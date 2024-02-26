В Эквадоре с января задержали более десяти тысяч человек

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Полиция и армия Эквадора в рамках плана "Феникс", который был задействован для борьбы с бандами после введения чрезвычайной ситуации, с 9 января задержали более 10 тысяч человек, из них 268 будут обвинены в терроризме, говорится в сообщении полиции. Согласно инфографике, опубликованной на странице полиции Эквадора в соцсети Х, с 9 января по 25 февраля были задержаны 10 134 человека. Обвинения в терроризме будут предъявлены 268 лицам. Кроме того, были изъяты 3 040 единиц огнестрельного оружия и 19 919 взрывных устройств. Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля двух лидеров преступных группировок в начале января. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы. В ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, произошли взрывы самодельных бомб. В тот же день неизвестные с оружием ворвались в студию телеканала TC, их задержали. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Нынешний глава Эквадора пришел к власти под лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.
Солдаты патрулируют район около тюрьмы Эль-Инка в Эквадоре, где произошли массовые беспорядки. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Полиция и армия Эквадора в рамках плана "Феникс", который был задействован для борьбы с бандами после введения чрезвычайной ситуации, с 9 января задержали более 10 тысяч человек, из них 268 будут обвинены в терроризме, говорится в сообщении полиции.
Согласно инфографике, опубликованной на странице полиции Эквадора в соцсети Х, с 9 января по 25 февраля были задержаны 10 134 человека. Обвинения в терроризме будут предъявлены 268 лицам. Кроме того, были изъяты 3 040 единиц огнестрельного оружия и 19 919 взрывных устройств.
Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля двух лидеров преступных группировок в начале января. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы. В ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, произошли взрывы самодельных бомб. В тот же день неизвестные с оружием ворвались в студию телеканала TC, их задержали. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников.
Нынешний глава Эквадора пришел к власти под лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.
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