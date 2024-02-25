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Победители питчинга "RT.Док: Время героев" снимут фильм с командой RT - РИА Новости, 25.02.2024
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Шоубиз
 
21:52 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/festival-1929433180.html
Победители питчинга "RT.Док: Время героев" снимут фильм с командой RT
Победители питчинга "RT.Док: Время героев" снимут фильм с командой RT - РИА Новости, 25.02.2024
Победители питчинга "RT.Док: Время героев" снимут фильм с командой RT
Результаты питчинга документальных фильмов подвели на церемонии закрытия второго фестиваля "RT.Док: Время героев" в Москве, два победителя снимут фильм с... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T21:52
2024-02-25T21:52
шоубиз
общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Результаты питчинга документальных фильмов подвели на церемонии закрытия второго фестиваля "RT.Док: Время героев" в Москве, два победителя снимут фильм с командой RT, передает корреспондент РИА Новости. "Мы провели мероприятие, слушали молодых начинающих документалистов. Было 10 заявок - и выбрали победителей. Должны были выбрать одного, но как и в прошлом году, выбрали два, потому что было очень сложно… Две работы были просто потрясающими. Победители получают возможность вместе с RT снять свои фильмы, то есть у вас по факту будет два еще новых фильма. Первый победитель - Каширина Мария… Второй победитель - Александр Чернявский, участник специальной военной операции", - сообщила генеральный продюсер фестиваля RT.Док: "Время героев" Екатерина Яковлева. Она добавила, что также поможет остальным участникам питчинга своими консультациями и полезными контактами.
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общество
Шоубиз, Общество
Победители питчинга "RT.Док: Время героев" снимут фильм с командой RT

Победители питчинга фестиваля "RT.Док: Время героев" снимут фильм с командой RT

© RTФестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"
Фестиваль документального кино RT.Док: Время героев
© RT
Фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Результаты питчинга документальных фильмов подвели на церемонии закрытия второго фестиваля "RT.Док: Время героев" в Москве, два победителя снимут фильм с командой RT, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы провели мероприятие, слушали молодых начинающих документалистов. Было 10 заявок - и выбрали победителей. Должны были выбрать одного, но как и в прошлом году, выбрали два, потому что было очень сложно… Две работы были просто потрясающими. Победители получают возможность вместе с RT снять свои фильмы, то есть у вас по факту будет два еще новых фильма. Первый победитель - Каширина Мария… Второй победитель - Александр Чернявский, участник специальной военной операции", - сообщила генеральный продюсер фестиваля RT.Док: "Время героев" Екатерина Яковлева.
Она добавила, что также поможет остальным участникам питчинга своими консультациями и полезными контактами.
Фестиваль документального кино RT.Док: Время героев - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
На фестивале "RT.Док: Время героев" показали фильм "СВОе женское дело"
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