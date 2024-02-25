https://ria.ru/20240225/sobaki-1929380844.html

На севере Москвы нашли пять собак в запертом фургоне

На севере Москвы нашли пять собак в запертом фургоне - РИА Новости, 25.02.2024

На севере Москвы нашли пять собак в запертом фургоне

Пять собак найдены в запертом фургоне около жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве, проводится проверка, сообщили в пресс-службе столичной... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T14:30

2024-02-25T14:30

2024-02-25T14:30

происшествия

москва

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Пять собак найдены в запертом фургоне около жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве, проводится проверка, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. "Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой по факту обнаружения в припаркованном фургоне животных. По предварительным данным, в автомобильном прицепе, припаркованном около одного из жилых домов на Бескудниковском бульваре, были закрыты пять собак", — говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20240220/sobaka-1928501583.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва