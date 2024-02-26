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Многополярный мир создает риск хаоса, заявил Гутерреш - РИА Новости, 26.02.2024
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11:59 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/khaos-1929510364.html
Многополярный мир создает риск хаоса, заявил Гутерреш
Многополярный мир создает риск хаоса, заявил Гутерреш - РИА Новости, 26.02.2024
Многополярный мир создает риск хаоса, заявил Гутерреш
Мир становится менее безопасным с каждым днем, он становится многополярным, что создает риск хаоса, заявил в Женеве генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T11:59
2024-02-26T11:59
в мире
женева (город)
антониу гутерреш
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ЖЕНЕВА, 26 фев - РИА Новости. Мир становится менее безопасным с каждым днем, он становится многополярным, что создает риск хаоса, заявил в Женеве генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. "Наш мир с каждым днем становится все менее безопасным. После десятилетий стабильных отношений между державами мы вступаем в эпоху многополярности", - сказал он на открытии 55-й сессии Совета по правам человека. "Это создает новые возможности для лидерства и справедливости на международном уровне. Но многополярность без сильных международных институтов - это риск хаоса", - добавил он.
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в мире, женева (город), антониу гутерреш, оон
В мире, Женева (город), Антониу Гутерреш, ООН
Многополярный мир создает риск хаоса, заявил Гутерреш

Генсек ООН Гутерреш заявил, что многополярный мир создает риск хаоса

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 26 фев - РИА Новости. Мир становится менее безопасным с каждым днем, он становится многополярным, что создает риск хаоса, заявил в Женеве генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
"Наш мир с каждым днем становится все менее безопасным. После десятилетий стабильных отношений между державами мы вступаем в эпоху многополярности", - сказал он на открытии 55-й сессии Совета по правам человека.
"Это создает новые возможности для лидерства и справедливости на международном уровне. Но многополярность без сильных международных институтов - это риск хаоса", - добавил он.
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