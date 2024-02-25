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Источник: ВСУ 34 раза обстреляли левобережье Херсонской области за сутки - РИА Новости, 25.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:05 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/obstrely-1929351358.html
Источник: ВСУ 34 раза обстреляли левобережье Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ 34 раза обстреляли левобережье Херсонской области за сутки - РИА Новости, 25.02.2024
Источник: ВСУ 34 раза обстреляли левобережье Херсонской области за сутки
Украинские войска в течение суток нанесли 34 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T10:05
2024-02-25T10:05
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 25 фев — РИА Новости. Украинские войска в течение суток нанесли 34 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики киевского режима провели еще 15 обстрелов мирных объектов Херсонской области", - сообщил источник. Всего под огнем оказались шесть населенных пунктов: Новая Каховка, Новая Маячка, Казачьи Лагери, Днепряны, Песчановка, Кардашинка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются. Накануне Минобороны РФ сообщало, что на Херсонском направлении был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ, Киев за сутки потерял до 35 своих военных и артиллерийскую систему М777 производства США.
https://ria.ru/20240223/vsu-1929221483.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
новая каховка
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происшествия, херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
Источник: ВСУ 34 раза обстреляли левобережье Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли 34 удара по шести населенным пунктам левобережья Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинского снаряда
Осколки украинского снаряда - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинского снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 25 фев — РИА Новости. Украинские войска в течение суток нанесли 34 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики киевского режима провели еще 15 обстрелов мирных объектов Херсонской области", - сообщил источник.
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Всего под огнем оказались шесть населенных пунктов: Новая Каховка, Новая Маячка, Казачьи Лагери, Днепряны, Песчановка, Кардашинка.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что на Херсонском направлении был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ, Киев за сутки потерял до 35 своих военных и артиллерийскую систему М777 производства США.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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