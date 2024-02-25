https://ria.ru/20240225/obstrely-1929351358.html

Источник: ВСУ 34 раза обстреляли левобережье Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ 34 раза обстреляли левобережье Херсонской области за сутки - РИА Новости, 25.02.2024

Источник: ВСУ 34 раза обстреляли левобережье Херсонской области за сутки

Украинские войска в течение суток нанесли 34 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T10:05

2024-02-25T10:05

2024-02-25T10:05

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 25 фев — РИА Новости. Украинские войска в течение суток нанесли 34 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики киевского режима провели еще 15 обстрелов мирных объектов Херсонской области", - сообщил источник. Всего под огнем оказались шесть населенных пунктов: Новая Каховка, Новая Маячка, Казачьи Лагери, Днепряны, Песчановка, Кардашинка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются. Накануне Минобороны РФ сообщало, что на Херсонском направлении был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ, Киев за сутки потерял до 35 своих военных и артиллерийскую систему М777 производства США.

https://ria.ru/20240223/vsu-1929221483.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины