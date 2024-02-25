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На севере Москвы нашли пять собак в запертом фургоне - РИА Новости, 25.02.2024
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14:30 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/sobaki-1929380844.html
На севере Москвы нашли пять собак в запертом фургоне
На севере Москвы нашли пять собак в запертом фургоне - РИА Новости, 25.02.2024
На севере Москвы нашли пять собак в запертом фургоне
Пять собак найдены в запертом фургоне около жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве, проводится проверка, сообщили в пресс-службе столичной... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T14:30
2024-02-25T14:30
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Пять собак найдены в запертом фургоне около жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве, проводится проверка, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. "Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой по факту обнаружения в припаркованном фургоне животных. По предварительным данным, в автомобильном прицепе, припаркованном около одного из жилых домов на Бескудниковском бульваре, были закрыты пять собак", — говорится в сообщении пресс-службы.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На севере Москвы нашли пять собак в запертом фургоне

В запертом автомобильном прицепе на Бескудниковском бульваре нашли пять собак

© Фото : пресс-служба прокуратуры МосквыАвтомобильный прицеп на Бескудниковском бульваре, где были закрыты 5 собак
Автомобильный прицеп на Бескудниковском бульваре, где были закрыты 5 собак - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© Фото : пресс-служба прокуратуры Москвы
Автомобильный прицеп на Бескудниковском бульваре, где были закрыты 5 собак
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Пять собак найдены в запертом фургоне около жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве, проводится проверка, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой по факту обнаружения в припаркованном фургоне животных. По предварительным данным, в автомобильном прицепе, припаркованном около одного из жилых домов на Бескудниковском бульваре, были закрыты пять собак", — говорится в сообщении пресс-службы.
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