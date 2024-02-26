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Во Франции предрекли серьезные последствия из-за поставки Mirage Украине - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/istrebiteli-1929592692.html
Во Франции предрекли серьезные последствия из-за поставки Mirage Украине
Во Франции предрекли серьезные последствия из-за поставки Mirage Украине - РИА Новости, 26.02.2024
Во Франции предрекли серьезные последствия из-за поставки Mirage Украине
Если Франция начнет поставлять Украине истребители, это приведет к третьей мировой войне, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:24
2024-02-26T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
флориан филиппо
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ПАРИЖ, 26 фев – РИА Новости. Если Франция начнет поставлять Украине истребители, это приведет к третьей мировой войне, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом он написал в соцсети X.Ранее Владимир Зеленский в эфире французского телеканала LCI сообщил, что ведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о передаче Киеву истребителей Mirage 2000. "Обнищание Франции, обеднение нашей армии, риск перехода конфликта к третьей мировой войне. В отставку Макрона, выйдем из ЕС и НАТО, прекратим себя разрушать и защитим мир от этих безумцев", - заявил политик. Ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью изданию Point призвал не верить слухам о возможной передаче Киеву истребителей Mirage 2000. На прошлой неделе премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что первые истребители F-16 могут быть переданы ВСУ уже весной, по ее словам, только техническая причина сдерживает их передачу. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240225/makron-1929400644.html
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в мире, украина, франция, флориан филиппо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Флориан Филиппо
Во Франции предрекли серьезные последствия из-за поставки Mirage Украине

Филиппо: поставки Парижем истребителей Mirage Киеву приведут к третьей мировой

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Mirage 2000
Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Mirage 2000 - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Mirage 2000. Архивное фото
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ПАРИЖ, 26 фев – РИА Новости. Если Франция начнет поставлять Украине истребители, это приведет к третьей мировой войне, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом он написал в соцсети X.
Ранее Владимир Зеленский в эфире французского телеканала LCI сообщил, что ведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о передаче Киеву истребителей Mirage 2000.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Во Франции потребовали отставки Макрона после его слов об Украине
25 февраля, 16:49
"Обнищание Франции, обеднение нашей армии, риск перехода конфликта к третьей мировой войне. В отставку Макрона, выйдем из ЕС и НАТО, прекратим себя разрушать и защитим мир от этих безумцев", - заявил политик.
Ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью изданию Point призвал не верить слухам о возможной передаче Киеву истребителей Mirage 2000.
На прошлой неделе премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что первые истребители F-16 могут быть переданы ВСУ уже весной, по ее словам, только техническая причина сдерживает их передачу.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Катастрофа. Во Франции резко ответили генералу, проболтавшемуся об Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияФлориан Филиппо
 
 
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