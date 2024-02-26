https://ria.ru/20240226/lgoty-1729542270.html

Льготы по ЖКХ в 2024 году: какие есть скидки на услуги и как их оформить

Льготы по ЖКХ в 2024 году: какие есть скидки на услуги и как их оформить

Льготы по ЖКХ в 2024 году: какие есть скидки на услуги и как их оформить

Льготы по ЖКХ — это преференции со стороны государства на оплату жилищных и коммунальных услуг. Какие существуют скидки и субсидии в 2024 году, как их оформить... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-26T21:09

2024-02-26T21:09

2024-02-27T18:53

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льготы

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Льготы по ЖКХ — это преференции со стороны государства на оплату жилищных и коммунальных услуг. Какие существуют скидки и субсидии в 2024 году, как их оформить и куда подать документы — в материале РИА Новости.Льготы по ЖКХЛьготы по ЖКХ — это послабления со стороны государства на оплату жилищных и коммунальных услуг, которые полагаются определенным категориям граждан.— Льготы по оплате ЖКХ и субсидии в этой сфере — не одно и то же. Первые — это скидки. Вторые — компенсация части стоимости, — рассказала РИА Новости юрист Валентина Юрченко.Федеральные и региональныеЛьготы в сфере ЖКХ бывают федеральными и региональными.Первые предоставляются следующим категориям граждан:Региональные льготы, в зависимости от субъекта страны, могут предоставляться:— Узнать, какие льготы и субсидии действуют в вашем регионе, можно на сайте ГИС ЖКХ, в разделе "Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан", выбрав свой населенный пункт, — сообщила юрист.“Обратите внимание, что компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ не предоставляется при наличии задолженности, которая образовалась за период не более чем три последних года и подтверждена судебным актом”, - говорит Оксана Васильева, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Льготы инвалидам и семьям с детьми-инвалидамиО мерах социальной поддержки инвалидов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг говорится в ФЗ "О социальной защите инвалидов". Согласно документу, средства на помощь данной категории граждан выделяется из федерального бюджета всем субъектам страны.Инвалиды 1, 2 и 3 группыПо закону, инвалидам всех групп и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация в размере 50% от расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (водо-, газо-, тепло- и электроснабжение, водоотведение, вывоз мусора, управление жилфондом), а также топлива, если в доме нет центрального отопления.— Размер денежной компенсации по федеральной льготе рассчитывается согласно показаниям приборов учета, но не более установленных нормативов потребления. Если счетчики в жилье отсутствуют, то компенсация начисляется исходя из среднего тарифа в регионе, — отметила юрист.Выплата назначается в виде субсидии. То есть сначала инвалид платит всю сумму за услуги, а в конце месяца ему возвращают половину. При этом, если в квартире прописан кто-то еще, то вернут меньше, так как квартплату распределяют между всеми жильцами. Если в квартире живет несколько людей, имеющих право на льготы, то они рассчитываются для каждого льготника отдельно.Инвалидам и семьям с детьми-инвалидами до 18 лет дополнительно компенсируют 50% расходов на оплату найма и содержания жилья, если семья снимает его у государства.Кроме того, инвалиды 1 и 2 групп, дети-инвалиды и семьи с детьми-инвалидами имеют право на компенсацию 50% от взносов на капремонт.Льготы на оплату ЖКУ предоставляются инвалидам независимо от их доходов. Получить их может сам человек с ограниченными возможностями, законный представитель ребенка-инвалида или опекун недееспособного инвалида в виде денежной компенсации за оплаченные коммунальные услуги.В субъектах РФ могут устанавливаться дополнительные меры социальной поддержки инвалидов. Например, в г. Москве инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, которые получают меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг за объем их потребления, предоставляется дополнительная скидка (или компенсационная выплата) в размере 50% платы за объем потребляемых коммунальных услуг, определенный по показаниям приборов учета и превышающий нормативы потребления.Льготы участникам ВОВ и ветеранамУчастникам Великой Отечественной войны, в том числе лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, и инвалидам войны также предоставляется субсидия на оплату услуг ЖКХ.Оксана Васильева отмечает, что участникам ВОВ и ветеранам боевых действий предоставляется компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ в размере 50% в порядке, установленном законодательством субъекта РФ. Такой же льготой пользуются инвалиды боевых действий и инвалиды ВОВ.— Данной категории льготников государство компенсирует половину расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе взносов на капитальный ремонт, — пояснила эксперт.Также существуют и региональные преференции. Например, в Москве имеют право претендовать на компенсацию половины расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе на вывоз твердых бытовых отходов, ветераны труда и военной службы.Льготы пенсионерамРешение о введение льгот пенсионерам принимают власти субъектов РФ. Размер субсидий обычно зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных по региональным стандартам.Так, в Санкт-Петербурге всем пенсионерам положена компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50% при условии работы в северной столице не менее 20 лет и при наличии трудового стажа не менее 40 лет для женщины и 45 лет для мужчины.Пенсионерам после 70 летВ ряде регионов страны 50% от суммы взносов на капитальный ремонт возвращают пенсионерам старше 70 лет.Например, такая мера поддержки действует в Санкт-Петербурге для одиноких пенсионеров старше 70 лет и их неработающих членов семьи.Пенсионерам после 80 летВ некоторых регионах власти установили преференции для пенсионеров старше 80 лет.Например, в Москве одинокие пенсионеры и граждане старше 80 лет освобождаются от платы за вывоз твердых бытовых отходов.В Петербурге же, если пенсионер старше 80 лет и жилье у него в собственности, ему компенсируют 100% взносов на капитальный ремонт.ПредпенсионерамВ большинстве регионов России льготы по оплате ЖКХ предоставляются предпенсионерам, имеющим статус "Ветерана труда".Например, в Липецкой области, согласно закону № 141-ОЗ от 02.12.2004 г. "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области", ветеран труда предпенсионного возраста может получить компенсацию расходов в 50% на капремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также на коммунальные услуги — горячую и холодную воду, электрическую и тепловую энергию, газ, в том числе баллонный, отведение сточных вод, обращение с ТКО и другие.Если предпенсионер из Липецкой области проживает в доме без центрального отопления, он имеет право на 70-процентную компенсацию расходов при покупке твердого топлива и услуг по его доставке.А вот в Москве предпенсионер может рассчитывать на скидку в 50% при оплате жилого помещения и коммунальных услуг, если имеет звание "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы".— Получить подробную информацию о льготах по оплате ЖКХ, предусмотренных в конкретном регионе РФ, можно в отделении социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ, — пояснила юрист.Льготы ветеранам боевых действийВетеранам боевых действий по федеральному законодательству также предоставляется субсидия на оплату услуг ЖКХ. Этой категории льготников государство компенсирует 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе взносов на капитальный ремонт.Предоставление 50-процентной компенсации по оплате жилищных услуг распространяется не только на жилье, находящееся в собственности ветерана и членов его семьи, но и на арендованное жилое помещение.Дополнительные льготы данной категории граждан могут устанавливать в регионах.Льготы военнымПрофессиональные военные, а также члены их семей могут рассчитывать на льготы при оплате коммунальных услуг при наличии ряда условий, которые определяются федеральным законодательством.Преференции могут быть предоставлены:Служащим по контракту, а также сотрудникам спецслужб субсидии предоставляются в случае, если их нормативные расходы на оплату коммунальных услуг превышают 10% ежемесячного дохода. В данном случае размер выплаты равен разнице между нормативом потребления услуг ЖКХ (устанавливается региональным правительством), рассчитанным для данного военнослужащего, и 10% от уровня его дохода. Военным пенсионерам предоставляются льготы в виде уменьшения стоимости фактически потребленных коммунальных услуг на 50% вне зависимости от наличия индивидуальных приборов учета.Лица, отслужившие в армии более 20-ти лет, могут рассчитывать на получение льготы в размере 30-60% от оплаты коммунальных услуг, в зависимости от законодательства субъекта Федерации.Кроме того, близкие родственники военнослужащих, прописанные с ними на одной жилплощади, могут рассчитывать на льготы по ЖКХ в следующих случаях:Согласно пункту 3 постановления правительства №475 к близким родственникам, имеющим право на преференции, относятся:Члены семьи умерших или погибших в период прохождения военной службы имеют право на оплату полной стоимости коммунальных услуг за счет государства, а семьи служащих в другом городе профессиональных военных — на компенсацию 50% стоимости.Льготы многодетным семьямМногодетные семьи вправе рассчитывать на льготные тарифы при оплате коммунальных услуг. Минимальная скидка, установленная федеральными властями — 30%. При этом регионы могут увеличить эту скидку, а также ввести свои условия для ее получения.В большинстве регионов к основаниям предоставления льготы добавляется нуждаемость или малообеспеченность, то есть невозможность родителей собственными силами в полной мере обеспечить все нужды детей.— Например, в Москве многодетные семьи имеют право на компенсацию 30% расходов на оплату коммунальных услуг. В этом случае плата за вывоз бытовых отходов на детей не начисляется, а взрослые члены семьи платят на 50% меньше. Если же в семье 10 и более детей, власти компенсируют 50% расходов на "коммуналку" и оплату жилья, если семья снимает его у государства. Также право на компенсацию 30-50% расходов на оплату коммунальных услуг имеют многодетные семьи Петербурга, в зависимости от количества несовершеннолетних детей, — пояснила юрист.Компенсация устанавливается одному из родителей независимо от получения семьей социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ и количества жилых помещений до достижения младшим ребенком 18 лет.Другие категории гражданУчителямНа федеральном уровне льготы по ЖКХ могут получить только педагоги, которые проживают и работают по трудовому договору в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа). Им полагается ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 1200 рублей.Дополнительные скидки учителям и воспитателям могут быть установлены в зависимости от региона проживания. Послабление может доходить до 50% и распространяться на все виды коммунальных услуг.Например, педагоги государственных учреждений образования в Санкт-Петербурге имеют право на ежемесячную выплату, которая покрывает половину расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Средства предоставляются на одну квартиру или жилье и по одному основанию.Почетным донорамЛьгот по ЖКХ почетным донорам не установлено федеральным законодательством, однако такие послабления могут действовать в регионах РФ.— Например, в Москве лица, награжденным знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР" могут платить только 50% от стоимости коммунальных услуг (отопления, водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения (подогрева воды), электроэнергии, газа) в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда, — отметила юрист.Также в столице для такой категории граждан наполовину снижается оплата вывоза и обезвреживания твердых бытовых отходов независимо от вида жилищного фонда.Семьям с ребенком-инвалидомЛьготы на оплату ЖКХ положены и семьям с детьми-инвалидами. Они могут отдавать на 50% меньше за воду, электричество, содержание общего имущества и плату за квартиру, снимаемую по договору социального найма.В дополнение к указанным выше льготам детям-инвалидам положена компенсация в 50% за капитальный ремонт.СиротамЛьготы по оплате коммунальных услуг для сирот существуют на уровне регионов РФ.— Например, в Москве данная категория граждан не платит за жилье по договору найма специализированного жилого помещения. На время обучения по очной форме — не платит в нем и за ЖКУ. Сирота также может не беспокоиться о коммунальных платежах, если он собственник жилья и в данный момент находится в организациях для сирот и оставшихся без попечения родителей детей. Он также может не платить за жилье, если в это время воспитывается в семье или учится по очной форме и живет в общежитии вуза или ссуза. То же самое относится к случаю, если такие дети или члены их семьи, в которой они проживают, снимают жилье по договору социального найма. Если квартиру или комнату сдают в поднаем, пока сирота отсутствует, — эта льгота не работает, — рассказала эксперт.А вот в Санкт-Петербурге сиротам компенсируют стоимость ЖКУ в размере 100%. Также в северной столице они имеют право на компенсацию расходов на ремонт квартиры, в которой проживают.Как рассчитываются?Перечень субсидий и льготных условий по ЖКХ устанавливается региональными органами власти в соответствии с пунктом 3 статьи 13 ЖК РФ.Преференции предоставляются людям, которые тратят на оплату жилья больше установленной нормы — так называемой доли допустимых расходов (не более 22% общего семейного бюджета). В регионах норму могут снижать. Например, в Петербурге субсидию получат те, кто тратит больше 14% от дохода, а в Москве — больше 10%.Субсидии могут получить граждане, которые снимают жилье у государства или обычного человека по договору, члены жилищных кооперативов и собственники жилья.Размер социальной помощи определяется сотрудниками социальной защиты, однако для собственного спокойствия можно сделать это и самостоятельно, по формуле:(Региональный стандарт стоимости ЖКУ) x (количество человек в семье) — (месячный совокупный доход) x (доля расходов на квартплату в регионе).— Если семья признана малоимущей, к формуле нужно добавить еще и поправочный коэффициент, — отметила Валентина Юрченко.Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: СД : ПМ, где СД — среднедушевой доход семьи, а ПМ — величина прожиточного минимума семьи заявителя.— Например, мать-одиночка из Балашихи и ее годовалая дочь проживают в однокомнатной квартире. Общий доход семьи составляет 14 943 рублей, это меньше прожиточного минимума, установленного для Московской области: 18 832 рубля для трудоспособной мамы + 16 659 рублей для ее дочери = 35 491 рубль на семью из двух человек или по 17 745, 50 на каждого. За квартиру семья платит 3100 рублей. Рассчитаем размер субсидии, который положен этой семье: (3869,13 × 2) − (14 943 × 22%) × (7471,5 ÷ 17 745, 50) = 1862,62 рубля, — пояснила юрист.Как оформить?Оформить льготы можно в МФЦ, через Госуслуги или в отделе социальной защиты населения. Нужно собрать необходимые документы и написать заявление на месте. Бюджетники же оформляют компенсацию по месту работы и получают ее одновременно с выплатой зарплаты за первую половину текущего месяца.Необходимые документыДокументы для оформления преференции по ЖКХ различаются в зависимости от оснований их предоставления. В базовый пакет входят:Изменения в 2024 годуПравила предоставления компенсаций на оплату ЖКУ в 2024 году изменились Деньги теперь будут поступать напрямую в ресурсоснабжающие организации, а не льготникам. С 1 июля 2024 года банки, кредитные организации, платежные агенты не будут взимать комиссию при оплате за жилье и коммунальные услуги и пени за просроченную или неполную оплату с пенсионеров, инвалидов, малоимущих, ветеранов боевых действий и других граждан.По словам юриста Европейской Юридической Службы Станислава Огородникова, система льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг охватывает достаточно широкие категории граждан. Единого акта, устанавливающего перечень льготополучателей, не существует: преференции устанавливаются различными законами и нормативными актами на федеральном и региональном уровнях.Какие льготы по оплате ЖКУ существуют в каждом конкретном регионе в 2024 году, можно узнать, обратившись в местные органы соцзащиты. Т. к. в разных субъектах могут отличаться не только сами льготы, но и список их получателей.“Наиболее распространенной льготой является 50% скидка либо компенсация расходов на оплату. В ряде случаев предоставление льготы или субсидии обусловлено дополнительными условиями (ограничение нормативами потребления, доход получателя). Можно отметить долговременные тенденции: в последнее время скидки постепенно заменяются компенсациями (т.е. услуги оплачиваются в полном объеме, а затем граждане получают компенсации), регулирование предоставления льгот в основном переходит на уровень регионов”, - говорит юрист.Существенно сократить свои расходы на коммуналку могут пенсионеры. Владельцы жилья вправе не платить за горячую и холодную воду, канализацию, вывоз мусора, электричество и газ, если не проживают дома минимум пять дней. Это особенно актуально в дачный сезон. Чтобы оформить перерасчет, нужно подать заявление в МФЦ в течение 30 дней с момента возвращения собственника в жилище.

https://ria.ru/20240125/moskva-1923379984.html

https://ria.ru/20231226/nalogi-1728657161.html

https://ria.ru/20210421/lgoty-1729353346.html

https://ria.ru/20240119/lgoty-1728217952.html

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общество, московская область (подмосковье), москва, россия, льготы, жкх