https://ria.ru/20240225/obstrely-1929351358.html
Источник: ВСУ 34 раза обстреляли левобережье Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ 34 раза обстреляли левобережье Херсонской области за сутки - РИА Новости, 25.02.2024
Источник: ВСУ 34 раза обстреляли левобережье Херсонской области за сутки
Украинские войска в течение суток нанесли 34 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T10:05
2024-02-25T10:05
2024-02-25T10:05
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 25 фев — РИА Новости. Украинские войска в течение суток нанесли 34 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики киевского режима провели еще 15 обстрелов мирных объектов Херсонской области", - сообщил источник. Всего под огнем оказались шесть населенных пунктов: Новая Каховка, Новая Маячка, Казачьи Лагери, Днепряны, Песчановка, Кардашинка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются. Накануне Минобороны РФ сообщало, что на Херсонском направлении был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ, Киев за сутки потерял до 35 своих военных и артиллерийскую систему М777 производства США.
https://ria.ru/20240223/vsu-1929221483.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
Источник: ВСУ 34 раза обстреляли левобережье Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 34 удара по шести населенным пунктам левобережья Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 25 фев — РИА Новости. Украинские войска в течение суток нанесли 34 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики киевского режима провели еще 15 обстрелов мирных объектов Херсонской области", - сообщил источник.
"Полный коллапс". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ под Херсоном
Всего под огнем оказались шесть населенных пунктов: Новая Каховка, Новая Маячка, Казачьи Лагери, Днепряны, Песчановка, Кардашинка.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что на Херсонском направлении был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ
, Киев за сутки потерял до 35 своих военных и артиллерийскую систему М777 производства США
.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине