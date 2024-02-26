https://ria.ru/20240226/bolsonaru-1929449498.html

Экс-президент Бразилии Болсонару собрал тысячи человек на митинг

Экс-президент Бразилии Болсонару собрал тысячи человек на митинг - РИА Новости, 26.02.2024

Экс-президент Бразилии Болсонару собрал тысячи человек на митинг

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару собрал в Сан-Паулу несколько тысяч человек, чтобы выступить в поддержку заключенных по делу о госперевороте, сообщил... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T02:36

2024-02-26T02:36

2024-02-26T05:42

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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 фев — РИА Новости. Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару собрал в Сан-Паулу несколько тысяч человек, чтобы выступить в поддержку заключенных по делу о госперевороте, сообщил новостной портал G1. "Болсонару выступил в поддержку амнистии заключенных в рамках дела о госперевороте 8 января на проспекте Паулиста (в центре Сан-Паулу). Манифестация была созвана по инициативе Болсонару, люди заняли около шести кварталов", — отмечает СМИ. "Я ищу мира... Сегодня я прошу 513 депутатов и 81 сенатора об амнистии, чтобы в нашей Бразилии свершилось правосудие", — цитирует СМИ Болсонару. Экс-президент в очередной раз заявил, что не имел отношения к попытке госпереворота. Сторонники Болсонару, протестовавшие с конца 2022 года против результатов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, они были разграблены, в результате были задержаны около двух тысяч человек.

https://ria.ru/20240216/bolsonaru-1927703905.html

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в мире, бразилия, сан-паулу (город), жаир болсонару