Зеленский готовит донос в США и ЕС на компании, сотрудничающие с Россией
Зеленский готовит донос в США и ЕС на СМИ и компании, сотрудничающие с Россией
© AP Photo / Wolfgang RattayЗеленский на конференции в Мюнхене
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Зеленский на конференции в Мюнхене
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции признал, что есть немало стран, слушающих Россию, а также заявил, что готовит сообщение об этом в ЕС и США.
"Немало таких стран. Там, где Восточная Европа, где было присутствие Советского Союза в свое время, там есть сообщества, которые поддерживают нарративы РФ. Думаю, Россия им помогает, влияет на это <...> Как это было и на Украине <...> Ближний Восток. Очень много денег они (власти РФ – ред.) тратили в Латинской Америке, в Африке и США, везде есть это", - ответил Зеленский на вопрос, "есть ли страны, поддающиеся российскому нарративу" во время пресс-конференции, которая транслировалась в эфире всеукраинского телемарафона.
Он также отметил, что есть документ с перечнем представителей СМИ и компаний, имеющих тесные связи с РФ и которые пытаются обходить санкции против России.
"Есть такой большой документ, мы хотим его представить на уровне ЕС, Еврокомиссии, Европарламенту, лидерам ЕС, а также США", - добавил Зеленский.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что те задачи, которые ставили недоброжелатели России с точки зрения её изоляции, развалились. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что замыслы стран Запада по изоляции России потерпели крах, но они продолжат нагнетать давление на нашу страну.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.