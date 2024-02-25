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Художники из разных стран начали украшать дома в Сириусе к фестивалю - РИА Новости, 25.02.2024
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08:47 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/festival-1929343506.html
Художники из разных стран начали украшать дома в Сириусе к фестивалю
Художники из разных стран начали украшать дома в Сириусе к фестивалю - РИА Новости, 25.02.2024
Художники из разных стран начали украшать дома в Сириусе к фестивалю
Художники из Мексики, Испании, Италии и Казахстана начали расписывать жилые здания в Адлерском районе Сочи и на федеральной территории Сириус, расположенной по... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T08:47
2024-02-25T08:47
сочи
образовательный центр "сириус"
федеральная территория "сириус"
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 25 фев — РИА Новости. Художники из Мексики, Испании, Италии и Казахстана начали расписывать жилые здания в Адлерском районе Сочи и на федеральной территории Сириус, расположенной по соседству, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля "Новые формы", который приурочен к Всемирному фестивалю молодежи. Расписывать городскую инфраструктуру художники начали еще в начале февраля, тогда российские мастера приступили к рисованию на столбах эстакад, а также на стене автомобильного моста, находящегося неподалеку от аэропорта Сочи. Позднее к творческой работе присоединились иностранные участники, прилетевшие на фестиваль. Зарубежные мастера начали украшать жилые здания в Адлерском районе Сочи и на федеральной территории Сириус. "В Сириусе на улице Парусной работают художники из Казахстана, Испании и Мексики. В Сочи, на улице Худякова, начали работу ассистенты художника из Италии", - сказала агентству генеральный директор фонда поддержки и развития современного искусства "Новые формы" Наталья Дульмаченко. Она уточнила, что кто-то из зарубежных участников работает над муралом уже второй день, а другие только наносят разметку рисунка. Как рассказал РИА Новости испанский художник Хавьер, приступивший к разработке своего рисунка, его вдохновляет непохожесть и абсолютная аутентичность каждого человека, его реакций, поведения, в частности россиян, именно этот сакральный смысл он закладывает в свои национальные художественные работы. По заявлению организаторов "Новых форм", у мастеров уличного искусства еще есть время, завершить творческие работы планируется к середине марта. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. В рамках всемирного фестиваля стартовал еще один - "Новые формы", организованный при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В фестивале участвуют 25 художников из 11 стран, проект предполагает роспись городской инфраструктуры площадью более 4 тысяч квадратных метров. Основная задача – изобразить мурал в национальных традициях своей страны в целях обмена культурными ценностями. При этом агломерация работ уличного искусства была выстроена таким образом, чтобы гости, приезжающие на Всемирный фестиваль, уже выдвигаясь с аэропорта могли увидеть цветные работы авторов. В оргкомитете фестиваля "Новые формы" не исключают, что рисунки художников разных стран станут своеобразным культурным объектом, занимательным не только для местных жителей, но и для туристов, приезжающих на отдых в Сочи и на федеральную территорию Сириус, расположенную в границах черноморского побережья. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
https://ria.ru/20240219/fotovystavka-1928285112.html
https://ria.ru/20240215/festival-1927555079.html
https://ria.ru/20240221/poezd-1928753527.html
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Ольга Фомченкова
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сочи, образовательный центр "сириус", федеральная территория "сириус", всемирный фестиваль молодежи — 2024
Сочи, Образовательный центр "Сириус", Федеральная территория "Сириус", Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Художники из разных стран начали украшать дома в Сириусе к фестивалю

Художники из Испании, Италии, Мексики украшают жилые дома в Сириусе к фестивалю

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкОбразовательный центр "Сириус"
Образовательный центр Сириус - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Образовательный центр "Сириус". Архивное фото
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СИРИУС, 25 фев — РИА Новости. Художники из Мексики, Испании, Италии и Казахстана начали расписывать жилые здания в Адлерском районе Сочи и на федеральной территории Сириус, расположенной по соседству, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля "Новые формы", который приурочен к Всемирному фестивалю молодежи.
Расписывать городскую инфраструктуру художники начали еще в начале февраля, тогда российские мастера приступили к рисованию на столбах эстакад, а также на стене автомобильного моста, находящегося неподалеку от аэропорта Сочи. Позднее к творческой работе присоединились иностранные участники, прилетевшие на фестиваль.
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19 февраля, 16:56
Зарубежные мастера начали украшать жилые здания в Адлерском районе Сочи и на федеральной территории Сириус.
"В Сириусе на улице Парусной работают художники из Казахстана, Испании и Мексики. В Сочи, на улице Худякова, начали работу ассистенты художника из Италии", - сказала агентству генеральный директор фонда поддержки и развития современного искусства "Новые формы" Наталья Дульмаченко.
Она уточнила, что кто-то из зарубежных участников работает над муралом уже второй день, а другие только наносят разметку рисунка. Как рассказал РИА Новости испанский художник Хавьер, приступивший к разработке своего рисунка, его вдохновляет непохожесть и абсолютная аутентичность каждого человека, его реакций, поведения, в частности россиян, именно этот сакральный смысл он закладывает в свои национальные художественные работы.
По заявлению организаторов "Новых форм", у мастеров уличного искусства еще есть время, завершить творческие работы планируется к середине марта.
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Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. В рамках всемирного фестиваля стартовал еще один - "Новые формы", организованный при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В фестивале участвуют 25 художников из 11 стран, проект предполагает роспись городской инфраструктуры площадью более 4 тысяч квадратных метров.
Основная задача – изобразить мурал в национальных традициях своей страны в целях обмена культурными ценностями. При этом агломерация работ уличного искусства была выстроена таким образом, чтобы гости, приезжающие на Всемирный фестиваль, уже выдвигаясь с аэропорта могли увидеть цветные работы авторов. В оргкомитете фестиваля "Новые формы" не исключают, что рисунки художников разных стран станут своеобразным культурным объектом, занимательным не только для местных жителей, но и для туристов, приезжающих на отдых в Сочи и на федеральную территорию Сириус, расположенную в границах черноморского побережья.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
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СочиОбразовательный центр "Сириус"Федеральная территория "Сириус"Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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