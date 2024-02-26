https://ria.ru/20240226/kuzminov-1929450817.html

В Испании рассказали, как Кузьминов мог арендовать квартиру

В Испании рассказали, как Кузьминов мог арендовать квартиру - РИА Новости, 26.02.2024

В Испании рассказали, как Кузьминов мог арендовать квартиру

Перебежчик Максим Кузьминов, тело которого нашли в Испании, вряд ли мог купить там квартиру, а арендовать ее он мог только через взятку или при содействии неких РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T03:12

2024-02-26T03:12

2024-02-26T03:34

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максим кузьминов

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ВИЛЬЯХОЙСА (Испания), 26 фев - РИА Новости. Перебежчик Максим Кузьминов, тело которого нашли в Испании, вряд ли мог купить там квартиру, а арендовать ее он мог только через взятку или при содействии неких "знакомых", рассказала РИА Новости местный агент недвижимости Ана Мария, пожелавшая не называть свою фамилию. "Вряд ли он покупал квартиру, так как это очень долгий процесс, и испанские бюрократы при всем желании не смогли бы все так быстро оформить. Скорее всего, взял в аренду… Если он брал жилье через агентство, от него бы обязательно попросили рабочий контракт или официальную декларацию о доходах. Думаю, что ему помогли местные, потому что отсутствие этих документов ему могли бы компенсировать только какие-то "знакомые". Или же он отдал большие деньги, чтобы на это закрыли глаза", - сказала она.Жилье в Ла-Кале стоит около 1000 евро в месяц в зависимости от квартиры, к этой сумме обычно прибавляется залог за два месяца и комиссия агентству в размере месячной платы. Большинство жилых комплексов района, находящихся в пешей доступности от пляжа на берегу Средиземного моря, оснащены бассейнами с душами, рядом - детские площадки. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, находящиеся там дома оборудованы камерами видеонаблюдения, а также обнесены высокими заборами, через которые можно проходить только при помощи ключа. "Это очень хороший район, мы сами тут всей семьей живем около 10 лет и нам очень нравится тут. В этом доме (где жил Кузьминов – ред.) мало испанцев, и большинство ваших соседей будут выходцами из России, с Украины, из Нидерландов, Дании, Армении, Грузии, Англии, Швеции. Большинство живут семьями, много пенсионеров. Почти в каждом жилищном комплексе есть бассейн, прилегающие к нему души, детские площадки, камеры, консьержи", - рассказала Ана Мария. СМИ 19 февраля сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны. Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".

https://ria.ru/20240223/kuzminov-1929144100.html

https://ria.ru/20240222/kuzminov-1929027328.html

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в мире, украина, испания, максим кузьминов