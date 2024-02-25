https://ria.ru/20240225/vyveska-1929326611.html
В Москве на пожилую женщину упала информационная вывеска
В Москве на пожилую женщину упала информационная вывеска - РИА Новости, 25.02.2024
В Москве на пожилую женщину упала информационная вывеска
Информационная вывеска упала на пожилую женщину в Москве, пострадавшая госпитализирована, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T00:26
2024-02-25T00:26
2024-02-25T05:31
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Информационная вывеска упала на пожилую женщину в Москве, пострадавшая госпитализирована, сообщает столичная прокуратура."На Свободном проспекте на 75-летнюю женщину упала информационная вывеска. Пострадавшая госпитализирована", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры. Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.Согласно фотографиям, которые опубликовала прокуратура, обрушилась вывеска отделения банка, которая была закреплена над окнами первого этажа.
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москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве на пожилую женщину упала информационная вывеска
В Москве пожилую женщину госпитализировали после падения информационной вывески
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.
Информационная вывеска упала на пожилую женщину в Москве, пострадавшая госпитализирована, сообщает
столичная прокуратура.
«
"На Свободном проспекте на 75-летнюю женщину упала информационная вывеска. Пострадавшая госпитализирована", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.
Согласно фотографиям, которые опубликовала прокуратура, обрушилась вывеска отделения банка, которая была закреплена над окнами первого этажа.
В Новокузнецке в ТЦ на женщину упала вывеска