https://ria.ru/20240225/zemletryasenie-1929401494.html
У берегов Индонезии произошло землетрясение
У берегов Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 25.02.2024
У берегов Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в воскресенье у берегов Индонезии, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) на сайте. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T16:55
2024-02-25T16:55
2024-02-25T16:55
в мире
индонезия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в воскресенье у берегов Индонезии, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) на сайте. По данным сейсмологического центра, подземный толчок произошел в 13.07 по времени UTC (16.07 - мск.) в 177 километрах к югу от города Рангкасбитунг с населением 126 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 37 километров. Данные о пострадавших не приводятся.
https://ria.ru/20240225/zemletryasenie-1929339468.html
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в мире, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Индонезия, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Индонезии произошло землетрясение
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6