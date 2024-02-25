https://ria.ru/20240225/pensiya-1929327691.html
Россиянам рассказали, кому прибавят пенсию с 1 марта
Россиянам рассказали, кому прибавят пенсию с 1 марта - РИА Новости, 25.02.2024
Россиянам рассказали, кому прибавят пенсию с 1 марта
Пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет, в марте получат право на повышение фиксированной выплаты в страховой пенсии по старости вдвое, рассказала... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T02:17
2024-02-25T02:17
2024-02-25T02:17
общество
юлия финогенова
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет, в марте получат право на повышение фиксированной выплаты в страховой пенсии по старости вдвое, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.При этом, если пенсионер ранее получил первую группу инвалидности, доплата к пенсии ему не положена. “Она устанавливается лишь один раз по одному из оснований: достижение возраста 80 лет или получение первой группы инвалидности”, - отмечает Финогенова. Размер доплаты в обоих случаях идентичен - 8134,9 рубля.Значимая индексация предусмотрена с 1 апреля - на этот раз вырастут социальные пенсии. Работающим пенсионерам повышение пока не полагается, однако спустя один-два месяца после увольнения выплату проиндексируют с учетом компенсации пропущенных индексаций и пенсионных баллов за предыдущий год.
https://ria.ru/20240213/pensiya-1927131075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова, пенсия, пенсионеры, пенсии, россия
Общество, Юлия Финогенова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Пенсия, Пенсионеры, Пенсии, Россия
Россиянам рассказали, кому прибавят пенсию с 1 марта
Профессор Финогенова сообщила о повышении пенсий в марте россиянам старше 80 лет
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет, в марте получат право на повышение фиксированной выплаты в страховой пенсии по старости вдвое, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
При этом, если пенсионер ранее получил первую группу инвалидности, доплата к пенсии ему не положена. “Она устанавливается лишь один раз по одному из оснований: достижение возраста 80 лет или получение первой группы инвалидности”, - отмечает Финогенова. Размер доплаты в обоих случаях идентичен - 8134,9 рубля.
Названы города, в которые россияне хотели бы переехать на пенсии
Значимая индексация предусмотрена с 1 апреля - на этот раз вырастут социальные пенсии. Работающим пенсионерам повышение пока не полагается, однако спустя один-два месяца после увольнения выплату проиндексируют с учетом компенсации пропущенных индексаций и пенсионных баллов за предыдущий год.