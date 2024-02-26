https://ria.ru/20240226/kapremont-1929594506.html

Капремонт корпуса №10 Боткинской больницы Москвы выполнен на 45 процентов

Капремонт корпуса №10 Боткинской больницы Москвы выполнен на 45 процентов - РИА Новости, 26.02.2024

Капремонт корпуса №10 Боткинской больницы Москвы выполнен на 45 процентов

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 45% работ по капремонту корпуса №10 Боткинской больницы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T16:30

2024-02-26T16:30

2024-02-26T16:30

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общество

петр бирюков

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 45% работ по капремонту корпуса №10 Боткинской больницы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Двухэтажное здание с подвалом и чердачным помещением общей площадью 6,9 тысячи квадратных метров было построено в 1909 году и позднее несколько раз перестраивалось. Его инженерные системы и часть конструкций находились в неудовлетворительном состоянии, поэтому было принято решение о проведении капитального ремонта. Часть корпуса является объектом культурного наследия федерального значения, а часть – регионального, выполним в обеих и необходимую реставрацию", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что завершены демонтажные работы, замена межэтажных перекрытий и утепление чердачных, обновлена стропильная система крыши, сделано новое покрытие кровли площадью 4,2 тысячи квадратных метров. "В здании закрыт тепловой контур, отопление запущено по временной схеме, что необходимо для проведения работ внутри помещения при отрицательных температурах. Полностью выполнено усиление оконных и дверных проемов, устройство стяжки пола. В настоящее время проводится инъектирование бутовой кладки подвала и гидроизоляция фундамента, прокладка новых инженерных сетей вместо прежних, которые выработали свой ресурс. В рамках проекта в здании установим три лифта отечественного производства", - добавил заммэра. Он отметил, что фасад корпуса площадью 6,2 тысячи квадратных метров является предметом охраны, поэтому его отделку выполнят характерным для первой половины ХХ века способом - окраской по штукатурке и кирпичу. Будут сохранены эркеры, кирпичный декор фасадных поверхностей, аттик главного входа, обнаруженные в подвале и на первом этаже своды Монье - исторические полукруглые лучковые своды, опирающиеся на железные балки. Бирюков добавил, что окна и двери составляют часть исторического облика здания, поэтому их размеры, форма и цвет не изменятся. В качестве материала будут использованы твердые породы дерева. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что капитальный ремонт корпуса №10 Боткинской больницы планируется завершить в третьем квартале этого года. После окончания работ выполнят восстановительное благоустройство.

https://ria.ru/20240116/moskva-1921578117.html

https://ria.ru/20231227/setun-1918364259.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, петр бирюков, москва