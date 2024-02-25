https://ria.ru/20240225/zemletryasenie-1929401494.html

У берегов Индонезии произошло землетрясение

У берегов Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 25.02.2024

У берегов Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в воскресенье у берегов Индонезии, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) на сайте. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T16:55

2024-02-25T16:55

2024-02-25T16:55

в мире

индонезия

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в воскресенье у берегов Индонезии, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) на сайте. По данным сейсмологического центра, подземный толчок произошел в 13.07 по времени UTC (16.07 - мск.) в 177 километрах к югу от города Рангкасбитунг с населением 126 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 37 километров. Данные о пострадавших не приводятся.

https://ria.ru/20240225/zemletryasenie-1929339468.html

индонезия

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в мире, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)