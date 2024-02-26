https://ria.ru/20240226/khaos-1929510364.html
Многополярный мир создает риск хаоса, заявил Гутерреш
Многополярный мир создает риск хаоса, заявил Гутерреш - РИА Новости, 26.02.2024
Многополярный мир создает риск хаоса, заявил Гутерреш
Мир становится менее безопасным с каждым днем, он становится многополярным, что создает риск хаоса, заявил в Женеве генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T11:59
2024-02-26T11:59
2024-02-26T11:59
в мире
женева (город)
антониу гутерреш
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785577783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_162ef1490c5c8dafa9289a8c3fa28d98.jpg
ЖЕНЕВА, 26 фев - РИА Новости. Мир становится менее безопасным с каждым днем, он становится многополярным, что создает риск хаоса, заявил в Женеве генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. "Наш мир с каждым днем становится все менее безопасным. После десятилетий стабильных отношений между державами мы вступаем в эпоху многополярности", - сказал он на открытии 55-й сессии Совета по правам человека. "Это создает новые возможности для лидерства и справедливости на международном уровне. Но многополярность без сильных международных институтов - это риск хаоса", - добавил он.
https://ria.ru/20240102/briks-1916547232.html
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785577783_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_781ea7796363923da37ff627bcf5d7ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, женева (город), антониу гутерреш, оон
В мире, Женева (город), Антониу Гутерреш, ООН
Многополярный мир создает риск хаоса, заявил Гутерреш
Генсек ООН Гутерреш заявил, что многополярный мир создает риск хаоса
ЖЕНЕВА, 26 фев - РИА Новости. Мир становится менее безопасным с каждым днем, он становится многополярным, что создает риск хаоса, заявил в Женеве генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
"Наш мир с каждым днем становится все менее безопасным. После десятилетий стабильных отношений между державами мы вступаем в эпоху многополярности", - сказал он на открытии 55-й сессии Совета по правам человека.
"Это создает новые возможности для лидерства и справедливости на международном уровне. Но многополярность без сильных международных институтов - это риск хаоса", - добавил он.
"Вес и влияние растут". Как Москва и партнеры ведут мир к многополярности