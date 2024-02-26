https://ria.ru/20240226/bespilotniki-1929450309.html

В России создали комплексную систему защиты объектов от беспилотников

В России создали комплексную систему защиты объектов от беспилотников - РИА Новости, 26.02.2024

В России создали комплексную систему защиты объектов от беспилотников

В России создана комплексная система защиты объектов от дронов, способная своевременно выявлять и подавлять беспилотники сразу несколькими способами, сообщил... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T03:03

2024-02-26T03:03

2024-02-26T03:37

новое оружие россии

безопасность

технологии

россия

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В России создана комплексная система защиты объектов от дронов, способная своевременно выявлять и подавлять беспилотники сразу несколькими способами, сообщил РИА Новости директор по развитию компании-разработчика данной системы ООО "Ступор" Владислав Кустарев. "Принимая во внимание основные требования пользователей и специалистов Росгвардии, Минобороны РФ, а также российских спецслужб, нами была разработана единая система "Ступор" на основе дополняющих друг друга комплексов обнаружения, таких как радиолокационная станция, радиочастотный сканер, оптическая станция распознавания дронов, и средств противодействия — аппаратура постановки заградительной помехи и комплекс подмены координат", — сказал он.Собеседник агентства пояснил, что разработчики "Ступора" с помощью собственного программного обеспечения объединили в систему устройства, работающие на различных принципах, что позволило добиться большей надежности и уменьшить количество ложных срабатываний. "В программный комплекс заложен искусственный интеллект, позволяющий работать "Ступору" без помощи оператора комплекса. Отчетная и архивная информация о событиях может выгружаться прямо на телефон. Кроме того, имеется возможность интегрировать в нашу систему средства обнаружения и противодействия других производителей", — рассказал Кустарев. Кустарев отметил, что применение таких систем, как "Ступор", сегодня является актуальным, поскольку в реалиях спецоперации инфраструктурные и военные объекты центральной части России каждую неделю подвергаются атакам со стороны украинских БПЛА и далеко не всегда является целесообразным поражать их системами ПВО, расходуя дорогостоящие боеприпасы на дешевые беспилотники, часто представляющие собой "перепрошитые" гражданские дроны. "Объекты ТЭК уже оборудуются стационарными системами обнаружения и противодействия беспилотным воздушным судам, работающими в постоянном режиме. Действительно, основная часть атак беспилотников приходится в темное время суток, когда человеческому глазу сложнее увидеть в небе летающие объекты", — добавил Кустарев. Говоря о тактико-технических характеристиках "Ступора", собеседник агентства отметил, что входящие в состав системы комплексы "Шторм" и "Штиль" способны обнаруживать и захватывать цель на расстоянии более пяти километров. В свою очередь средства защиты "Парс" подавляют БПЛА на расстоянии до двух километров, как узким лучом направленного действия, так и путем создания "купола" диаграммой 360 градусов. ООО "Ступор" — российский разработчик системы защиты и обнаружения беспилотных воздушных судов. Костяк команды составляют выходцы федеральной монтажной компании ООО "Вайфайндер", которая более 20 лет интегрирует системы безопасности на особо важных государственных объектах.

https://ria.ru/20240204/rakety-1925282096.html

https://ria.ru/20240131/podlodka-1924503048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф