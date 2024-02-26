https://ria.ru/20240226/artemovsk-1929487648.html

Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске

Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске - РИА Новости, 26.02.2024

Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске

Ситуация в Артемовске остается сложной, киевские войска продолжают наносить удары по городу, чтобы не допустить восстановления и разминирования территории,... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T10:41

2024-02-26T10:41

2024-02-26T10:41

специальная военная операция на украине

артемовск

авдеевка

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Ситуация в Артемовске остается сложной, киевские войска продолжают наносить удары по городу, чтобы не допустить восстановления и разминирования территории, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "В Артемовске объективно ситуация сложнее (чем в Авдеевке - ред.), потому что противник по сей день продолжает наносить хаотичные удары по самому Артемовску, там нет ни одного гражданского лица. Более того, постоянно работают коптеры, которые мониторят ситуацию - лишь бы там не начали какую-либо работу по разбору завалов. Для украинского режима очень болезненно, чтобы там что-то началось в плане восстановления", - сказал Пушилин. По его словам, из-за постоянных обстрелов пока не удается даже приступить к разминированию города. "По сути, они тратят снаряды, боеприпасы, которые не в таком и избытке сейчас на Украине, чтобы ничего не происходило в Артемовске. Как только будет возможность в плане безопасности, конечно же, все соответствующие специалисты приступят к этой работе", - рассказал глава ДНР. За Артемовск многие месяцы шли ожесточенные бои, город был освобожден 20 мая 2023 года и сейчас находится под контролем РФ.

https://ria.ru/20240226/vsu-1929480858.html

https://ria.ru/20240216/ukraina-1927864983.html

артемовск

авдеевка

донецкая народная республика

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артемовск, авдеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины