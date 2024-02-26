https://ria.ru/20240226/chelyabinsk-1929523844.html

Жителю Челябинска назначили уголовный срок после нападения на бухгалтера

Жителю Челябинска назначили уголовный срок после нападения на бухгалтера - РИА Новости, 26.02.2024

Жителю Челябинска назначили уголовный срок после нападения на бухгалтера

Суд назначил 4 года лишения свободы в колонии общего режима жителю Челябинска за нападение на организацию, где он работал: приставив к шее бухгалтера нож, он... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T12:50

2024-02-26T12:50

2024-02-26T12:50

челябинск

происшествия

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 фев – РИА Новости. Суд назначил 4 года лишения свободы в колонии общего режима жителю Челябинска за нападение на организацию, где он работал: приставив к шее бухгалтера нож, он забрал около 100 тысяч рублей, коньяк и новогодние подарки, считая, что ему должны по зарплате, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона. По данным прокуратуры, 26 декабря 2022 года подсудимый вооружился туристическим ножом, хомутами и, надев маску, приехал в коммерческую организацию в Челябинске, где ранее работал и считал, что перед ним осталась задолженность по зарплате. Он проник в помещение через запасной вход и, приставив нож к шее бухгалтера, потребовал деньги. Женщина передала ему 62,4 тыс рублей, также мужчина похитил из кассового ящика 35 тысяч рублей, взял со стола два новогодних подарка и бутылку коньяка. Перед уходом он связал женщине руки и завязал рот шарфом. Позже в ходе обыска на месте проживания подсудимого нашли около 30 тысяч рублей, их изъяли. "Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя… Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования юридического лица о взыскании материального ущерба и морального вреда в пользу потерпевшей в размере 50 тысяч рублей, поясняется в сообщении. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой), уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240223/napadenie-1929137385.html

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челябинск, происшествия, россия