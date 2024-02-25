https://ria.ru/20240225/trevoga-1929332969.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.02.2024
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T03:14
2024-02-25T03:14
2024-02-25T03:45
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В 2.58 мск сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской области, минутой позже - в Харьковской.В Николаевской области сигнал тревоги прозвучал в 3.17 мск, в Кировоградской - в 3.35 мск.Кроме того, тревога звучит на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240225/zaporozhe-1929329724.html
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в мире, украина, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Днепропетровская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости
. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
В 2.58 мск сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской области, минутой позже - в Харьковской.
СМИ сообщили о взрывах на подконтрольной Киеву части Запорожской области
В Николаевской области сигнал тревоги прозвучал в 3.17 мск, в Кировоградской - в 3.35 мск.
Кроме того, тревога звучит на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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