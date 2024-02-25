https://ria.ru/20240225/ukraina-1929371055.html

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.02.2024

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 180 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T13:08

2024-02-25T13:08

2024-02-25T13:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 180 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.На Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 143-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Приколотное Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены четыре контратаки противника в районе железнодорожной станции Сеньковка в Харьковской области."Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, танк, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица М198 производства США, а также орудие Д-20", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф