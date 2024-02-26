https://ria.ru/20240226/bespilotnik-1929653870.html
Власти Югры утвердили концепцию развития инфраструктуры для беспилотников
Власти Югры утвердили концепцию развития инфраструктуры для беспилотников - РИА Новости, 26.02.2024
Власти Югры утвердили концепцию развития инфраструктуры для беспилотников
Власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утвердили концепцию развития инфраструктуры для беспилотных транспортных систем, сообщила глава региона... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T21:21
2024-02-26T21:21
2024-02-26T21:21
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утвердили концепцию развития инфраструктуры для беспилотных транспортных систем, сообщила глава региона Наталья Комарова в ходе ежегодной пресс-конференции. "Мы действительно в федеральном проекте, утвердили концепцию развития инфраструктуры беспилотных транспортных систем. Не только производства, а, в том числе, инфраструктуры для использования", - сказала губернатор. Как добавила губернатор, в настоящее время утверждена государственная программа и разработаны два проекта. Так, создана автономная некоммерческая организация "Беспилотные системы Югры", которая стала оператором проектов по развитию беспилотных систем в регионе. По словам главы региона, на коммерческой основе заинтересованным компаниям будет предоставляться в пользование инфраструктура для беспилотников любого вида, а также оказываться услуги с использованием собственного парка БПЛА. Помимо этого, будут созданы мощности для практического обучения операторов и технических специалистов, а также возможности для собственного производства. Таким образом, подчеркнула Комарова, в автономном округе будет развиваться совершенно новое направление – высокотехнологичная инфраструктура для использования разных видов беспилотных авиационных систем.
https://ria.ru/20240226/yugra-1929652226.html
ханты-мансийский автономный округ
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наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Наталья Комарова, Ханты-Мансийский автономный округ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утвердили концепцию развития инфраструктуры для беспилотных транспортных систем, сообщила глава региона Наталья Комарова в ходе ежегодной пресс-конференции.
"Мы действительно в федеральном проекте, утвердили концепцию развития инфраструктуры беспилотных транспортных систем. Не только производства, а, в том числе, инфраструктуры для использования", - сказала губернатор.
Как добавила губернатор, в настоящее время утверждена государственная программа и разработаны два проекта. Так, создана автономная некоммерческая организация "Беспилотные системы Югры", которая стала оператором проектов по развитию беспилотных систем в регионе.
По словам главы региона, на коммерческой основе заинтересованным компаниям будет предоставляться в пользование инфраструктура для беспилотников любого вида, а также оказываться услуги с использованием собственного парка БПЛА. Помимо этого, будут созданы мощности для практического обучения операторов и технических специалистов, а также возможности для собственного производства. Таким образом, подчеркнула Комарова, в автономном округе будет развиваться совершенно новое направление – высокотехнологичная инфраструктура для использования разных видов беспилотных авиационных систем.
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