разыскали девятиклассника, который рассылал сообщения о "бомбе" в школе, чтобы сорвать уроки, сообщила пресс-служба ведомства.
Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлен 15-летний ученик 9-го класса Кадошкинской средней школы, который в декабре 2023 года и январе 2024 года организовал рассылку об угрозах совершения террористического акта в здании школы. Письма с сообщением о "минировании" учебного заведения направлялись на электронную почту местной администрации. Правоохранительными органами взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.
«
"В ходе опроса подозреваемый рассказал, что действовал из хулиганских побуждений с целью сорвать учебные занятия. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", — говорится в сообщении.
Пресс-служба управления ФСБ России по Мордовия подчеркивает, что уголовная ответственность в РФ за тяжкие и особо тяжкие преступления наступает с 14 лет, в том числе за террористический акт и заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
В Красноярске заподозрили подростка в фейковом сообщении о теракте в школе