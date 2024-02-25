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Жители двух районов Якутии проголосовали досрочно на выборах президента
Жители двух районов Якутии проголосовали досрочно на выборах президента - РИА Новости, 26.02.2024
Жители двух районов Якутии проголосовали досрочно на выборах президента
Табунщики и оленеводы двух районов Якутии первыми приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента России, сообщила пресс-служба республиканского... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-25T17:14
2024-02-25T17:14
2024-02-26T01:19
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ЯКУТСК, 25 фев — РИА Новости. Табунщики и оленеводы двух районов Якутии первыми приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента России, сообщила пресс-служба республиканского Центризбиркома. "Среди досрочно голосующих — преимущественно старатели, вахтовики, табунщики, оленеводы и работники метеостанций. Члены УИК № 634 села Улахан Аан Хангаласского района сегодня провели голосование работников конезавода Берте, одного из передовых хозяйств республики по племенной работе по сохранению и селекции приленской породы лошадей", — рассказали в комиссии. До избирателей острова Сысыы они добирались по зимней дороге на реке Лена."Члены УИК 62 села Саскылах Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улуса... в течение пяти часов на вездеходе "Трекол" члены участковой комиссии Акулина Анисимова и Людмила Ильина добирались до стойбища родовой общины "Большой Бегичев". Глава семьи Григорьев Дмитрий Николаевич был приятно рад гостям. Всего проголосовало 4 избирателя", — отметили в пресс-службе.В ЦИК отметили, что за время досрочного голосования членам участковых избиркомов предстоит охватить 13 тысяч избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях в 26 районах. Наземным транспортом им придется преодолеть в общей сложности более 30 тысяч километров, а воздушным — еще 20,5 тысячи километров.Досрочное голосование на выборах президента России проводится с 25 февраля по 14 марта. В разных регионах конкретную дату определяет местная избирательная комиссия. Основная часть голосования пройдет с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, выборы президента рф, республика саха (якутия)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Выборы президента РФ, Республика Саха (Якутия)
Жители двух районов Якутии проголосовали досрочно на выборах президента
Вахтовики и оленеводы двух районов Якутии проголосовали на выборах президента РФ
ЯКУТСК, 25 фев — РИА Новости.
Табунщики и оленеводы двух районов Якутии первыми приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента России, сообщила пресс-служба республиканского Центризбиркома
.
"Среди досрочно голосующих — преимущественно старатели, вахтовики, табунщики, оленеводы и работники метеостанций. Члены УИК № 634 села Улахан Аан Хангаласского района сегодня провели голосование работников конезавода Берте, одного из передовых хозяйств республики по племенной работе по сохранению и селекции приленской породы лошадей", — рассказали в комиссии.
До избирателей острова Сысыы они добирались по зимней дороге на реке Лена.
"Члены УИК 62 села Саскылах Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улуса... в течение пяти часов на вездеходе "Трекол" члены участковой комиссии Акулина Анисимова и Людмила Ильина добирались до стойбища родовой общины "Большой Бегичев". Глава семьи Григорьев Дмитрий Николаевич был приятно рад гостям. Всего проголосовало 4 избирателя", — отметили в пресс-службе.
В ЦИК отметили, что за время досрочного голосования членам участковых избиркомов предстоит охватить 13 тысяч избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях в 26 районах. Наземным транспортом им придется преодолеть в общей сложности более 30 тысяч километров, а воздушным — еще 20,5 тысячи километров.
Досрочное голосование на выборах президента России проводится с 25 февраля по 14 марта. В разных регионах конкретную дату определяет местная избирательная комиссия.
Основная часть голосования пройдет с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.