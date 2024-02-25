Симоньян рассказала о переломном моменте в ходе спецоперации
Симоньян: перелом в ходе СВО произошел благодаря мужеству российских военных
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России во время боевого вылета в зоне СВО
Военнослужащий ВС России во время боевого вылета в зоне СВО. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 фев — РИА Новости. Перелом в ходе спецоперации стал возможен благодаря невероятному мужеству и силе духа бойцов российской армии, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"И вот тут осторожно так скажу — перелом на фронте, который мы наблюдаем и радуемся, слава Богу, всю эту неделю, <...> конечно, в первую очередь, этим переломом мы обязаны нашим бойцам — невероятного мужества, самопожертвования, силы духа, патриотизма <...> Лучшим нашим людям, которые сейчас бьются там", — подчеркнула она.
Симоньян напомнила, что подавляющее большинство сражающихся в зоне спецоперации — добровольцы.
"Это люди, которые сознательно, исходя из своих ценностей, представлений о прекрасном, исходя из своего неравнодушия, оказались там добровольно, рискуют своей жизнью. Конечно, это заслуга и командиров, и вообще всей нашей армии", — подытожила медиаменеджер.
Ранее в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные вошли в село Работино, продолжая наступать и перемалывать силы ВСУ.
Кроме того, в субботу, 17 февраля, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Ее освобождение позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов украинских войск.
Как отметил Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, российская спецоперация — это попытка прекратить войну, которую начали неонацисты на Украине в 2014 году.
Еще 24 февраля 2022 года, объявляя о начале СВО, глава государства назвал ее целью защиту людей в Донбассе, которые уже восемь лет подвергаются "издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Впоследствии он не раз говорил, что спецоперация — это вынужденная мера, поскольку России не оставили никаких шансов поступить иначе, а риски для ее безопасности стали такими, что другими средствами реагировать было невозможно.