https://ria.ru/20240225/poezd-1929361812.html

"Поезд Победы" прибыл в "Сириус" на Всемирный фестиваль молодежи

"Поезд Победы" прибыл в "Сириус" на Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 25.02.2024

"Поезд Победы" прибыл в "Сириус" на Всемирный фестиваль молодежи

Уникальный "Поезд Победы" прибыл на вокзал федеральной территории "Сириус" на Всемирный фестиваль молодежи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T11:46

2024-02-25T11:46

2024-02-25T11:46

общество

россия

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральная территория "сириус"

"поезд победы"

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СИРИУС, 25 фев — РИА Новости. Уникальный "Поезд Победы" прибыл на вокзал федеральной территории "Сириус" на Всемирный фестиваль молодежи, передает корреспондент РИА Новости. С 25 февраля по 7 марта на федеральной территории "Сириус" будет работать первая в мире иммерсивная инсталляция "Поезд Победы". Она размещена в движущемся составе поезда и прибывает в разные города России. За пять лет работы выставку посетили более 800 тысяч человек, столько же посмотрели виртуальный 3D-тур на официальном сайте инсталляции. "Жители и гости федеральной территории "Сириус", Большого Сочи, и, конечно, участники Всемирного фестиваля молодёжи 2024 года смогут посетить эту уникальную выставку. Она интерактивная, она интересная. Я думаю, мы будем впечатлены. Уверен, что все, кто на неё придут, а я уверен, что большая часть участников захотят посетить и посмотреть эту выставку, уедут действительно с пониманием, что такое Россия, и какой вклад Россия внесла в победу над фашизмом", - подчеркнул глава федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин. На федеральную территорию "Сириус" "Поезд Победы" прибыл уже во второй раз. Впервые инсталляция была доступна жителям в декабре 2021 года. "В путешествие состав отправился в октябре 2020 года из Москвы с Белорусского вокзала. На сегодняшний день мы уже несколько раз пересекли всю страну от Крыма до Владивостока. Мы работали на Чёрном море и Тихом океане. Мы пересекли Транссибирскую магистраль и работали на космодроме "Восточный". Мы пересекли Байкало-Амурскую магистраль и работали в самом северном городе нашей страны, там, где кончаются северные железные дороги в Ямало-Ненецком автономном округе, город Лабытнанги. Сегодня поезд Победы прибыл в Имеретинский курорт, где будет работать с 25 февраля по 7 марта. Чтобы к нам прийти, необходимо пройти регистрацию на сайте "Поезд Победы" и в назначенное время прийти на экскурсию. Приходите, всех ждём, у нас очень интересно", — поприветствовал встречающих представитель организационного комитета проекта "Поезд Победы" Сергей Лукша. Выставка-музей рассказывает о событиях Великой Отечественной войны: живые свидетельства того времени, которые позволяют почувствовать, через что пришлось пройти советскому народу ради Великой Победы. Каждый вагон передвижного музея – это истории военных лет, исторические факты, которые собраны воедино группой историков-экспертов. На выставке будут представлены 13 экспозиций и более 150 экспонатов. Помимо этого, продумано мультимедийное сопровождение: в вагонах установлены 54 видеопроектора, 18 видеостен, 12 тач-столов, VR-очки дополненной реальности. Все это позволяет воссоздать образы боев, полевой жизни и воспоминания мирного довоенного времени. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина — иностранцы. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://ria.ru/20240225/festival-1929343506.html

https://ria.ru/20240219/fotovystavka-1928285112.html

https://ria.ru/20240112/marafon-1921030055.html

россия

федеральная территория "сириус"

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральная территория "сириус", "поезд победы"