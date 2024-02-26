https://ria.ru/20240226/bespilotnik-1929628816.html

Над Белгородской областью уничтожили еще один беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 26.02.2024

Над Белгородской областью уничтожили еще один беспилотник

Российские системы ПВО сбили еще один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T19:00

2024-02-26T19:00

2024-02-26T19:08

белгородская область

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили еще один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.Ранее два украинских дрона были сбиты над Белгородской областью в 11.00 и 17.50 мск."Двадцать шестого февраля около 18.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

белгородская область

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белгородская область, россия, безопасность