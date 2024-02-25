ЦБТ: преподаватель МГИМО стала миллионным пользователем ЕБС
Учащиеся Ростовского государственного университета путей сообщения выступили в рамках концертной программы "Мелодии транспорта".
Учащиеся Ростовского государственного университета путей сообщения выступили в рамках концертной программы "Мелодии транспорта".
Глава МЧС России Александр Куренков ознакомился со стендами регионов Арктической зоны.
Глава МЧС России Александр Куренков ознакомился со стендами регионов Арктической зоны.
Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов подписал соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и "Движением Первых".
Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов подписал соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и "Движением Первых".
В павильоне №74 прошел показ форменной одежды экипажей "Аэрофлота" со второй половины XX века по настоящее время.
В павильоне №74 прошел показ форменной одежды экипажей "Аэрофлота" со второй половины XX века по настоящее время.
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылась экспозиция "Аллеи славы".
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылась экспозиция "Аллеи славы".
На катке ВДНХ состоялся пожарно-спасательский праздник на коньках "Мама, папа, я — пожарная семья".
На катке ВДНХ состоялся пожарно-спасательский праздник на коньках "Мама, папа, я — пожарная семья".
Более 15 пар работников атомной отрасли торжественно сочетались браком в павильоне "АТОМ".
Более 15 пар работников атомной отрасли торжественно сочетались браком в павильоне "АТОМ".
Зампред правительства России Александр Новак наградил победителей состязания по настольному теннису.
Зампред правительства России Александр Новак наградил победителей состязания по настольному теннису.
Заместитель директора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала о создании контента с помощью нейросетей.
Заместитель директора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала о создании контента с помощью нейросетей.
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылся международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству".
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылся международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству".
Звезды российской эстрады и коллективы энергетических компаний выступили на концерте, посвященном Дню энергетики.
Звезды российской эстрады и коллективы энергетических компаний выступили на концерте, посвященном Дню энергетики.
Легенды "Спартака" Егор Титов и Александр Филимонов раздали автографы посетителям выставки.
Легенды "Спартака" Егор Титов и Александр Филимонов раздали автографы посетителям выставки.
Круизная компания "ВодоходЪ" пригласила на гастрономический круиз "Родные берега" в павильоне "Дом российской кухни".
Круизная компания "ВодоходЪ" пригласила на гастрономический круиз "Родные берега" в павильоне "Дом российской кухни".
Артисты ансамбля народной песни "Любо-Мило" выступили в рамках концертной программы "Россия в движении" на главной уличной сцене.
Артисты ансамбля народной песни "Любо-Мило" выступили в рамках концертной программы "Россия в движении" на главной уличной сцене.
В мероприятии также приняли участие артисты ансамбля танца и песни казаков "Багатица".
В мероприятии также приняли участие артисты ансамбля танца и песни казаков "Багатица".
Учащиеся Ростовского государственного университета путей сообщения выступили в рамках концертной программы "Мелодии транспорта".
Глава МЧС России Александр Куренков ознакомился со стендами регионов Арктической зоны.
Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов подписал соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и "Движением Первых".
В павильоне №74 прошел показ форменной одежды экипажей "Аэрофлота" со второй половины XX века по настоящее время.
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылась экспозиция "Аллеи славы".
На катке ВДНХ состоялся пожарно-спасательский праздник на коньках "Мама, папа, я — пожарная семья".
Более 15 пар работников атомной отрасли торжественно сочетались браком в павильоне "АТОМ".
Зампред правительства России Александр Новак наградил победителей состязания по настольному теннису.
Заместитель директора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала о создании контента с помощью нейросетей.
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылся международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству".
Звезды российской эстрады и коллективы энергетических компаний выступили на концерте, посвященном Дню энергетики.
Легенды "Спартака" Егор Титов и Александр Филимонов раздали автографы посетителям выставки.
Круизная компания "ВодоходЪ" пригласила на гастрономический круиз "Родные берега" в павильоне "Дом российской кухни".
Артисты ансамбля народной песни "Любо-Мило" выступили в рамках концертной программы "Россия в движении" на главной уличной сцене.
В мероприятии также приняли участие артисты ансамбля танца и песни казаков "Багатица".
На выставке-форуме "Россия" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.
На выставке-форуме "Россия" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.
В павильоне "Наша культура" выступил ансамбль песни и танца "Русский Север".
В павильоне "Наша культура" выступил ансамбль песни и танца "Русский Север".
Михаил Шестаков, ведущий программист дирекции медиадизайна медиагруппы "Россия сегодня", рассказал о программировании в производстве мультимедийного контента.
Михаил Шестаков, ведущий программист дирекции медиадизайна медиагруппы "Россия сегодня", рассказал о программировании в производстве мультимедийного контента.
На главной уличной сцене состоялась концертная программа карьерного форума "Труд крут".
На главной уличной сцене состоялась концертная программа карьерного форума "Труд крут".
На выставке-форуме провели экскурсию для иностранных участников форума "За свободу наций!"
На выставке-форуме провели экскурсию для иностранных участников форума "За свободу наций!"
Зарубежные гости ознакомились с экспозицией павильона "Регионы России".
Зарубежные гости ознакомились с экспозицией павильона "Регионы России".
В павильоне "Российский космос: создавая будущее" прошла творческая встреча с писательницей Дарьей Донцовой.
В павильоне "Российский космос: создавая будущее" прошла творческая встреча с писательницей Дарьей Донцовой.
В рамках выставки провели показ эксклюзивной коллекции одежды Янтарного комбината и образов с украшениями из солнечного камня.
В рамках выставки провели показ эксклюзивной коллекции одежды Янтарного комбината и образов с украшениями из солнечного камня.
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" состоялась дискуссия "Наука — дело семейное".
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" состоялась дискуссия "Наука — дело семейное".
В павильоне № 457 торжественно открылся Координационный центр Кемеровской области.
В павильоне № 457 торжественно открылся Координационный центр Кемеровской области.
На форуме выступили участники студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"
На форуме выступили участники студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"
В павильоне № 75 состоялась пресс-конференция "Открывая Арктику заново".
В павильоне № 75 состоялась пресс-конференция "Открывая Арктику заново".
Прошла торжественная регистрация брака педагога и сотрудника МЧС России из Югры.
Прошла торжественная регистрация брака педагога и сотрудника МЧС России из Югры.
Иностранные участники форума "За свободу наций!" знакомились с достижениями российской науки.
Иностранные участники форума "За свободу наций!" знакомились с достижениями российской науки.
Участницы студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"
Участницы студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"
Экскурсия для иностранных гостей продолжилась в павильоне № 19 "Атом".
Экскурсия для иностранных гостей продолжилась в павильоне № 19 "Атом".
В павильоне № 75 отпраздновали День русского валенка.
В павильоне № 75 отпраздновали День русского валенка.
Состоялась пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения кадровой политики для современного рынка труда".
Состоялась пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения кадровой политики для современного рынка труда".
На выставке-форуме "Россия" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.
В павильоне "Наша культура" выступил ансамбль песни и танца "Русский Север".
Михаил Шестаков, ведущий программист дирекции медиадизайна медиагруппы "Россия сегодня", рассказал о программировании в производстве мультимедийного контента.
На главной уличной сцене состоялась концертная программа карьерного форума "Труд крут".
На выставке-форуме провели экскурсию для иностранных участников форума "За свободу наций!"
Зарубежные гости ознакомились с экспозицией павильона "Регионы России".
В павильоне "Российский космос: создавая будущее" прошла творческая встреча с писательницей Дарьей Донцовой.
В рамках выставки провели показ эксклюзивной коллекции одежды Янтарного комбината и образов с украшениями из солнечного камня.
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" состоялась дискуссия "Наука — дело семейное".
В павильоне № 457 торжественно открылся Координационный центр Кемеровской области.
На форуме выступили участники студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"
В павильоне № 75 состоялась пресс-конференция "Открывая Арктику заново".
Прошла торжественная регистрация брака педагога и сотрудника МЧС России из Югры.
Иностранные участники форума "За свободу наций!" знакомились с достижениями российской науки.
Участницы студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"
Экскурсия для иностранных гостей продолжилась в павильоне № 19 "Атом".
В павильоне № 75 отпраздновали День русского валенка.
Состоялась пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения кадровой политики для современного рынка труда".