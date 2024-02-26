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"Нет прощения". Госсекретарь СГ назвал перебежчика Кузьминова подлецом - РИА Новости, 26.02.2024
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19:46 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/kuzminov-1929638871.html
"Нет прощения". Госсекретарь СГ назвал перебежчика Кузьминова подлецом
"Нет прощения". Госсекретарь СГ назвал перебежчика Кузьминова подлецом - РИА Новости, 26.02.2024
"Нет прощения". Госсекретарь СГ назвал перебежчика Кузьминова подлецом
Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев во время посещения мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР назвал перебежчика на... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T19:46
2024-02-26T19:46
в мире
украина
максим кузьминов
дмитрий мезенцев
курск
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ДОНЕЦК, 26 фев — РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев во время посещения мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР назвал перебежчика на Украину Максима Кузьминова подлецом, которому нет прощения. "Предательство и подлость во все времена никогда не приветствовалось. Ведь это не просто предательство, но и подлость. Это преступление по отношению к тем, с кем ты стоял в одном строю десятки и сотни раз. Члены его экипажа, этого подлеца, которые отказались сдаваться, погибли. Они погибли честными, искренними солдатами своей родины, а он предал, и ему нет прощения", - рассказал Мезенцев. Девятнадцатого февраля в СМИ появилась информация о том, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны. Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
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в мире, украина, максим кузьминов, дмитрий мезенцев, курск, ми-8 амтш
В мире, Украина, Максим Кузьминов, Дмитрий Мезенцев, Курск, Ми-8 АМТШ
"Нет прощения". Госсекретарь СГ назвал перебежчика Кузьминова подлецом

Госсекретарь СГ Мезенцев назвал перебежчика на Украину Кузьминова подлецом

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныМаксим Кузьминов
Максим Кузьминов - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Максим Кузьминов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 фев — РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев во время посещения мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР назвал перебежчика на Украину Максима Кузьминова подлецом, которому нет прощения.
"Предательство и подлость во все времена никогда не приветствовалось. Ведь это не просто предательство, но и подлость. Это преступление по отношению к тем, с кем ты стоял в одном строю десятки и сотни раз. Члены его экипажа, этого подлеца, которые отказались сдаваться, погибли. Они погибли честными, искренними солдатами своей родины, а он предал, и ему нет прощения", - рассказал Мезенцев.
Девятнадцатого февраля в СМИ появилась информация о том, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.
Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
Максим Кузьминов - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Его пример другим наука: убит предатель Кузьминов
21 февраля, 08:00
 
В миреУкраинаМаксим КузьминовДмитрий МезенцевКурскМи-8 АМТШ
 
 
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