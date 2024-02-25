https://ria.ru/20240225/zemletryasenie-1929339468.html
На границе Китая и Киргизии произошло землетрясение
На границе Китая и Киргизии произошло землетрясение - РИА Новости, 25.02.2024
На границе Китая и Киргизии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой до 5,9 произошло в воскресенье в КНР на северо-западе страны. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T07:46
2024-02-25T07:46
2024-02-25T16:01
в мире
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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА/ПЕКИН, 25 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой до 5,9 произошло в воскресенье в КНР на северо-западе страны. По данным китайского сейсмологического центра, подземный толчок магнитудой 5,9 был зафиксирован в 12:15 (07:15 мск) недалеко от уезда Акчи Кызылсу-Киргизского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района. Данные о пострадавших не приводятся. В свою очередь, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Китае у границы с Киргизией. Подземный толчок был зафиксирован в 04:15 по времени UTC (07:15 мск) в 158 километрах к западу от китайского города Аксу с населением 535 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине семи километров. По данным центра, информации о жертвах и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20240221/zemletryasenie-1928805857.html
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в мире, китай, киргизия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Китай, Киргизия, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
На границе Китая и Киргизии произошло землетрясение
На границе Китая и Киргизии произошло землетрясение магнитудой до 5,9