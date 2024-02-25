https://ria.ru/20240225/frg-1929380051.html
Опрос показал, сколько немцев считают помощь украинским беженцам избыточной
Опрос показал, сколько немцев считают помощь украинским беженцам избыточной - РИА Новости, 25.02.2024
Опрос показал, сколько немцев считают помощь украинским беженцам избыточной
Почти половина немцев считает, что в Германии оказывают слишком много поддержки украинским беженцам, следует из исследования, проведенного институтом INSA для... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T14:24
2024-02-25T14:24
2024-02-25T14:24
в мире
германия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_f041916401715e52fc7aa9a6bc5d87bb.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Почти половина немцев считает, что в Германии оказывают слишком много поддержки украинским беженцам, следует из исследования, проведенного институтом INSA для газеты Bild. Согласно данным исследования, 49% респондентов считают, что украинские беженцы получают "слишком много поддержки", и только 5% опрошенных придерживаются мнения о том, что оказываемой поддержки слишком мало. Чуть более трети опрошенных (35%) считают меры поддержки адекватными. Из исследования также следует, что больше половины респондентов (51%) считают интеграцию украинских беженцев в немецкое общество неудавшейся. Противоположного мнения придерживаются только 28% опрошенных. Большинство немцев (61%) опасается того, что военный конфликт на Украине может распространиться на территории стран-членов Североатлантического альянса. Около трети опрошенных (31%) не считают такой сценарий вероятным. Более того, 49% респондентов считают, что Германия не должна поставлять на Украину крылатые ракеты Taurus. Исследование проводилось 22-23 февраля, в нем приняли участие 1004 человека. Статистическая погрешность не приводится.
https://ria.ru/20240209/vyplaty-1926453914.html
https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_2f83faca07ef828f8c0e22c02a377167.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина
В мире, Германия, Украина
Опрос показал, сколько немцев считают помощь украинским беженцам избыточной
INSA: 49 процентов опрошенных в ФРГ считают помощь беженцам с Украины избыточной