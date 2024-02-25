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Зеленский призвал лишать виз сторонников Путина в Италии - РИА Новости, 25.02.2024
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22:34 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/storonniki-1929437373.html
Зеленский призвал лишать виз сторонников Путина в Италии
Зеленский призвал лишать виз сторонников Путина в Италии - РИА Новости, 25.02.2024
Зеленский призвал лишать виз сторонников Путина в Италии
Владимир Зеленский признал, что в Италии немало сторонников президента России Владимира Путина и предложил лишить их виз и вытеснять из страны. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T22:34
2024-02-25T22:34
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что в Италии немало сторонников президента России Владимира Путина и предложил лишить их виз и вытеснять из страны. "Вы правы, есть немало пропутинцев в Италии, нужно прекратить им визы &lt;…&gt; Вы должны их как-то потеснить, вытеснить", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировали в эфире всеукраинского телемарафона, на реплику журналиста итальянской газеты Corriere della Sera о том, что в Италии много сторонников РФ.
https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929413851.html
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италия, россия, владимир зеленский, в мире
Италия, Россия, Владимир Зеленский, В мире
Зеленский призвал лишать виз сторонников Путина в Италии

Зеленский призвал лишать виз сторонников Путина и вытеснять их из Италии

© Офіс Президента УкраїниПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офіс Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что в Италии немало сторонников президента России Владимира Путина и предложил лишить их виз и вытеснять из страны.
"Вы правы, есть немало пропутинцев в Италии, нужно прекратить им визы <…> Вы должны их как-то потеснить, вытеснить", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировали в эфире всеукраинского телемарафона, на реплику журналиста итальянской газеты Corriere della Sera о том, что в Италии много сторонников РФ.
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