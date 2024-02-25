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Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:08 25.02.2024 (обновлено: 13:22 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929371055.html
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.02.2024
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 180 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T13:08
2024-02-25T13:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 180 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.На Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 143-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Приколотное Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены четыре контратаки противника в районе железнодорожной станции Сеньковка в Харьковской области."Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, танк, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица М198 производства США, а также орудие Д-20", - сказали в ведомстве.
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вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении

МО РФ: на Купянском направлении Киев потерял до 180 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 180 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.
На Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 143-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Приколотное Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены четыре контратаки противника в районе железнодорожной станции Сеньковка в Харьковской области.
"Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, танк, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица М198 производства США, а также орудие Д-20", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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