https://ria.ru/20240225/pozhar-1929393402.html

В Волгограде ликвидировали пожар на строительном рынке

В Волгограде ликвидировали пожар на строительном рынке - РИА Новости, 25.02.2024

В Волгограде ликвидировали пожар на строительном рынке

Открытое горение на строительном рынке в Волгограде ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T16:03

2024-02-25T16:03

2024-02-25T16:52

происшествия

волгоград

советский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 25 фев - РИА Новости. Открытое горение на строительном рынке в Волгограде ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. "Волгоградские огнеборцы ликвидировали открытое горение в Советском районе города Волгограда в 15.37 на площади 920 квадратных метров ", - сообщили в МЧС. Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Ранее в МЧС сообщали, что в воскресенье днем на рынке в Волгограде загорелось здание, пожар составил 30 квадратных метров. По уточненной информации ведомства, пожар возник в складском помещении.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

волгоград

советский район

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происшествия, волгоград, советский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)