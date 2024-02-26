https://ria.ru/20240226/gaza-1929656140.html

При израильском ударе в Рафахе погибли девять человек, заявили в Палестине

При израильском ударе в Рафахе погибли девять человек, заявили в Палестине - РИА Новости, 26.02.2024

При израильском ударе в Рафахе погибли девять человек, заявили в Палестине

Девять человек погибли, ещё 30 ранены в результате израильского авиаудара по жилому дому в городе Рафах, сообщил РИА Новости директор больницы аль-Кувейт в... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T21:49

2024-02-26T21:49

2024-02-26T22:00

в мире

рафах (провинция)

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГАЗА, 26 фев - РИА Новости. Девять человек погибли, ещё 30 ранены в результате израильского авиаудара по жилому дому в городе Рафах, сообщил РИА Новости директор больницы аль-Кувейт в Рафахе. По его словам, вечером в понедельник ВВС Израиля без предупреждения нанесли удар по жилому дому в Рафахе, "что привело к большому количеству жертв". "На данный момент в больницу поступили тела 9 погибших и 30 раненых в результате израильского авиаудара", - заявил он. Как отметил собеседник агентства, большинство жертв — это дети и женщины, медицинский персонал не может оказать помощь такому количеству, раненых отправят в Европейскую больницу на востоке Хан-Юниса, где больница при этом наполнена и мест нет даже в коридорах. В результате израильской бомбардировки несколько домов почти полностью рухнули на жителей, медицинские бригады и машины скорой помощи начали вывозить раненых и тела погибших.

https://ria.ru/20240226/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240128/oon-1923968233.html

рафах (провинция)

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в мире, рафах (провинция), израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году