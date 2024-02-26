https://ria.ru/20240226/golosovanie-1929640753.html
Власти учтут мнения москвичей после тестового голосования о тополях
Власти учтут мнения москвичей после тестового голосования о тополях - РИА Новости, 26.02.2024
Власти учтут мнения москвичей после тестового голосования о тополях
Власти Москвы вместе с экспертами из разных сфер готовы рассмотреть вопрос о необходимости изменения подхода к высадке и поддержанию тополей в городе, если... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T19:54
2024-02-26T19:54
2024-02-26T19:54
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Власти Москвы вместе с экспертами из разных сфер готовы рассмотреть вопрос о необходимости изменения подхода к высадке и поддержанию тополей в городе, если результаты тестового голосования покажут значительный перевес одного из мнений, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Ранее общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве принял решение о проведении тестового голосования перед выборами президента РФ в столице 2 марта. Москвичей спросят, нужно ли вырубать в столице тополя. "Город всегда ориентируется на мнение жителей, в том числе и в опросах, проводимых в рамках тестирования системы ДЭГ. В этом году, как и всегда, если результаты тестового голосования покажут значительный перевес одного из мнений, город вместе с экспертами из разных сфер обязательно рассмотрит вопрос о необходимости изменения подхода к высадке и поддержанию тополей в городе", — рассказали в пресс-службе.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Россия
Власти учтут мнения москвичей после тестового голосования о тополях
Власти столицы учтут мнения москвичей после тестового голосования о тополях
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Власти Москвы вместе с экспертами из разных сфер готовы рассмотреть вопрос о необходимости изменения подхода к высадке и поддержанию тополей в городе, если результаты тестового голосования покажут значительный перевес одного из мнений, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве принял решение о проведении тестового голосования перед выборами президента РФ
в столице 2 марта. Москвичей спросят, нужно ли вырубать в столице тополя.
"Город всегда ориентируется на мнение жителей, в том числе и в опросах, проводимых в рамках тестирования системы ДЭГ. В этом году, как и всегда, если результаты тестового голосования покажут значительный перевес одного из мнений, город вместе с экспертами из разных сфер обязательно рассмотрит вопрос о необходимости изменения подхода к высадке и поддержанию тополей в городе", — рассказали в пресс-службе.
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