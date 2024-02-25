https://ria.ru/20240225/pozhar-1929393402.html
В Волгограде ликвидировали пожар на строительном рынке
В Волгограде ликвидировали пожар на строительном рынке - РИА Новости, 25.02.2024
В Волгограде ликвидировали пожар на строительном рынке
Открытое горение на строительном рынке в Волгограде ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T16:03
2024-02-25T16:03
2024-02-25T16:52
происшествия
волгоград
советский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 25 фев - РИА Новости. Открытое горение на строительном рынке в Волгограде ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. "Волгоградские огнеборцы ликвидировали открытое горение в Советском районе города Волгограда в 15.37 на площади 920 квадратных метров ", - сообщили в МЧС. Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Ранее в МЧС сообщали, что в воскресенье днем на рынке в Волгограде загорелось здание, пожар составил 30 квадратных метров. По уточненной информации ведомства, пожар возник в складском помещении.
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
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происшествия, волгоград, советский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, Советский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгограде ликвидировали пожар на строительном рынке
МЧС: в Волгограде ликвидировали пожар на строительном рынке
ВОЛГОГРАД, 25 фев - РИА Новости. Открытое горение на строительном рынке в Волгограде ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Волгоградские огнеборцы ликвидировали открытое горение в Советском районе города Волгограда в 15.37 на площади 920 квадратных метров ", - сообщили в МЧС.
Отмечается, что погибших и пострадавших нет.
Ранее в МЧС сообщали, что в воскресенье днем на рынке в Волгограде загорелось здание, пожар составил 30 квадратных метров. По уточненной информации ведомства, пожар возник в складском помещении.
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