https://ria.ru/20240225/vyveska-1929326611.html

В Москве на пожилую женщину упала информационная вывеска

В Москве на пожилую женщину упала информационная вывеска - РИА Новости, 25.02.2024

В Москве на пожилую женщину упала информационная вывеска

Информационная вывеска упала на пожилую женщину в Москве, пострадавшая госпитализирована, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T00:26

2024-02-25T00:26

2024-02-25T05:31

происшествия

москва

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Информационная вывеска упала на пожилую женщину в Москве, пострадавшая госпитализирована, сообщает столичная прокуратура."На Свободном проспекте на 75-летнюю женщину упала информационная вывеска. Пострадавшая госпитализирована", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры. Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.Согласно фотографиям, которые опубликовала прокуратура, обрушилась вывеска отделения банка, которая была закреплена над окнами первого этажа.

https://ria.ru/20231119/vyveska-1910374419.html

москва

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2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

происшествия, москва