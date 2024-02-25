https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929430200.html

Зеленский готовит донос в США и ЕС на компании, сотрудничающие с Россией

Зеленский готовит донос в США и ЕС на компании, сотрудничающие с Россией - РИА Новости, 25.02.2024

Зеленский готовит донос в США и ЕС на компании, сотрудничающие с Россией

Владимир Зеленский на пресс-конференции признал, что есть немало стран, слушающих Россию, а также заявил, что готовит сообщение об этом в ЕС и США. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T21:08

2024-02-25T21:08

2024-02-25T21:08

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции признал, что есть немало стран, слушающих Россию, а также заявил, что готовит сообщение об этом в ЕС и США. "Немало таких стран. Там, где Восточная Европа, где было присутствие Советского Союза в свое время, там есть сообщества, которые поддерживают нарративы РФ. Думаю, Россия им помогает, влияет на это <...> Как это было и на Украине <...> Ближний Восток. Очень много денег они (власти РФ – ред.) тратили в Латинской Америке, в Африке и США, везде есть это", - ответил Зеленский на вопрос, "есть ли страны, поддающиеся российскому нарративу" во время пресс-конференции, которая транслировалась в эфире всеукраинского телемарафона. Он также отметил, что есть документ с перечнем представителей СМИ и компаний, имеющих тесные связи с РФ и которые пытаются обходить санкции против России. "Есть такой большой документ, мы хотим его представить на уровне ЕС, Еврокомиссии, Европарламенту, лидерам ЕС, а также США", - добавил Зеленский. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что те задачи, которые ставили недоброжелатели России с точки зрения её изоляции, развалились. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что замыслы стран Запада по изоляции России потерпели крах, но они продолжат нагнетать давление на нашу страну. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929413851.html

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сша, россия, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, восточная европа, в мире