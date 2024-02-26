https://ria.ru/20240226/bolsonaru-1929449498.html
Экс-президент Бразилии Болсонару собрал тысячи человек на митинг
Экс-президент Бразилии Болсонару собрал тысячи человек на митинг - РИА Новости, 26.02.2024
Экс-президент Бразилии Болсонару собрал тысячи человек на митинг
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару собрал в Сан-Паулу несколько тысяч человек, чтобы выступить в поддержку заключенных по делу о госперевороте, сообщил... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T02:36
2024-02-26T02:36
2024-02-26T05:42
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 фев — РИА Новости. Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару собрал в Сан-Паулу несколько тысяч человек, чтобы выступить в поддержку заключенных по делу о госперевороте, сообщил новостной портал G1. "Болсонару выступил в поддержку амнистии заключенных в рамках дела о госперевороте 8 января на проспекте Паулиста (в центре Сан-Паулу). Манифестация была созвана по инициативе Болсонару, люди заняли около шести кварталов", — отмечает СМИ. "Я ищу мира... Сегодня я прошу 513 депутатов и 81 сенатора об амнистии, чтобы в нашей Бразилии свершилось правосудие", — цитирует СМИ Болсонару. Экс-президент в очередной раз заявил, что не имел отношения к попытке госпереворота. Сторонники Болсонару, протестовавшие с конца 2022 года против результатов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, они были разграблены, в результате были задержаны около двух тысяч человек.
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в мире, бразилия, сан-паулу (город), жаир болсонару
В мире, Бразилия, Сан-Паулу (город), Жаир Болсонару
Экс-президент Бразилии Болсонару собрал тысячи человек на митинг
Экс-лидер Бразилии Болсонару собрал тысячи человек на митинг в Сан-Паулу
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 фев — РИА Новости.
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару собрал в Сан-Паулу несколько тысяч человек, чтобы выступить в поддержку заключенных по делу о госперевороте, сообщил новостной портал G1
.
"Болсонару выступил в поддержку амнистии заключенных в рамках дела о госперевороте 8 января на проспекте Паулиста (в центре Сан-Паулу). Манифестация была созвана по инициативе Болсонару, люди заняли около шести кварталов", — отмечает СМИ.
"Я ищу мира... Сегодня я прошу 513 депутатов и 81 сенатора об амнистии, чтобы в нашей Бразилии свершилось правосудие", — цитирует СМИ Болсонару.
Экс-президент в очередной раз заявил, что не имел отношения к попытке госпереворота.
Сторонники Болсонару, протестовавшие с конца 2022 года против результатов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, они были разграблены, в результате были задержаны около двух тысяч человек.
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