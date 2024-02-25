https://ria.ru/20240225/golosovanie-1929340880.html

В Запорожской области началось досрочное голосование на выборах президента

В Запорожской области началось досрочное голосование на выборах президента - РИА Новости, 25.02.2024

В Запорожской области началось досрочное голосование на выборах президента

Досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации стартовало на территории Запорожской области, заявила журналистам председатель избирательной... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T08:07

2024-02-25T08:07

2024-02-25T08:08

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации стартовало на территории Запорожской области, заявила журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко. "В Запорожской области стартовало досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации. Первыми голосуют жители отдаленных населенных пунктов, а также населенных пунктов, которые находятся близко к линии соприкосновения. В том числе и военнослужащие. Для этой категории избирателей Избирательная комиссия Запорожской области оказывает всяческую организационную и методическую поддержку", — заявила Катющенко. В 2024 году досрочное голосование на выборах президента России будет проводиться с 25 февраля по 14 марта. В разных регионах даты досрочного голосования могут различаться - точные определяет избирательная комиссия региона. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240225/golosovanie-1928944200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, политика, выборы президента рф, россия, цик рф