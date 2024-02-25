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Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.02.2024
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 180 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T13:08
2024-02-25T13:08
2024-02-25T13:22
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 180 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.На Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 143-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Приколотное Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены четыре контратаки противника в районе железнодорожной станции Сеньковка в Харьковской области."Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, танк, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица М198 производства США, а также орудие Д-20", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении
МО РФ: на Купянском направлении Киев потерял до 180 военных