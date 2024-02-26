https://ria.ru/20240226/gaza-1929656140.html
При израильском ударе в Рафахе погибли девять человек, заявили в Палестине
При израильском ударе в Рафахе погибли девять человек, заявили в Палестине - РИА Новости, 26.02.2024
При израильском ударе в Рафахе погибли девять человек, заявили в Палестине
Девять человек погибли, ещё 30 ранены в результате израильского авиаудара по жилому дому в городе Рафах, сообщил РИА Новости директор больницы аль-Кувейт в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T21:49
2024-02-26T21:49
2024-02-26T22:00
в мире
рафах (провинция)
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГАЗА, 26 фев - РИА Новости. Девять человек погибли, ещё 30 ранены в результате израильского авиаудара по жилому дому в городе Рафах, сообщил РИА Новости директор больницы аль-Кувейт в Рафахе. По его словам, вечером в понедельник ВВС Израиля без предупреждения нанесли удар по жилому дому в Рафахе, "что привело к большому количеству жертв". "На данный момент в больницу поступили тела 9 погибших и 30 раненых в результате израильского авиаудара", - заявил он. Как отметил собеседник агентства, большинство жертв — это дети и женщины, медицинский персонал не может оказать помощь такому количеству, раненых отправят в Европейскую больницу на востоке Хан-Юниса, где больница при этом наполнена и мест нет даже в коридорах. В результате израильской бомбардировки несколько домов почти полностью рухнули на жителей, медицинские бригады и машины скорой помощи начали вывозить раненых и тела погибших.
https://ria.ru/20240226/konflikt-1915630213.html
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в мире, рафах (провинция), израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Рафах (провинция), Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При израильском ударе в Рафахе погибли девять человек, заявили в Палестине
Директор больницы аль-Кувейт: при ударе Израиля в Рафахе погибли девять человек
ГАЗА, 26 фев - РИА Новости. Девять человек погибли, ещё 30 ранены в результате израильского авиаудара по жилому дому в городе Рафах, сообщил РИА Новости директор больницы аль-Кувейт в Рафахе.
По его словам, вечером в понедельник ВВС Израиля без предупреждения нанесли удар по жилому дому в Рафахе, "что привело к большому количеству жертв".
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
"На данный момент в больницу поступили тела 9 погибших и 30 раненых в результате израильского авиаудара", - заявил он.
Как отметил собеседник агентства, большинство жертв — это дети и женщины, медицинский персонал не может оказать помощь такому количеству, раненых отправят в Европейскую больницу на востоке Хан-Юниса, где больница при этом наполнена и мест нет даже в коридорах.
В результате израильской бомбардировки несколько домов почти полностью рухнули на жителей, медицинские бригады и машины скорой помощи начали вывозить раненых и тела погибших.
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