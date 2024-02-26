Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки 60 раз обстреляли территорию Белгородской области - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/gladkov-1929497433.html
ВСУ за сутки 60 раз обстреляли территорию Белгородской области
ВСУ за сутки 60 раз обстреляли территорию Белгородской области - РИА Новости, 26.02.2024
ВСУ за сутки 60 раз обстреляли территорию Белгородской области
Украинские военные обстреляли шесть районов Белгородской области 60 раз за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T11:21
2024-02-26T11:21
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
БЕЛГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Украинские военные обстреляли шесть районов Белгородской области 60 раз за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По информации губернатора, 25 февраля украинские военные обстреляли пять приграничных районов, выпустив 48 снарядов, включая шесть взрывных устройств с дронов. Также были атаки с помощью 11 дронов. Еще один беспилотник был сбит в Яковлевском округе, который не граничит с Украиной. Согласно данным сводок, за последнюю неделю общее количество обстрелов снизилось примерно на 7% относительно недели ранее. В то же время использование беспилотников увеличилось с 18% до 21% от общего числа атак. Больше всего обстрелов было зафиксировано в Белгородском районе (41%), Шебекинском округе (26%) и Грайворонском округе (17%), что так же было характерно и для предыдущей недели. Валуйский округ в числе приграничных районов был обстрелян только один раз за неделю. "В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 4 артиллерийских снаряда. В селе Щетиновка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, также противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. В селе Наумовка с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. Над селом Таврово системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Разумное – пострадали два частных жилых домовладения", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Борисовском районе по окраине села Богун-Городок выпущено 6 минометных снарядов. Окраина хутора Лозовая Рудка атакована с помощью двух дронов-камикадзе. В Грайворонском округе в поселке Хотмыжск на территории одного из предприятий сдетонировал дрон. По окраине села Сподарюшино выпущено 6 минометных снарядов. На окраине поселка Горьковский с дрона сброшено 3 взрывных устройства, уточнил Гладков. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попал поселок Ленинский – зафиксировано 6 прилетов. Никто не пострадал. Повреждена линия электропередачи… По селу Коровино выпущено 15 артиллерийских снарядов, по селу Середа – 5 минометных снарядов", - заявил глава региона. Как отметил губернатор, в Краснояружском районе в селе Графовка с помощью четырех дронов-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи, ещё одним дроном-камикадзе атакован автомобиль. В Яковлевском городском округе в районе села Раково средствами ПВО сбит беспилотник самолетного типа. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240226/vsu-1929480858.html
https://ria.ru/20240226/poteri-1929471097.html
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929457450.html
белгородская область
белгородский район
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгородский район, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки 60 раз обстреляли территорию Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли шесть районов Белгородской области 60 раз за сутки

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Украинские военные обстреляли шесть районов Белгородской области 60 раз за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, 25 февраля украинские военные обстреляли пять приграничных районов, выпустив 48 снарядов, включая шесть взрывных устройств с дронов. Также были атаки с помощью 11 дронов. Еще один беспилотник был сбит в Яковлевском округе, который не граничит с Украиной.
Последствия удара ВСУ из РСЗО HIMARS по ресторану в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Пушилин рассказал о смене тактики ВСУ после потери Авдеевки
Вчера, 10:08
Согласно данным сводок, за последнюю неделю общее количество обстрелов снизилось примерно на 7% относительно недели ранее. В то же время использование беспилотников увеличилось с 18% до 21% от общего числа атак. Больше всего обстрелов было зафиксировано в Белгородском районе (41%), Шебекинском округе (26%) и Грайворонском округе (17%), что так же было характерно и для предыдущей недели. Валуйский округ в числе приграничных районов был обстрелян только один раз за неделю.
"В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 4 артиллерийских снаряда. В селе Щетиновка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, также противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. В селе Наумовка с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. Над селом Таврово системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Разумное – пострадали два частных жилых домовладения", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Борисовском районе по окраине села Богун-Городок выпущено 6 минометных снарядов. Окраина хутора Лозовая Рудка атакована с помощью двух дронов-камикадзе. В Грайворонском округе в поселке Хотмыжск на территории одного из предприятий сдетонировал дрон. По окраине села Сподарюшино выпущено 6 минометных снарядов. На окраине поселка Горьковский с дрона сброшено 3 взрывных устройства, уточнил Гладков.
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
В Госдуме назвали слова Зеленского о потерях ВСУ гоголевской чертовщиной
Вчера, 09:29
"В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попал поселок Ленинский – зафиксировано 6 прилетов. Никто не пострадал. Повреждена линия электропередачи… По селу Коровино выпущено 15 артиллерийских снарядов, по селу Середа – 5 минометных снарядов", - заявил глава региона.
Как отметил губернатор, в Краснояружском районе в селе Графовка с помощью четырех дронов-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи, ещё одним дроном-камикадзе атакован автомобиль. В Яковлевском городском округе в районе села Раково средствами ПВО сбит беспилотник самолетного типа.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Разрушенные в ходе боев здания - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
В Госдуме заявили, что реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок
Вчера, 06:40
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала