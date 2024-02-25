https://ria.ru/20240225/strelba-1929387576.html

В Краснодаре мужчина устроил стрельбу на свадьбе

В Краснодаре мужчина устроил стрельбу на свадьбе - РИА Новости, 25.02.2024

В Краснодаре мужчина устроил стрельбу на свадьбе

Стрельбу устроили на свадьбе в Краснодаре под окнами многоэтажного дома, 22-летнего стрелявшего доставили в полицию. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T15:17

2024-02-25T15:17

2024-02-25T15:18

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 25 фев — РИА Новости. Стрельбу устроили на свадьбе в Краснодаре под окнами многоэтажного дома, 22-летнего стрелявшего доставили в полицию. Ранее в сети появилось видео, где невеста выходит из подъезда многоэтажки, и ее с музыкой встречают гости. Один из них открывает стрельбу в небо. "Установлен и опрошен молодой человек, который произвел выстрелы в воздух. Им оказался 22-летний местный житель. Предмет, из которого мужчина осуществлял выстрел, не представлял угрозы для окружающих и не является боевым оружием", - сообщили в УМВД краевой столицы. Отмечается, что водители этой компании также привлечены к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе краевого главка, речь идет, в том числе о создании помех в движении и тонировки авто. При этом на кадрах в сети видно, что машины гостей перекрывали несколько полос и въезд в жилой комплекс.

https://ria.ru/20240120/strelba-1922492227.html

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар