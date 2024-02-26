https://ria.ru/20240226/minirovanie-1929544117.html

В Мордовии девятиклассник несколько раз "заминировал" школу

В Мордовии девятиклассник несколько раз "заминировал" школу - РИА Новости, 26.02.2024

В Мордовии девятиклассник несколько раз "заминировал" школу

Сотрудники ФСБ в Мордовии разыскали девятиклассника, который рассылал сообщения о "бомбе" в школе, чтобы сорвать уроки, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T13:49

2024-02-26T13:49

2024-02-26T13:49

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Сотрудники ФСБ в Мордовии разыскали девятиклассника, который рассылал сообщения о "бомбе" в школе, чтобы сорвать уроки, сообщила пресс-служба ведомства. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлен 15-летний ученик 9-го класса Кадошкинской средней школы, который в декабре 2023 года и январе 2024 года организовал рассылку об угрозах совершения террористического акта в здании школы. Письма с сообщением о "минировании" учебного заведения направлялись на электронную почту местной администрации. Правоохранительными органами взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. "В ходе опроса подозреваемый рассказал, что действовал из хулиганских побуждений с целью сорвать учебные занятия. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", — говорится в сообщении.Пресс-служба управления ФСБ России по Мордовия подчеркивает, что уголовная ответственность в РФ за тяжкие и особо тяжкие преступления наступает с 14 лет, в том числе за террористический акт и заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

https://ria.ru/20240127/ugroza-1923805391.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика мордовия