Рейтинг@Mail.ru
Кириенко поблагодарил иностранных участников премии "Знание" - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
21:25 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/kirienko-1929654173.html
Кириенко поблагодарил иностранных участников премии "Знание"
Кириенко поблагодарил иностранных участников премии "Знание" - РИА Новости, 26.02.2024
Кириенко поблагодарил иностранных участников премии "Знание"
Профессионализм и мужество требуются в некоторых странах мира, чтобы просто рассказывать правду о России, заявил первый заместитель руководителя администрации... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T21:25
2024-02-26T21:25
выставка-форум "россия"
общество
россия
сергей кириенко
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921445650_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_be76dd1f2a56c7b0ec5a1baa8dbbcaa3.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Профессионализм и мужество требуются в некоторых странах мира, чтобы просто рассказывать правду о России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В ходе церемонии вручения премии "Знание" Кириенко поблагодарил иностранных участников. "У нас впервые в этом году в премии "Знание" участвовали просветители из 35 стран мира. Почему особые слова благодарности? Потому что мы хорошо понимаем, что сегодня в некоторых странах мира просто рассказывать правду о России требует не только профессионализма, но и невероятного человеческого мужества", - сказал Кириенко. Он отметил, что для врагов России "нет ничего страшнее правды". "Правда является самым сильным и самым мощным оружием", - добавил Кириенко.
https://ria.ru/20240226/peskov-1929649209.html
https://ria.ru/20240226/putin-1929629398.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921445650_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_ce5ce15d595d03a3661b925b335bdf9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей кириенко, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Сергей Кириенко, Выставка-форум "Россия"
Кириенко поблагодарил иностранных участников премии "Знание"

Кириенко: в некоторых странах нужно мужество, чтобы рассказывать правду о России

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Кириенко
Сергей Кириенко
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сергей Кириенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Профессионализм и мужество требуются в некоторых странах мира, чтобы просто рассказывать правду о России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
В ходе церемонии вручения премии "Знание" Кириенко поблагодарил иностранных участников.
Военный корреспондент Адриан Боке во время вручения награды в номинации Иностранный просветитель года по версии премии Знания. 26 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Песков высказался о французском военкоре Боке
Вчера, 20:51
"У нас впервые в этом году в премии "Знание" участвовали просветители из 35 стран мира. Почему особые слова благодарности? Потому что мы хорошо понимаем, что сегодня в некоторых странах мира просто рассказывать правду о России требует не только профессионализма, но и невероятного человеческого мужества", - сказал Кириенко.
Он отметил, что для врагов России "нет ничего страшнее правды". "Правда является самым сильным и самым мощным оружием", - добавил Кириенко.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Путин отметил вклад общества "Знание" в просветительскую деятельность
Вчера, 19:01
 
Выставка-форум "Россия"ОбществоРоссияСергей КириенкоВыставка-форум "Россия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала