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В Петербурге завели дело против мужчины, справлявшего нужду на памятник - РИА Новости, 25.02.2024
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18:17 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/delo-1929410794.html
В Петербурге завели дело против мужчины, справлявшего нужду на памятник
В Петербурге завели дело против мужчины, справлявшего нужду на памятник - РИА Новости, 25.02.2024
В Петербурге завели дело против мужчины, справлявшего нужду на памятник
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после публикации видеозаписи, на которой мужчина справляет нужду на основание "Медного всадника" в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T18:17
2024-02-25T18:17
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после публикации видеозаписи, на которой мужчина справляет нужду на основание "Медного всадника" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Двадцать пятого февраля в ходе мониторинга сети "Интернет" была выявлена видеозапись, на которой зафиксированы противоправные действия неизвестного мужчины в районе Сенатской площади. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Как следует из видео, размещенного в соцсетях, молодой человек справил малую нужду на памятник "Медный всадник", а его друзья записали это на телефон и выложили в сеть. "Полицией приняты меры к установлению и задержанию правонарушителя", - добавил в пресс-службе ГУМВД.
https://ria.ru/20231222/ogon-1917490865.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге завели дело против мужчины, справлявшего нужду на памятник

МВД: в Петербурге завели дело против мужчины, справлявшего нужду на памятник

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после публикации видеозаписи, на которой мужчина справляет нужду на основание "Медного всадника" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
"Двадцать пятого февраля в ходе мониторинга сети "Интернет" была выявлена видеозапись, на которой зафиксированы противоправные действия неизвестного мужчины в районе Сенатской площади. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
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Как следует из видео, размещенного в соцсетях, молодой человек справил малую нужду на памятник "Медный всадник", а его друзья записали это на телефон и выложили в сеть.
"Полицией приняты меры к установлению и задержанию правонарушителя", - добавил в пресс-службе ГУМВД.
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