https://ria.ru/20240225/trevoga-1929332969.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.02.2024

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T03:14

2024-02-25T03:14

2024-02-25T03:45

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В 2.58 мск сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской области, минутой позже - в Харьковской.В Николаевской области сигнал тревоги прозвучал в 3.17 мск, в Кировоградской - в 3.35 мск.Кроме того, тревога звучит на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240225/zaporozhe-1929329724.html

https://ria.ru/20240225/rabotino-1929331518.html

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в мире, украина, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины