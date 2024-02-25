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В Запорожской области началось досрочное голосование на выборах президента - РИА Новости, 25.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
08:07 25.02.2024 (обновлено: 08:08 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/golosovanie-1929340880.html
В Запорожской области началось досрочное голосование на выборах президента
В Запорожской области началось досрочное голосование на выборах президента - РИА Новости, 25.02.2024
В Запорожской области началось досрочное голосование на выборах президента
Досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации стартовало на территории Запорожской области, заявила журналистам председатель избирательной... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T08:07
2024-02-25T08:08
выборы президента россии — 2024
запорожская область
политика
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации стартовало на территории Запорожской области, заявила журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко. "В Запорожской области стартовало досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации. Первыми голосуют жители отдаленных населенных пунктов, а также населенных пунктов, которые находятся близко к линии соприкосновения. В том числе и военнослужащие. Для этой категории избирателей Избирательная комиссия Запорожской области оказывает всяческую организационную и методическую поддержку", — заявила Катющенко. В 2024 году досрочное голосование на выборах президента России будет проводиться с 25 февраля по 14 марта. В разных регионах даты досрочного голосования могут различаться - точные определяет избирательная комиссия региона. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240225/golosovanie-1928944200.html
https://ria.ru/20240221/vybory-1924317915.html
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запорожская область, политика, выборы президента рф, россия, цик рф
Выборы президента России — 2024, Запорожская область, Политика, Выборы президента РФ, Россия, ЦИК РФ
В Запорожской области началось досрочное голосование на выборах президента

Досрочное голосование на выборах президента РФ стартовало в Запорожской области

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкБилборд с информацией о датах выборов президента России
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Билборд с информацией о датах выборов президента России. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации стартовало на территории Запорожской области, заявила журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.
"В Запорожской области стартовало досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации. Первыми голосуют жители отдаленных населенных пунктов, а также населенных пунктов, которые находятся близко к линии соприкосновения. В том числе и военнослужащие. Для этой категории избирателей Избирательная комиссия Запорожской области оказывает всяческую организационную и методическую поддержку", — заявила Катющенко.
Члены избирательной комиссии на выездном досрочном голосовании в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Досрочное голосование в России
02:03
В 2024 году досрочное голосование на выборах президента России будет проводиться с 25 февраля по 14 марта. В разных регионах даты досрочного голосования могут различаться - точные определяет избирательная комиссия региона.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
21 февраля, 12:55
 
Выборы президента России — 2024Запорожская областьПолитикаВыборы президента РФРоссияЦИК РФ
 
 
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