Рейтинг@Mail.ru
Жители двух районов Якутии проголосовали досрочно на выборах президента - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
17:14 25.02.2024 (обновлено: 01:19 26.02.2024)
https://ria.ru/20240225/vybory-1929403997.html
Жители двух районов Якутии проголосовали досрочно на выборах президента
Жители двух районов Якутии проголосовали досрочно на выборах президента - РИА Новости, 26.02.2024
Жители двух районов Якутии проголосовали досрочно на выборах президента
Табунщики и оленеводы двух районов Якутии первыми приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента России, сообщила пресс-служба республиканского... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-25T17:14
2024-02-26T01:19
выборы президента россии — 2024
политика
россия
выборы президента рф
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929403672_0:405:960:945_1920x0_80_0_0_5259a26123911fd76d0336346433f0a8.jpg
ЯКУТСК, 25 фев — РИА Новости. Табунщики и оленеводы двух районов Якутии первыми приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента России, сообщила пресс-служба республиканского Центризбиркома. "Среди досрочно голосующих — преимущественно старатели, вахтовики, табунщики, оленеводы и работники метеостанций. Члены УИК № 634 села Улахан Аан Хангаласского района сегодня провели голосование работников конезавода Берте, одного из передовых хозяйств республики по племенной работе по сохранению и селекции приленской породы лошадей", — рассказали в комиссии. До избирателей острова Сысыы они добирались по зимней дороге на реке Лена."Члены УИК 62 села Саскылах Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улуса... в течение пяти часов на вездеходе "Трекол" члены участковой комиссии Акулина Анисимова и Людмила Ильина добирались до стойбища родовой общины "Большой Бегичев". Глава семьи Григорьев Дмитрий Николаевич был приятно рад гостям. Всего проголосовало 4 избирателя", — отметили в пресс-службе.В ЦИК отметили, что за время досрочного голосования членам участковых избиркомов предстоит охватить 13 тысяч избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях в 26 районах. Наземным транспортом им придется преодолеть в общей сложности более 30 тысяч километров, а воздушным — еще 20,5 тысячи километров.Досрочное голосование на выборах президента России проводится с 25 февраля по 14 марта. В разных регионах конкретную дату определяет местная избирательная комиссия. Основная часть голосования пройдет с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929403672_0:416:960:1136_1920x0_80_0_0_5de49db6d313c66cb16f9f514d838818.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, выборы президента рф, республика саха (якутия)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Выборы президента РФ, Республика Саха (Якутия)
Жители двух районов Якутии проголосовали досрочно на выборах президента

Вахтовики и оленеводы двух районов Якутии проголосовали на выборах президента РФ

© Фото : Центризбирком ЯкутииМужчина принимает участие в досрочном голосовании на выборах президента России в Якутии
Мужчина принимает участие в досрочном голосовании на выборах президента России в Якутии - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© Фото : Центризбирком Якутии
Мужчина принимает участие в досрочном голосовании на выборах президента России в Якутии
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 25 фев — РИА Новости. Табунщики и оленеводы двух районов Якутии первыми приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента России, сообщила пресс-служба республиканского Центризбиркома.
"Среди досрочно голосующих — преимущественно старатели, вахтовики, табунщики, оленеводы и работники метеостанций. Члены УИК № 634 села Улахан Аан Хангаласского района сегодня провели голосование работников конезавода Берте, одного из передовых хозяйств республики по племенной работе по сохранению и селекции приленской породы лошадей", — рассказали в комиссии.
© Фото : Центризбирком ЯкутииЧлены УИК с избирателями во время досрочного голосования на выборах президента России в Якутии
Члены УИК с избирателями во время досрочного голосования на выборах президента России в Якутии - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© Фото : Центризбирком Якутии
Члены УИК с избирателями во время досрочного голосования на выборах президента России в Якутии
До избирателей острова Сысыы они добирались по зимней дороге на реке Лена.
"Члены УИК 62 села Саскылах Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улуса... в течение пяти часов на вездеходе "Трекол" члены участковой комиссии Акулина Анисимова и Людмила Ильина добирались до стойбища родовой общины "Большой Бегичев". Глава семьи Григорьев Дмитрий Николаевич был приятно рад гостям. Всего проголосовало 4 избирателя", — отметили в пресс-службе.
В ЦИК отметили, что за время досрочного голосования членам участковых избиркомов предстоит охватить 13 тысяч избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях в 26 районах. Наземным транспортом им придется преодолеть в общей сложности более 30 тысяч километров, а воздушным — еще 20,5 тысячи километров.
Досрочное голосование на выборах президента России проводится с 25 февраля по 14 марта. В разных регионах конкретную дату определяет местная избирательная комиссия.
Основная часть голосования пройдет с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Президентская кампания 2024
30 декабря 2023, 11:25
Инфографика
Выборы президента России: этапы избирательной кампанииПосмотреть
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВыборы президента РФРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала