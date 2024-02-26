https://ria.ru/20240226/bayden-1929456080.html

Демократ сознался в создании дипфейка Байдена, сообщают СМИ

Демократ сознался в создании дипфейка Байдена, сообщают СМИ - РИА Новости, 26.02.2024

Демократ сознался в создании дипфейка Байдена, сообщают СМИ

Политтехнолог, работающий с Демократической партией, признался в том, что подделал голос президента США Джо Байдена и устроил веерный обзвон избирателей в штате РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T06:02

2024-02-26T06:02

2024-02-26T06:02

в мире

сша

нью-гэмпшир

джо байден

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921129237_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f1646bbe721ba2cb2e2027c0e42dc313.jpg

ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Политтехнолог, работающий с Демократической партией, признался в том, что подделал голос президента США Джо Байдена и устроил веерный обзвон избирателей в штате Нью-Гэмпшир, передает телеканал NBC News. Дипфейк, который был создан с помощью искусственного интеллекта, призывал местных демократов не участвовать во внутрипартийных выборах и стал предметом полицейского расследования. "Вечером в воскресенье, 20 января, за два дня до праймериз в Нью-Гэмпшире я начал автоматический обзвон пяти тысяч демократов, которые с наибольшей вероятностью пришли бы голосовать. Автоматическая версия голоса президента Джо Байдена была создана с использованием легкодоступной онлайн-технологии", - цитирует телеканал полученное им заявление Стива Крамера. Крамер работал в то время с конгрессменом Дином Филлипсом, конкурентом Байдена в борьбе с правом представлять демократов на президентских выборах 2024 года, но никак не связал имя клиента со своим поступком. Сам Филлипс осудил обзвон избирателей президентским дипфейком. Крамер заявил, что властям следует принять меры, чтобы исключить подобные случаи в будущем. "Инвестировав всего 500 долларов, всякий в состоянии повторить мой обзвон. Необходимы срочные меры со стороны всех регулирующих органов и платформ", - написал он.

https://ria.ru/20231124/peskov-1911618667.html

https://ria.ru/20240222/putin-1929005088.html

сша

нью-гэмпшир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, нью-гэмпшир, джо байден, технологии