https://ria.ru/20240226/istrebiteli-1929592692.html

Во Франции предрекли серьезные последствия из-за поставки Mirage Украине

Во Франции предрекли серьезные последствия из-за поставки Mirage Украине - РИА Новости, 26.02.2024

Во Франции предрекли серьезные последствия из-за поставки Mirage Украине

Если Франция начнет поставлять Украине истребители, это приведет к третьей мировой войне, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T16:24

2024-02-26T16:24

2024-02-26T16:24

специальная военная операция на украине

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флориан филиппо

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ПАРИЖ, 26 фев – РИА Новости. Если Франция начнет поставлять Украине истребители, это приведет к третьей мировой войне, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом он написал в соцсети X.Ранее Владимир Зеленский в эфире французского телеканала LCI сообщил, что ведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о передаче Киеву истребителей Mirage 2000. "Обнищание Франции, обеднение нашей армии, риск перехода конфликта к третьей мировой войне. В отставку Макрона, выйдем из ЕС и НАТО, прекратим себя разрушать и защитим мир от этих безумцев", - заявил политик. Ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью изданию Point призвал не верить слухам о возможной передаче Киеву истребителей Mirage 2000. На прошлой неделе премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что первые истребители F-16 могут быть переданы ВСУ уже весной, по ее словам, только техническая причина сдерживает их передачу. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240225/makron-1929400644.html

https://ria.ru/20240203/katastrofa-1925212862.html

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в мире, украина, франция, флориан филиппо