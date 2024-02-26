https://ria.ru/20240226/energodar-1929530238.html
В Энергодаре беспилотник атаковал здание администрации
В Энергодаре беспилотник атаковал здание администрации - РИА Новости, 26.02.2024
В Энергодаре беспилотник атаковал здание администрации
Украинский дрон атаковал здание администрации Энергодара, но прикрепленный к нему снаряд не сдетонировал, сообщили журналистам в оперативных службах Запорожской РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:10
2024-02-26T13:10
2024-02-26T13:10
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Украинский дрон атаковал здание администрации Энергодара, но прикрепленный к нему снаряд не сдетонировал, сообщили журналистам в оперативных службах Запорожской области. "В 8.58 мск ВСУ предприняли очередную попытку атаковать здание администрации Энергодара с применением БПЛА. К счастью, снаряд, который был прикреплён к БПЛА, не сдетонировал. Прибывшие на место происшествия специалисты обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат"-, сообщили в оперативных службах. Люди не пострадали, здание не получило повреждений, добавили там. В МИД РФ 15 февраля после очередной атаки дронами-камикадзе по Энергодару заявили, что киевский режим продемонстрировал "стремление добиваться своих преступных целей любыми способами, в том числе путём создания угроз жизни и здоровью персонала" расположенной неподалеку Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20240226/gorod-1929448465.html
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энергодар, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Происшествия
В Энергодаре беспилотник атаковал здание администрации
В Энергодаре украинский дрон атаковал здание администрации