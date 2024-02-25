https://ria.ru/20240225/storonniki-1929437373.html
Зеленский призвал лишать виз сторонников Путина в Италии
Зеленский призвал лишать виз сторонников Путина в Италии - РИА Новости, 25.02.2024
Зеленский призвал лишать виз сторонников Путина в Италии
Владимир Зеленский признал, что в Италии немало сторонников президента России Владимира Путина и предложил лишить их виз и вытеснять из страны. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T22:34
2024-02-25T22:34
2024-02-25T22:34
италия
россия
владимир зеленский
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924299850_484:0:3197:1526_1920x0_80_0_0_5317a4abe66049dc1963be8630a6ef94.png
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что в Италии немало сторонников президента России Владимира Путина и предложил лишить их виз и вытеснять из страны. "Вы правы, есть немало пропутинцев в Италии, нужно прекратить им визы <…> Вы должны их как-то потеснить, вытеснить", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировали в эфире всеукраинского телемарафона, на реплику журналиста итальянской газеты Corriere della Sera о том, что в Италии много сторонников РФ.
https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929413851.html
италия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924299850_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_2cb579f43412a0a5265a5b9bc23b963b.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, россия, владимир зеленский, в мире
Италия, Россия, Владимир Зеленский, В мире
Зеленский призвал лишать виз сторонников Путина в Италии
Зеленский призвал лишать виз сторонников Путина и вытеснять их из Италии
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что в Италии немало сторонников президента России Владимира Путина и предложил лишить их виз и вытеснять из страны.
"Вы правы, есть немало пропутинцев в Италии, нужно прекратить им визы <…> Вы должны их как-то потеснить, вытеснить", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировали в эфире всеукраинского телемарафона, на реплику журналиста итальянской газеты Corriere della Sera о том, что в Италии много сторонников РФ.
Зеленский сделал шокирующее признание о ситуации на фронте