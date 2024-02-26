https://ria.ru/20240226/kuzminov-1929456624.html

Кузьминов жил в Вильяхойосе недолго, рассказали местные жители

Кузьминов жил в Вильяхойосе недолго, рассказали местные жители - РИА Новости, 26.02.2024

Кузьминов жил в Вильяхойосе недолго, рассказали местные жители

Перебежчик из РФ Максим Кузьминов, тело которого нашли в Испании, прожил в Вильяхойосе несколько дней, никто не успел с ним познакомиться, рассказали РИА... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T06:11

2024-02-26T06:11

2024-02-26T06:11

в мире

украина

максим кузьминов

испания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928322072_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_fc96880ef89372cc05f210def1052f26.jpg

ВИЛЬЯХОЙОСА (Испания), 26 фев – РИА Новости. Перебежчик из РФ Максим Кузьминов, тело которого нашли в Испании, прожил в Вильяхойосе несколько дней, никто не успел с ним познакомиться, рассказали РИА Новости местные жители. "Максим тут жил совсем недолго, поэтому мы его не видели и никто с ним не "подружился". Наверное, он просто хотел слиться с местной русскоговорящей толпой, но все равно зря он это все затеял. Думаем, что его просто-напросто наказали за то, что он сделал. И это произошло бы в любой точке мира. Хотя, может, только на Украине ему было бы чуть безопаснее", - сказал местный русскоговорящий агент недвижимости Дмитрий. По его словам, этот район - русскоговорящий, поэтому на него и мог пасть выбор Кузьминова. Как убедился корреспондент РИА Новости, по улицам там ездит множество машин с украинскими номерами, есть немало ресторанов и магазинов, принадлежащих гражданам России или Украины. В жилых домах высотой по 15-16 этажей многие квартиры используются как вторые дома людей, проживающих за пределами Испании и отдыхающих там лишь во время летнего сезона. "Кому-то это нравится, кому-то - нет, но нам кажется, что это отличное место для наших людей, которые хотят быстро адаптироваться к испанским реалиям и при этом не так сильно выходить из зоны комфорта", - считает собеседник агентства. Недолгое пребывание там Кузьминова подтверждает и владелец местного ресторана Косина Фусьон. "Кто был жертвой, мы изначально не знали, потому что, по слухам, он заселился в квартиру около трех дней назад. Затем к нему приехала его девушка, которая во многом и стала причиной того, что Кузьминова так быстро нашли", - сказал он. Другие жители знают о случившемся в основном из СМИ и пересказывают основные факты по ним. "Преступление произошло вечером во вторник, 13 февраля, в жилом комплексе в районе Ла-Кала. Тело убитого нашли на выезде из гаража около 17.40. По словам единственного свидетеля, тело мужчины переехали на машине, из-за чего он, собственно говоря, и вызвал скорую помощь", - рассказывает один из соседей Кузьминова по дому, пожелавший не называть своего имени. По словам молодого человека, его знакомый сам видел горящую машину, предположительно, брошенную нападавшими. Это было в городе Кампельо, который находится приблизительно в 25 километрах от района Ла-Кала. СМИ 19 февраля сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны. Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".

https://ria.ru/20240226/kuzminov-1929450817.html

https://ria.ru/20240223/kuzminov-1929144100.html

украина

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, максим кузьминов, испания