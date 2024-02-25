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Опрос показал, сколько немцев считают помощь украинским беженцам избыточной - РИА Новости, 25.02.2024
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14:24 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/frg-1929380051.html
Опрос показал, сколько немцев считают помощь украинским беженцам избыточной
Опрос показал, сколько немцев считают помощь украинским беженцам избыточной - РИА Новости, 25.02.2024
Опрос показал, сколько немцев считают помощь украинским беженцам избыточной
Почти половина немцев считает, что в Германии оказывают слишком много поддержки украинским беженцам, следует из исследования, проведенного институтом INSA для... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T14:24
2024-02-25T14:24
в мире
германия
украина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Почти половина немцев считает, что в Германии оказывают слишком много поддержки украинским беженцам, следует из исследования, проведенного институтом INSA для газеты Bild. Согласно данным исследования, 49% респондентов считают, что украинские беженцы получают "слишком много поддержки", и только 5% опрошенных придерживаются мнения о том, что оказываемой поддержки слишком мало. Чуть более трети опрошенных (35%) считают меры поддержки адекватными. Из исследования также следует, что больше половины респондентов (51%) считают интеграцию украинских беженцев в немецкое общество неудавшейся. Противоположного мнения придерживаются только 28% опрошенных. Большинство немцев (61%) опасается того, что военный конфликт на Украине может распространиться на территории стран-членов Североатлантического альянса. Около трети опрошенных (31%) не считают такой сценарий вероятным. Более того, 49% респондентов считают, что Германия не должна поставлять на Украину крылатые ракеты Taurus. Исследование проводилось 22-23 февраля, в нем приняли участие 1004 человека. Статистическая погрешность не приводится.
https://ria.ru/20240209/vyplaty-1926453914.html
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60
353
60
в мире, германия, украина
В мире, Германия, Украина
Опрос показал, сколько немцев считают помощь украинским беженцам избыточной

INSA: 49 процентов опрошенных в ФРГ считают помощь беженцам с Украины избыточной

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Почти половина немцев считает, что в Германии оказывают слишком много поддержки украинским беженцам, следует из исследования, проведенного институтом INSA для газеты Bild.
Согласно данным исследования, 49% респондентов считают, что украинские беженцы получают "слишком много поддержки", и только 5% опрошенных придерживаются мнения о том, что оказываемой поддержки слишком мало. Чуть более трети опрошенных (35%) считают меры поддержки адекватными.
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Из исследования также следует, что больше половины респондентов (51%) считают интеграцию украинских беженцев в немецкое общество неудавшейся. Противоположного мнения придерживаются только 28% опрошенных.
Большинство немцев (61%) опасается того, что военный конфликт на Украине может распространиться на территории стран-членов Североатлантического альянса. Около трети опрошенных (31%) не считают такой сценарий вероятным. Более того, 49% респондентов считают, что Германия не должна поставлять на Украину крылатые ракеты Taurus.
Исследование проводилось 22-23 февраля, в нем приняли участие 1004 человека. Статистическая погрешность не приводится.
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