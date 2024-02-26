https://ria.ru/20240226/kirienko-1929654173.html

Кириенко поблагодарил иностранных участников премии "Знание"

Кириенко поблагодарил иностранных участников премии "Знание" - РИА Новости, 26.02.2024

Кириенко поблагодарил иностранных участников премии "Знание"

Профессионализм и мужество требуются в некоторых странах мира, чтобы просто рассказывать правду о России, заявил первый заместитель руководителя администрации... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T21:25

2024-02-26T21:25

2024-02-26T21:25

выставка-форум "россия"

общество

россия

сергей кириенко

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Профессионализм и мужество требуются в некоторых странах мира, чтобы просто рассказывать правду о России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В ходе церемонии вручения премии "Знание" Кириенко поблагодарил иностранных участников. "У нас впервые в этом году в премии "Знание" участвовали просветители из 35 стран мира. Почему особые слова благодарности? Потому что мы хорошо понимаем, что сегодня в некоторых странах мира просто рассказывать правду о России требует не только профессионализма, но и невероятного человеческого мужества", - сказал Кириенко. Он отметил, что для врагов России "нет ничего страшнее правды". "Правда является самым сильным и самым мощным оружием", - добавил Кириенко.

https://ria.ru/20240226/peskov-1929649209.html

https://ria.ru/20240226/putin-1929629398.html

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общество, россия, сергей кириенко, выставка-форум "россия"