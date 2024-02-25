https://ria.ru/20240225/peregovory-1929344354.html

Турецкий политик назвал отказ Украины от переговоров в 2022 году ошибкой

Турецкий политик назвал отказ Украины от переговоров в 2022 году ошибкой - РИА Новости, 25.02.2024

Турецкий политик назвал отказ Украины от переговоров в 2022 году ошибкой

Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель назвал роковой ошибкой отказ киевских властей от переговоров с... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T08:57

2024-02-25T08:57

2024-02-25T08:58

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель назвал роковой ошибкой отказ киевских властей от переговоров с Россией весной 2022 года по урегулированию военного конфликта. "Специальная военная операция была необходима для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, и необходимые шаги предпринимаются сегодня. Российская и украинская делегации, которые встречались в Стамбуле, действительно могли достичь общего согласия. Однако украинцы, убедившись сладкими словами бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, совершили роковую ошибку и прекратили переговоры", - сказал Сель РИА Новости. Он подчеркнул, что СВО на Украине абсолютно легитимна и ее начало было предопределено складывающейся ситуацией. "Идеи, продолжающиеся после Оранжевой революции на Украине, представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности России. Необходимо правильно оценить то, что произошло со времен Януковича, во времена Порошенко и Зеленского. Сегодня весь мир видит на Украине, как далеко зайдут англосаксы ради своих геополитических интересов в мире", - отметил Сель. Политик отметил, что спецоперация, начавшаяся на Украине в феврале 2022 года, является операцией против "искусственной истории", навязываемой киевским режимом. "Тезисы о том, что народы, проживающие в регионе, являются одним народом с россиянами – исторический и этнологический факт", - подчеркнул в свою очередь Сель. Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России. Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в конце ноября 2023 года заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". Ранее в феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу". Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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