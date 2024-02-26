https://ria.ru/20240226/gladkov-1929497433.html
ВСУ за сутки 60 раз обстреляли территорию Белгородской области
ВСУ за сутки 60 раз обстреляли территорию Белгородской области - РИА Новости, 26.02.2024
ВСУ за сутки 60 раз обстреляли территорию Белгородской области
Украинские военные обстреляли шесть районов Белгородской области 60 раз за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T11:21
2024-02-26T11:21
2024-02-26T11:21
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Украинские военные обстреляли шесть районов Белгородской области 60 раз за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По информации губернатора, 25 февраля украинские военные обстреляли пять приграничных районов, выпустив 48 снарядов, включая шесть взрывных устройств с дронов. Также были атаки с помощью 11 дронов. Еще один беспилотник был сбит в Яковлевском округе, который не граничит с Украиной. Согласно данным сводок, за последнюю неделю общее количество обстрелов снизилось примерно на 7% относительно недели ранее. В то же время использование беспилотников увеличилось с 18% до 21% от общего числа атак. Больше всего обстрелов было зафиксировано в Белгородском районе (41%), Шебекинском округе (26%) и Грайворонском округе (17%), что так же было характерно и для предыдущей недели. Валуйский округ в числе приграничных районов был обстрелян только один раз за неделю. "В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 4 артиллерийских снаряда. В селе Щетиновка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, также противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. В селе Наумовка с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. Над селом Таврово системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Разумное – пострадали два частных жилых домовладения", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Борисовском районе по окраине села Богун-Городок выпущено 6 минометных снарядов. Окраина хутора Лозовая Рудка атакована с помощью двух дронов-камикадзе. В Грайворонском округе в поселке Хотмыжск на территории одного из предприятий сдетонировал дрон. По окраине села Сподарюшино выпущено 6 минометных снарядов. На окраине поселка Горьковский с дрона сброшено 3 взрывных устройства, уточнил Гладков. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попал поселок Ленинский – зафиксировано 6 прилетов. Никто не пострадал. Повреждена линия электропередачи… По селу Коровино выпущено 15 артиллерийских снарядов, по селу Середа – 5 минометных снарядов", - заявил глава региона. Как отметил губернатор, в Краснояружском районе в селе Графовка с помощью четырех дронов-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи, ещё одним дроном-камикадзе атакован автомобиль. В Яковлевском городском округе в районе села Раково средствами ПВО сбит беспилотник самолетного типа. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240226/vsu-1929480858.html
https://ria.ru/20240226/poteri-1929471097.html
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белгородская область, белгородский район, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки 60 раз обстреляли территорию Белгородской области
Гладков: ВСУ обстреляли шесть районов Белгородской области 60 раз за сутки
БЕЛГОРОД, 26 фев - РИА Новости.
Украинские военные обстреляли шесть районов Белгородской области 60 раз за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил
губернатор Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, 25 февраля украинские военные обстреляли пять приграничных районов, выпустив 48 снарядов, включая шесть взрывных устройств с дронов. Также были атаки с помощью 11 дронов. Еще один беспилотник был сбит в Яковлевском округе, который не граничит с Украиной.
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Согласно данным сводок, за последнюю неделю общее количество обстрелов снизилось примерно на 7% относительно недели ранее. В то же время использование беспилотников увеличилось с 18% до 21% от общего числа атак. Больше всего обстрелов было зафиксировано в Белгородском районе (41%), Шебекинском округе (26%) и Грайворонском округе (17%), что так же было характерно и для предыдущей недели. Валуйский округ в числе приграничных районов был обстрелян только один раз за неделю.
"В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 4 артиллерийских снаряда. В селе Щетиновка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, также противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. В селе Наумовка с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. Над селом Таврово системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Разумное – пострадали два частных жилых домовладения", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Борисовском районе по окраине села Богун-Городок выпущено 6 минометных снарядов. Окраина хутора Лозовая Рудка атакована с помощью двух дронов-камикадзе. В Грайворонском округе в поселке Хотмыжск на территории одного из предприятий сдетонировал дрон. По окраине села Сподарюшино выпущено 6 минометных снарядов. На окраине поселка Горьковский с дрона сброшено 3 взрывных устройства, уточнил Гладков.
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"В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попал поселок Ленинский – зафиксировано 6 прилетов. Никто не пострадал. Повреждена линия электропередачи… По селу Коровино выпущено 15 артиллерийских снарядов, по селу Середа – 5 минометных снарядов", - заявил глава региона.
Как отметил губернатор, в Краснояружском районе в селе Графовка с помощью четырех дронов-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи, ещё одним дроном-камикадзе атакован автомобиль. В Яковлевском городском округе в районе села Раково средствами ПВО сбит беспилотник самолетного типа.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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