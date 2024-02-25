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Симоньян рассказала о переломном моменте в ходе спецоперации - РИА Новости, 25.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:19 25.02.2024 (обновлено: 21:35 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/spetsoperatsiya-1929431316.html
Симоньян рассказала о переломном моменте в ходе спецоперации
Симоньян рассказала о переломном моменте в ходе спецоперации - РИА Новости, 25.02.2024
Симоньян рассказала о переломном моменте в ходе спецоперации
Перелом в ходе спецоперации стал возможен благодаря невероятному мужеству и силе духа бойцов российской армии, заявила главный редактор медиагруппы "Россия... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T21:19
2024-02-25T21:35
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
александр сырский
вооруженные силы украины
донецк
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ВЛАДИВОСТОК, 25 фев — РИА Новости. Перелом в ходе спецоперации стал возможен благодаря невероятному мужеству и силе духа бойцов российской армии, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."И вот тут осторожно так скажу — перелом на фронте, который мы наблюдаем и радуемся, слава Богу, всю эту неделю, &lt;...&gt; конечно, в первую очередь, этим переломом мы обязаны нашим бойцам — невероятного мужества, самопожертвования, силы духа, патриотизма &lt;...&gt; Лучшим нашим людям, которые сейчас бьются там", — подчеркнула она.Симоньян напомнила, что подавляющее большинство сражающихся в зоне спецоперации — добровольцы. "Это люди, которые сознательно, исходя из своих ценностей, представлений о прекрасном, исходя из своего неравнодушия, оказались там добровольно, рискуют своей жизнью. Конечно, это заслуга и командиров, и вообще всей нашей армии", — подытожила медиаменеджер.Ранее в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные вошли в село Работино, продолжая наступать и перемалывать силы ВСУ. Кроме того, в субботу, 17 февраля, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Ее освобождение позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов украинских войск.Как отметил Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, российская спецоперация — это попытка прекратить войну, которую начали неонацисты на Украине в 2014 году.Еще 24 февраля 2022 года, объявляя о начале СВО, глава государства назвал ее целью защиту людей в Донбассе, которые уже восемь лет подвергаются "издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Впоследствии он не раз говорил, что спецоперация — это вынужденная мера, поскольку России не оставили никаких шансов поступить иначе, а риски для ее безопасности стали такими, что другими средствами реагировать было невозможно.
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
https://ria.ru/20240224/unichtozhenie-1929248046.html
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авдеевка
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донбасс
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россия, авдеевка, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), александр сырский, вооруженные силы украины, донецк, нато, в мире, владимир путин, украина, донбасс, миа "россия сегодня", телеканал rt, запорожская область, работино
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Донецк, НАТО, В мире, Владимир Путин, Украина, Донбасс, МИА "Россия сегодня", Телеканал RT, Запорожская область, Работино
Симоньян рассказала о переломном моменте в ходе спецоперации

Симоньян: перелом в ходе СВО произошел благодаря мужеству российских военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России во время боевого вылета в зоне СВО
Военнослужащий ВС России во время боевого вылета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС России во время боевого вылета в зоне СВО. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 фев — РИА Новости. Перелом в ходе спецоперации стал возможен благодаря невероятному мужеству и силе духа бойцов российской армии, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"И вот тут осторожно так скажу — перелом на фронте, который мы наблюдаем и радуемся, слава Богу, всю эту неделю, <...> конечно, в первую очередь, этим переломом мы обязаны нашим бойцам — невероятного мужества, самопожертвования, силы духа, патриотизма <...> Лучшим нашим людям, которые сейчас бьются там", — подчеркнула она.
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Симоньян напомнила, что подавляющее большинство сражающихся в зоне спецоперации — добровольцы.
"Это люди, которые сознательно, исходя из своих ценностей, представлений о прекрасном, исходя из своего неравнодушия, оказались там добровольно, рискуют своей жизнью. Конечно, это заслуга и командиров, и вообще всей нашей армии", — подытожила медиаменеджер.
Ранее в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные вошли в село Работино, продолжая наступать и перемалывать силы ВСУ.
Кроме того, в субботу, 17 февраля, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Ее освобождение позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов украинских войск.
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Еще 24 февраля 2022 года, объявляя о начале СВО, глава государства назвал ее целью защиту людей в Донбассе, которые уже восемь лет подвергаются "издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Впоследствии он не раз говорил, что спецоперация — это вынужденная мера, поскольку России не оставили никаких шансов поступить иначе, а риски для ее безопасности стали такими, что другими средствами реагировать было невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАвдеевкаМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)Александр СырскийВооруженные силы УкраиныДонецкНАТОВ миреВладимир ПутинУкраинаДонбассМИА "Россия сегодня"Телеканал RTЗапорожская областьРаботино
 
 
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