https://ria.ru/20240225/delo-1929410794.html

В Петербурге завели дело против мужчины, справлявшего нужду на памятник

В Петербурге завели дело против мужчины, справлявшего нужду на памятник - РИА Новости, 25.02.2024

В Петербурге завели дело против мужчины, справлявшего нужду на памятник

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после публикации видеозаписи, на которой мужчина справляет нужду на основание "Медного всадника" в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T18:17

2024-02-25T18:17

2024-02-25T18:17

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санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после публикации видеозаписи, на которой мужчина справляет нужду на основание "Медного всадника" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Двадцать пятого февраля в ходе мониторинга сети "Интернет" была выявлена видеозапись, на которой зафиксированы противоправные действия неизвестного мужчины в районе Сенатской площади. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Как следует из видео, размещенного в соцсетях, молодой человек справил малую нужду на памятник "Медный всадник", а его друзья записали это на телефон и выложили в сеть. "Полицией приняты меры к установлению и задержанию правонарушителя", - добавил в пресс-службе ГУМВД.

https://ria.ru/20231222/ogon-1917490865.html

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происшествия, санкт-петербург, россия