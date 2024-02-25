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В Хмельницкой области получил повреждения объект инфраструктуры
В Хмельницкой области получил повреждения объект инфраструктуры - РИА Новости, 25.02.2024
В Хмельницкой области получил повреждения объект инфраструктуры
Мэр украинского города Хмельницкий Александр Симчишин сообщил в Telegram-канале о повреждении из-за взрыва объекта инфраструктуры в Хмельницкой области. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T10:31
2024-02-25T10:31
2024-02-25T10:31
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мэр украинского города Хмельницкий Александр Симчишин сообщил в Telegram-канале о повреждении из-за взрыва объекта инфраструктуры в Хмельницкой области. Ранее в воскресенье украинское издание "Зеркало недели" сообщило о взрывах в Хмельницкой области. "Работали силы ПВО. В результате атаки произошло повреждение объекта инфраструктуры", - написал он. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Хмельницкий (город), Украина
В Хмельницкой области получил повреждения объект инфраструктуры
Мэр Симчишин заявил о повреждении объекта инфраструктуры в Хмельницкой области