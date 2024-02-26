https://ria.ru/20240226/donetsk-1929470311.html

У ВСУ еще осталась возможность наносить удары по Донецку, заявил Пушилин

У ВСУ еще осталась возможность наносить удары по Донецку, заявил Пушилин - РИА Новости, 26.02.2024

У ВСУ еще осталась возможность наносить удары по Донецку, заявил Пушилин

Украинские войска все еще имеют возможность наносить артиллерийские удары по двум районам Донецка со стороны Угледара, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T09:26

2024-02-26T09:26

2024-02-26T10:04

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

авдеевка

вооруженные силы украины

денис пушилин

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украинские войска все еще имеют возможность наносить артиллерийские удары по двум районам Донецка со стороны Угледара, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Кировский, Петровский районы — они еще обстреливаются со стороны Угледара, Марьинское направление", — сказал он."Но с учетом того, что наши военнослужащие продолжают двигаться, как и сказал верховный главнокомандующий, очень рассчитываем на то, что у противника в каком-то обозримом будущем не будет физической возможности доставать вообще до нашего города", — подчеркнул глава республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк, авдеевка, вооруженные силы украины, денис пушилин