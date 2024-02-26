https://ria.ru/20240226/khaos-1929510364.html

Многополярный мир создает риск хаоса, заявил Гутерреш

Многополярный мир создает риск хаоса, заявил Гутерреш - РИА Новости, 26.02.2024

Многополярный мир создает риск хаоса, заявил Гутерреш

Мир становится менее безопасным с каждым днем, он становится многополярным, что создает риск хаоса, заявил в Женеве генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T11:59

2024-02-26T11:59

2024-02-26T11:59

в мире

женева (город)

антониу гутерреш

оон

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ЖЕНЕВА, 26 фев - РИА Новости. Мир становится менее безопасным с каждым днем, он становится многополярным, что создает риск хаоса, заявил в Женеве генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. "Наш мир с каждым днем становится все менее безопасным. После десятилетий стабильных отношений между державами мы вступаем в эпоху многополярности", - сказал он на открытии 55-й сессии Совета по правам человека. "Это создает новые возможности для лидерства и справедливости на международном уровне. Но многополярность без сильных международных институтов - это риск хаоса", - добавил он.

https://ria.ru/20240102/briks-1916547232.html

женева (город)

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в мире, женева (город), антониу гутерреш, оон