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У ВСУ еще осталась возможность наносить удары по Донецку, заявил Пушилин - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:26 26.02.2024 (обновлено: 10:04 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/donetsk-1929470311.html
У ВСУ еще осталась возможность наносить удары по Донецку, заявил Пушилин
У ВСУ еще осталась возможность наносить удары по Донецку, заявил Пушилин - РИА Новости, 26.02.2024
У ВСУ еще осталась возможность наносить удары по Донецку, заявил Пушилин
Украинские войска все еще имеют возможность наносить артиллерийские удары по двум районам Донецка со стороны Угледара, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T09:26
2024-02-26T10:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
авдеевка
вооруженные силы украины
денис пушилин
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украинские войска все еще имеют возможность наносить артиллерийские удары по двум районам Донецка со стороны Угледара, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Кировский, Петровский районы — они еще обстреливаются со стороны Угледара, Марьинское направление", — сказал он."Но с учетом того, что наши военнослужащие продолжают двигаться, как и сказал верховный главнокомандующий, очень рассчитываем на то, что у противника в каком-то обозримом будущем не будет физической возможности доставать вообще до нашего города", — подчеркнул глава республики.
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в мире, донецк, авдеевка, вооруженные силы украины, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин
У ВСУ еще осталась возможность наносить удары по Донецку, заявил Пушилин

Пушилин: у ВСУ пока осталась возможность бить по Донецку со стороны Угледара

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкГород Донецк
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украинские войска все еще имеют возможность наносить артиллерийские удары по двум районам Донецка со стороны Угледара, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Кировский, Петровский районы — они еще обстреливаются со стороны Угледара, Марьинское направление", — сказал он.
"Но с учетом того, что наши военнослужащие продолжают двигаться, как и сказал верховный главнокомандующий, очень рассчитываем на то, что у противника в каком-то обозримом будущем не будет физической возможности доставать вообще до нашего города", — подчеркнул глава республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкАвдеевкаВооруженные силы УкраиныДенис Пушилин
 
 
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