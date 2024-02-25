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В Москве на пожилую женщину упала информационная вывеска - РИА Новости, 25.02.2024
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00:26 25.02.2024 (обновлено: 05:31 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/vyveska-1929326611.html
В Москве на пожилую женщину упала информационная вывеска
В Москве на пожилую женщину упала информационная вывеска - РИА Новости, 25.02.2024
В Москве на пожилую женщину упала информационная вывеска
Информационная вывеска упала на пожилую женщину в Москве, пострадавшая госпитализирована, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T00:26
2024-02-25T05:31
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Информационная вывеска упала на пожилую женщину в Москве, пострадавшая госпитализирована, сообщает столичная прокуратура."На Свободном проспекте на 75-летнюю женщину упала информационная вывеска. Пострадавшая госпитализирована", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры. Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.Согласно фотографиям, которые опубликовала прокуратура, обрушилась вывеска отделения банка, которая была закреплена над окнами первого этажа.
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60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве на пожилую женщину упала информационная вывеска

В Москве пожилую женщину госпитализировали после падения информационной вывески

© Фото : Прокуратура МосквыИнформационная вывеска
Информационная вывеска - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© Фото : Прокуратура Москвы
Информационная вывеска
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Информационная вывеска упала на пожилую женщину в Москве, пострадавшая госпитализирована, сообщает столичная прокуратура.
«
"На Свободном проспекте на 75-летнюю женщину упала информационная вывеска. Пострадавшая госпитализирована", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.
Согласно фотографиям, которые опубликовала прокуратура, обрушилась вывеска отделения банка, которая была закреплена над окнами первого этажа.
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