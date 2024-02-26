https://ria.ru/20240226/kirienko-1929654173.html
Кириенко поблагодарил иностранных участников премии "Знание"
Кириенко поблагодарил иностранных участников премии "Знание" - РИА Новости, 26.02.2024
Кириенко поблагодарил иностранных участников премии "Знание"
Профессионализм и мужество требуются в некоторых странах мира, чтобы просто рассказывать правду о России, заявил первый заместитель руководителя администрации... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T21:25
2024-02-26T21:25
2024-02-26T21:25
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Профессионализм и мужество требуются в некоторых странах мира, чтобы просто рассказывать правду о России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В ходе церемонии вручения премии "Знание" Кириенко поблагодарил иностранных участников. "У нас впервые в этом году в премии "Знание" участвовали просветители из 35 стран мира. Почему особые слова благодарности? Потому что мы хорошо понимаем, что сегодня в некоторых странах мира просто рассказывать правду о России требует не только профессионализма, но и невероятного человеческого мужества", - сказал Кириенко. Он отметил, что для врагов России "нет ничего страшнее правды". "Правда является самым сильным и самым мощным оружием", - добавил Кириенко.
https://ria.ru/20240226/peskov-1929649209.html
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общество, россия, сергей кириенко, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Сергей Кириенко, Выставка-форум "Россия"
Кириенко поблагодарил иностранных участников премии "Знание"
Кириенко: в некоторых странах нужно мужество, чтобы рассказывать правду о России
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Профессионализм и мужество требуются в некоторых странах мира, чтобы просто рассказывать правду о России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
В ходе церемонии вручения премии "Знание" Кириенко поблагодарил иностранных участников.
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"У нас впервые в этом году в премии "Знание" участвовали просветители из 35 стран мира. Почему особые слова благодарности? Потому что мы хорошо понимаем, что сегодня в некоторых странах мира просто рассказывать правду о России требует не только профессионализма, но и невероятного человеческого мужества", - сказал Кириенко.
Он отметил, что для врагов России "нет ничего страшнее правды". "Правда является самым сильным и самым мощным оружием", - добавил Кириенко.
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