https://ria.ru/20240226/artemovsk-1929487648.html
Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске
Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске - РИА Новости, 26.02.2024
Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске
Ситуация в Артемовске остается сложной, киевские войска продолжают наносить удары по городу, чтобы не допустить восстановления и разминирования территории,... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T10:41
2024-02-26T10:41
2024-02-26T10:41
специальная военная операция на украине
артемовск
авдеевка
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Ситуация в Артемовске остается сложной, киевские войска продолжают наносить удары по городу, чтобы не допустить восстановления и разминирования территории, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "В Артемовске объективно ситуация сложнее (чем в Авдеевке - ред.), потому что противник по сей день продолжает наносить хаотичные удары по самому Артемовску, там нет ни одного гражданского лица. Более того, постоянно работают коптеры, которые мониторят ситуацию - лишь бы там не начали какую-либо работу по разбору завалов. Для украинского режима очень болезненно, чтобы там что-то началось в плане восстановления", - сказал Пушилин. По его словам, из-за постоянных обстрелов пока не удается даже приступить к разминированию города. "По сути, они тратят снаряды, боеприпасы, которые не в таком и избытке сейчас на Украине, чтобы ничего не происходило в Артемовске. Как только будет возможность в плане безопасности, конечно же, все соответствующие специалисты приступят к этой работе", - рассказал глава ДНР. За Артемовск многие месяцы шли ожесточенные бои, город был освобожден 20 мая 2023 года и сейчас находится под контролем РФ.
https://ria.ru/20240226/vsu-1929480858.html
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927864983.html
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артемовск, авдеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске
Пушилин: ВСУ обстреливают Артемовск, чтобы не допустить его восстановления