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Россиянам рассказали, кому прибавят пенсию с 1 марта - РИА Новости, 25.02.2024
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02:17 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/pensiya-1929327691.html
Россиянам рассказали, кому прибавят пенсию с 1 марта
Россиянам рассказали, кому прибавят пенсию с 1 марта - РИА Новости, 25.02.2024
Россиянам рассказали, кому прибавят пенсию с 1 марта
Пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет, в марте получат право на повышение фиксированной выплаты в страховой пенсии по старости вдвое, рассказала... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T02:17
2024-02-25T02:17
общество
юлия финогенова
рэу имени г. в. плеханова
пенсия
пенсионеры
пенсии
россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет, в марте получат право на повышение фиксированной выплаты в страховой пенсии по старости вдвое, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.При этом, если пенсионер ранее получил первую группу инвалидности, доплата к пенсии ему не положена. “Она устанавливается лишь один раз по одному из оснований: достижение возраста 80 лет или получение первой группы инвалидности”, - отмечает Финогенова. Размер доплаты в обоих случаях идентичен - 8134,9 рубля.Значимая индексация предусмотрена с 1 апреля - на этот раз вырастут социальные пенсии. Работающим пенсионерам повышение пока не полагается, однако спустя один-два месяца после увольнения выплату проиндексируют с учетом компенсации пропущенных индексаций и пенсионных баллов за предыдущий год.
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общество, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова, пенсия, пенсионеры, пенсии, россия
Общество, Юлия Финогенова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Пенсия, Пенсионеры, Пенсии, Россия
Россиянам рассказали, кому прибавят пенсию с 1 марта

Профессор Финогенова сообщила о повышении пенсий в марте россиянам старше 80 лет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет, в марте получат право на повышение фиксированной выплаты в страховой пенсии по старости вдвое, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
При этом, если пенсионер ранее получил первую группу инвалидности, доплата к пенсии ему не положена. “Она устанавливается лишь один раз по одному из оснований: достижение возраста 80 лет или получение первой группы инвалидности”, - отмечает Финогенова. Размер доплаты в обоих случаях идентичен - 8134,9 рубля.
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Значимая индексация предусмотрена с 1 апреля - на этот раз вырастут социальные пенсии. Работающим пенсионерам повышение пока не полагается, однако спустя один-два месяца после увольнения выплату проиндексируют с учетом компенсации пропущенных индексаций и пенсионных баллов за предыдущий год.
 
ОбществоЮлия ФиногеноваРЭУ имени Г. В. ПлехановаПенсияПенсионерыПенсииРоссия
 
 
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