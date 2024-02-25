https://ria.ru/20240225/festival-1929343506.html

Художники из разных стран начали украшать дома в Сириусе к фестивалю

Художники из разных стран начали украшать дома в Сириусе к фестивалю - РИА Новости, 25.02.2024

Художники из разных стран начали украшать дома в Сириусе к фестивалю

Художники из Мексики, Испании, Италии и Казахстана начали расписывать жилые здания в Адлерском районе Сочи и на федеральной территории Сириус, расположенной по... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T08:47

2024-02-25T08:47

2024-02-25T08:47

сочи

образовательный центр "сириус"

федеральная территория "сириус"

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 25 фев — РИА Новости. Художники из Мексики, Испании, Италии и Казахстана начали расписывать жилые здания в Адлерском районе Сочи и на федеральной территории Сириус, расположенной по соседству, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля "Новые формы", который приурочен к Всемирному фестивалю молодежи. Расписывать городскую инфраструктуру художники начали еще в начале февраля, тогда российские мастера приступили к рисованию на столбах эстакад, а также на стене автомобильного моста, находящегося неподалеку от аэропорта Сочи. Позднее к творческой работе присоединились иностранные участники, прилетевшие на фестиваль. Зарубежные мастера начали украшать жилые здания в Адлерском районе Сочи и на федеральной территории Сириус. "В Сириусе на улице Парусной работают художники из Казахстана, Испании и Мексики. В Сочи, на улице Худякова, начали работу ассистенты художника из Италии", - сказала агентству генеральный директор фонда поддержки и развития современного искусства "Новые формы" Наталья Дульмаченко. Она уточнила, что кто-то из зарубежных участников работает над муралом уже второй день, а другие только наносят разметку рисунка. Как рассказал РИА Новости испанский художник Хавьер, приступивший к разработке своего рисунка, его вдохновляет непохожесть и абсолютная аутентичность каждого человека, его реакций, поведения, в частности россиян, именно этот сакральный смысл он закладывает в свои национальные художественные работы. По заявлению организаторов "Новых форм", у мастеров уличного искусства еще есть время, завершить творческие работы планируется к середине марта. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. В рамках всемирного фестиваля стартовал еще один - "Новые формы", организованный при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В фестивале участвуют 25 художников из 11 стран, проект предполагает роспись городской инфраструктуры площадью более 4 тысяч квадратных метров. Основная задача – изобразить мурал в национальных традициях своей страны в целях обмена культурными ценностями. При этом агломерация работ уличного искусства была выстроена таким образом, чтобы гости, приезжающие на Всемирный фестиваль, уже выдвигаясь с аэропорта могли увидеть цветные работы авторов. В оргкомитете фестиваля "Новые формы" не исключают, что рисунки художников разных стран станут своеобразным культурным объектом, занимательным не только для местных жителей, но и для туристов, приезжающих на отдых в Сочи и на федеральную территорию Сириус, расположенную в границах черноморского побережья. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://ria.ru/20240219/fotovystavka-1928285112.html

https://ria.ru/20240215/festival-1927555079.html

https://ria.ru/20240221/poezd-1928753527.html

сочи

федеральная территория "сириус"

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, образовательный центр "сириус", федеральная территория "сириус", всемирный фестиваль молодежи — 2024