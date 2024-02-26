Во Франции предрекли серьезные последствия из-за поставки Mirage Украине
Филиппо: поставки Парижем истребителей Mirage Киеву приведут к третьей мировой
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Mirage 2000
Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Mirage 2000. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 фев – РИА Новости. Если Франция начнет поставлять Украине истребители, это приведет к третьей мировой войне, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом он написал в соцсети X.
Ранее Владимир Зеленский в эфире французского телеканала LCI сообщил, что ведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о передаче Киеву истребителей Mirage 2000.
Ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью изданию Point призвал не верить слухам о возможной передаче Киеву истребителей Mirage 2000.
На прошлой неделе премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что первые истребители F-16 могут быть переданы ВСУ уже весной, по ее словам, только техническая причина сдерживает их передачу.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.