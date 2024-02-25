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В Волгограде локализовали пожар на строительном рынке
В Волгограде локализовали пожар на строительном рынке - РИА Новости, 25.02.2024
В Волгограде локализовали пожар на строительном рынке
Пожар на строительном рынке в Волгограде локализовали на площади в 920 квадратных метров, сообщает в воскресенье МЧС РФ. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T15:41
2024-02-25T15:41
2024-02-25T15:41
происшествия
волгоград
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 25 фев - РИА Новости. Пожар на строительном рынке в Волгограде локализовали на площади в 920 квадратных метров, сообщает в воскресенье МЧС РФ. *В Волгограде огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 920 квадратных метрах", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства. Ранее в МЧС сообщали, что в воскресенье днем на рынке в Волгограде загорелось здание, пожар составил 30 квадратных метров. По уточненной информации ведомства, пожар возник в складских помещениях. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
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происшествия, волгоград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгограде локализовали пожар на строительном рынке
МЧС: в Волгограде локализовали пожар на строительном рынке