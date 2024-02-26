https://ria.ru/20240226/delo-1929597802.html

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения матери и дочки в Краснодаре

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения матери и дочки в Краснодаре - РИА Новости, 26.02.2024

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения матери и дочки в Краснодаре

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело поcле того, как мужчина избил сожительницу и их общую четырехлетнюю дочку в многоэтажке... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T16:37

2024-02-26T16:37

2024-02-26T16:38

происшествия

краснодар

россия

краснодарский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 26 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело поcле того, как мужчина избил сожительницу и их общую четырехлетнюю дочку в многоэтажке Краснодара, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее в сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, где у двери квартиры мужчина бьет женщину кулаком по лицу, пинает и толкает на пол, она пытается защищаться в ответ. Когда из квартиры вышла девочка, отец несколько раз пнул и ее ногой, а также силой затолкал в квартиру. "Главой ведомства дано поручение возбудить уголовное дело по факту избиения женщины и ребенка в Краснодарском крае… Региональным следственным управлением по данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении. По данным краевого ГУ МВД, 29-летняя женщина и 32-летний мужчина переехали в Краснодар в 2019 году, у пары четырехлетняя девочка. Мужчина скрылся из съемной квартиры до приезда сотрудников полиции. Как уточнили РИА Новости в кубанском главке, правоохранительные органы продолжают разыскивать нападавшего.

https://ria.ru/20240125/delo-1923388748.html

https://ria.ru/20231116/proisshestvie-1909779054.html

краснодар

россия

краснодарский край

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происшествия, краснодар, россия, краснодарский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)