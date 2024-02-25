https://ria.ru/20240225/biometriya-1929378196.html

Преподаватель МГИМО стала миллионным пользователем ЕБС

Преподаватель МГИМО стала миллионным пользователем ЕБС - РИА Новости, 25.02.2024

Преподаватель МГИМО стала миллионным пользователем ЕБС

Преподаватель МГИМО стала миллионным пользователем Единой биометрической системы (ЕБС), она самостоятельно зарегистрировала свои данные напрямую в ЕБС, сделала... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T14:08

2024-02-25T14:08

2024-02-25T14:08

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Преподаватель МГИМО стала миллионным пользователем Единой биометрической системы (ЕБС), она самостоятельно зарегистрировала свои данные напрямую в ЕБС, сделала это на полях выставки "Россия", рассказали в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ). "На полях выставки "Россия" состоялась регистрация миллионного пользователя государственной Единой биометрической системы. Им стала 28-летняя Анастасия, преподаватель МГИМО, посетившая вместе с друзьями в праздничные дни павильон "Умные финансы", чтобы познакомиться с механикой начисления игровых цифровых рублей", - отметили в ЦБТ. Регистрация пользователя прошла в отделении банка ВТБ в павильоне "Умные финансы", она заняла пять минут. Теперь Анастасии стал доступен полный перечень услуг по биометрии – от оформления карты болельщика до дистанционного открытия банковского счета. Девушку поздравил генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий. Юбилейному пользователю вручили подарки от Центра биометрических технологий и ВТБ, а также продемонстрировали передовые финтех-решения, в том числе – механизм начисления игровых цифровых рублей. "Миллион пользователей – важный рубеж. Это свидетельство высокого интереса граждан к сервисам, а еще – знак доверия к самой технологии. Мы продолжим расширять перечень доступных услуг. В марте этого года планируем запустить сервис по открытию бизнеса онлайн. В перспективе гражданам станут доступны сервисы для посадки на поезд по биометрии, заселению в отели и гостиницы, обслуживанию в МФЦ без паспорта", – прокомментировал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко. В ЦБТ добавили, что зарегистрироваться в Единой биометрической системе можно в мобильном приложении "Госуслуги Биометрия" или очно – в банках по всей России. При этом очная регистрация открывает доступ к полному перечню биометрических услуг, а дистанционная – только к низкорисковым сервисам.

https://ria.ru/20240206/chernyshenko-1925660022.html

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выставка-форум "россия", россия, общество, мгимо, втб