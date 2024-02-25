https://ria.ru/20240225/strelba-1929387576.html
В Краснодаре мужчина устроил стрельбу на свадьбе
В Краснодаре мужчина устроил стрельбу на свадьбе - РИА Новости, 25.02.2024
В Краснодаре мужчина устроил стрельбу на свадьбе
Стрельбу устроили на свадьбе в Краснодаре под окнами многоэтажного дома, 22-летнего стрелявшего доставили в полицию. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T15:17
2024-02-25T15:17
2024-02-25T15:18
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 25 фев — РИА Новости. Стрельбу устроили на свадьбе в Краснодаре под окнами многоэтажного дома, 22-летнего стрелявшего доставили в полицию. Ранее в сети появилось видео, где невеста выходит из подъезда многоэтажки, и ее с музыкой встречают гости. Один из них открывает стрельбу в небо. "Установлен и опрошен молодой человек, который произвел выстрелы в воздух. Им оказался 22-летний местный житель. Предмет, из которого мужчина осуществлял выстрел, не представлял угрозы для окружающих и не является боевым оружием", - сообщили в УМВД краевой столицы. Отмечается, что водители этой компании также привлечены к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе краевого главка, речь идет, в том числе о создании помех в движении и тонировки авто. При этом на кадрах в сети видно, что машины гостей перекрывали несколько полос и въезд в жилой комплекс.
https://ria.ru/20240120/strelba-1922492227.html
краснодар
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, краснодар
В Краснодаре мужчина устроил стрельбу на свадьбе
В Краснодаре гости устроили стрельбу на свадьбе, задержали 22-летнего мужчину
КРАСНОДАР, 25 фев — РИА Новости. Стрельбу устроили на свадьбе в Краснодаре под окнами многоэтажного дома, 22-летнего стрелявшего доставили в полицию.
Ранее в сети появилось видео, где невеста выходит из подъезда многоэтажки, и ее с музыкой встречают гости. Один из них открывает стрельбу в небо.
"Установлен и опрошен молодой человек, который произвел выстрелы в воздух. Им оказался 22-летний местный житель. Предмет, из которого мужчина осуществлял выстрел, не представлял угрозы для окружающих и не является боевым оружием", - сообщили в УМВД краевой столицы.
Отмечается, что водители этой компании также привлечены к административной ответственности за различные нарушения ПДД.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе краевого главка, речь идет, в том числе о создании помех в движении и тонировки авто. При этом на кадрах в сети видно, что машины гостей перекрывали несколько полос и въезд в жилой комплекс.
В КЧР мужчина устроил стрельбу на свадьбе