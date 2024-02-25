Турецкий политик назвал отказ Украины от переговоров в 2022 году ошибкой
Турецкий политик Сель назвал отказ Украины от переговоров в 2022 роковой ошибкой
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель назвал роковой ошибкой отказ киевских властей от переговоров с Россией весной 2022 года по урегулированию военного конфликта.
"Специальная военная операция была необходима для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, и необходимые шаги предпринимаются сегодня. Российская и украинская делегации, которые встречались в Стамбуле, действительно могли достичь общего согласия. Однако украинцы, убедившись сладкими словами бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, совершили роковую ошибку и прекратили переговоры", - сказал Сель РИА Новости.
Он подчеркнул, что СВО на Украине абсолютно легитимна и ее начало было предопределено складывающейся ситуацией.
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"Идеи, продолжающиеся после Оранжевой революции на Украине, представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности России. Необходимо правильно оценить то, что произошло со времен Януковича, во времена Порошенко и Зеленского. Сегодня весь мир видит на Украине, как далеко зайдут англосаксы ради своих геополитических интересов в мире", - отметил Сель.
Политик отметил, что спецоперация, начавшаяся на Украине в феврале 2022 года, является операцией против "искусственной истории", навязываемой киевским режимом. "Тезисы о том, что народы, проживающие в регионе, являются одним народом с россиянами – исторический и этнологический факт", - подчеркнул в свою очередь Сель.
Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в конце ноября 2023 года заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
Ранее в феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.