https://ria.ru/20240225/pensiya-1929327691.html

Россиянам рассказали, кому прибавят пенсию с 1 марта

Россиянам рассказали, кому прибавят пенсию с 1 марта - РИА Новости, 25.02.2024

Россиянам рассказали, кому прибавят пенсию с 1 марта

Пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет, в марте получат право на повышение фиксированной выплаты в страховой пенсии по старости вдвое, рассказала... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T02:17

2024-02-25T02:17

2024-02-25T02:17

общество

юлия финогенова

рэу имени г. в. плеханова

пенсия

пенсионеры

пенсии

россия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет, в марте получат право на повышение фиксированной выплаты в страховой пенсии по старости вдвое, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.При этом, если пенсионер ранее получил первую группу инвалидности, доплата к пенсии ему не положена. “Она устанавливается лишь один раз по одному из оснований: достижение возраста 80 лет или получение первой группы инвалидности”, - отмечает Финогенова. Размер доплаты в обоих случаях идентичен - 8134,9 рубля.Значимая индексация предусмотрена с 1 апреля - на этот раз вырастут социальные пенсии. Работающим пенсионерам повышение пока не полагается, однако спустя один-два месяца после увольнения выплату проиндексируют с учетом компенсации пропущенных индексаций и пенсионных баллов за предыдущий год.

https://ria.ru/20240213/pensiya-1927131075.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова, пенсия, пенсионеры, пенсии, россия