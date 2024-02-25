https://ria.ru/20240225/sobaki-1929380844.html
На севере Москвы нашли пять собак в запертом фургоне
На севере Москвы нашли пять собак в запертом фургоне - РИА Новости, 25.02.2024
На севере Москвы нашли пять собак в запертом фургоне
Пять собак найдены в запертом фургоне около жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве, проводится проверка, сообщили в пресс-службе столичной... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T14:30
2024-02-25T14:30
2024-02-25T14:30
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Пять собак найдены в запертом фургоне около жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве, проводится проверка, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. "Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой по факту обнаружения в припаркованном фургоне животных. По предварительным данным, в автомобильном прицепе, припаркованном около одного из жилых домов на Бескудниковском бульваре, были закрыты пять собак", — говорится в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20240220/sobaka-1928501583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На севере Москвы нашли пять собак в запертом фургоне
В запертом автомобильном прицепе на Бескудниковском бульваре нашли пять собак