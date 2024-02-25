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Нетаньяху назвал израильскую военную операцию в Рафахе неизбежной - РИА Новости, 25.02.2024
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19:01 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/operatsiya-1929415415.html
Нетаньяху назвал израильскую военную операцию в Рафахе неизбежной
Нетаньяху назвал израильскую военную операцию в Рафахе неизбежной - РИА Новости, 25.02.2024
Нетаньяху назвал израильскую военную операцию в Рафахе неизбежной
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CBS заявил, что военная операция в городе Рафахе на юге сектора Газа неизбежна, а обсуждаемая... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T19:01
2024-02-25T19:01
в мире
израиль
рафах (провинция)
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
оон
сша
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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CBS заявил, что военная операция в городе Рафахе на юге сектора Газа неизбежна, а обсуждаемая на переговорах пауза в боевых действиях может только ее отсрочить. США призывают израильтян не входить в Рафах, ставший основным центром размещения беженцев, прибывших из остальной части анклава, без "заслуживающего доверия" плана обеспечения безопасности миллиона живущим там ныне палестинцев. "Если у нас будет сделка, то она (операция - ред.) будет несколько отложена, но случится все равно. Если сделки не будет, мы все равно ее проведем", — сказал Нетаньяху.По его словам, с началом операции в Рафахе Израиль будет в "неделях, а не месяцах" от полной победы над правящим в секторе Газа движением ХАМАС. Он отметил, что после интервью идет на совещание в генеральный штаб, где будет обсуждаться "сдвоенный план" - эвакуации гражданского населения из Рафаха и боевых действий против ХАМАС. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее подтвердил сообщения о прогрессе на переговорах в Париже, где определены "базовые контуры сделки об освобождении заложников в обмен на временное перемирие", и выразил надежду на достижение в ближайшие дни окончательных договоренностей. В Белом доме ранее говорили, что в успех переговоров может приостановить боевые действия в секторе Газа на срок до полутора месяцев. США по-прежнему возражают против окончательного прекращения огня. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240216/izrail-1927563511.html
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израиль
рафах (провинция)
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в мире, израиль, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, сша
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, ООН, США
Нетаньяху назвал израильскую военную операцию в Рафахе неизбежной

Нетаньяху назвал военную операцию ЦАХАЛ в Рафахе на юге сектора Газа неизбежной

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия удара по Рафаху
Последствия удара по Рафаху - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия удара по Рафаху
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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CBS заявил, что военная операция в городе Рафахе на юге сектора Газа неизбежна, а обсуждаемая на переговорах пауза в боевых действиях может только ее отсрочить.
США призывают израильтян не входить в Рафах, ставший основным центром размещения беженцев, прибывших из остальной части анклава, без "заслуживающего доверия" плана обеспечения безопасности миллиона живущим там ныне палестинцев.
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"Если у нас будет сделка, то она (операция - ред.) будет несколько отложена, но случится все равно. Если сделки не будет, мы все равно ее проведем", — сказал Нетаньяху.
По его словам, с началом операции в Рафахе Израиль будет в "неделях, а не месяцах" от полной победы над правящим в секторе Газа движением ХАМАС. Он отметил, что после интервью идет на совещание в генеральный штаб, где будет обсуждаться "сдвоенный план" - эвакуации гражданского населения из Рафаха и боевых действий против ХАМАС.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее подтвердил сообщения о прогрессе на переговорах в Париже, где определены "базовые контуры сделки об освобождении заложников в обмен на временное перемирие", и выразил надежду на достижение в ближайшие дни окончательных договоренностей.
В Белом доме ранее говорили, что в успех переговоров может приостановить боевые действия в секторе Газа на срок до полутора месяцев. США по-прежнему возражают против окончательного прекращения огня.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильРафах (провинция)Биньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСООНСША
 
 
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