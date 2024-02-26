https://ria.ru/20240226/ekvador-1929486894.html

В Эквадоре с января задержали более десяти тысяч человек

В Эквадоре с января задержали более десяти тысяч человек - РИА Новости, 26.02.2024

В Эквадоре с января задержали более десяти тысяч человек

Полиция и армия Эквадора в рамках плана "Феникс", который был задействован для борьбы с бандами после введения чрезвычайной ситуации, с 9 января задержали более РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T10:34

2024-02-26T10:34

2024-02-26T10:34

в мире

эквадор

гуаякиль

феникс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920458570_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_1784454bd9524c8f785c735a6d7fc9ab.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Полиция и армия Эквадора в рамках плана "Феникс", который был задействован для борьбы с бандами после введения чрезвычайной ситуации, с 9 января задержали более 10 тысяч человек, из них 268 будут обвинены в терроризме, говорится в сообщении полиции. Согласно инфографике, опубликованной на странице полиции Эквадора в соцсети Х, с 9 января по 25 февраля были задержаны 10 134 человека. Обвинения в терроризме будут предъявлены 268 лицам. Кроме того, были изъяты 3 040 единиц огнестрельного оружия и 19 919 взрывных устройств. Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля двух лидеров преступных группировок в начале января. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы. В ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, произошли взрывы самодельных бомб. В тот же день неизвестные с оружием ворвались в студию телеканала TC, их задержали. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Нынешний глава Эквадора пришел к власти под лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.

https://ria.ru/20240223/ekvador-1929102568.html

эквадор

гуаякиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эквадор, гуаякиль, феникс