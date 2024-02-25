https://ria.ru/20240225/storonniki-1929437373.html

Зеленский призвал лишать виз сторонников Путина в Италии

Зеленский призвал лишать виз сторонников Путина в Италии - РИА Новости, 25.02.2024

Зеленский призвал лишать виз сторонников Путина в Италии

Владимир Зеленский признал, что в Италии немало сторонников президента России Владимира Путина и предложил лишить их виз и вытеснять из страны. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T22:34

2024-02-25T22:34

2024-02-25T22:34

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владимир зеленский

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что в Италии немало сторонников президента России Владимира Путина и предложил лишить их виз и вытеснять из страны. "Вы правы, есть немало пропутинцев в Италии, нужно прекратить им визы <…> Вы должны их как-то потеснить, вытеснить", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировали в эфире всеукраинского телемарафона, на реплику журналиста итальянской газеты Corriere della Sera о том, что в Италии много сторонников РФ.

https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929413851.html

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италия, россия, владимир зеленский, в мире