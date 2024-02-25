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Преподаватель МГИМО стала миллионным пользователем ЕБС - РИА Новости, 25.02.2024
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14:08 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/biometriya-1929378196.html
Преподаватель МГИМО стала миллионным пользователем ЕБС
Преподаватель МГИМО стала миллионным пользователем ЕБС - РИА Новости, 25.02.2024
Преподаватель МГИМО стала миллионным пользователем ЕБС
Преподаватель МГИМО стала миллионным пользователем Единой биометрической системы (ЕБС), она самостоятельно зарегистрировала свои данные напрямую в ЕБС, сделала... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T14:08
2024-02-25T14:08
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Преподаватель МГИМО стала миллионным пользователем Единой биометрической системы (ЕБС), она самостоятельно зарегистрировала свои данные напрямую в ЕБС, сделала это на полях выставки "Россия", рассказали в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ). "На полях выставки "Россия" состоялась регистрация миллионного пользователя государственной Единой биометрической системы. Им стала 28-летняя Анастасия, преподаватель МГИМО, посетившая вместе с друзьями в праздничные дни павильон "Умные финансы", чтобы познакомиться с механикой начисления игровых цифровых рублей", - отметили в ЦБТ. Регистрация пользователя прошла в отделении банка ВТБ в павильоне "Умные финансы", она заняла пять минут. Теперь Анастасии стал доступен полный перечень услуг по биометрии – от оформления карты болельщика до дистанционного открытия банковского счета. Девушку поздравил генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий. Юбилейному пользователю вручили подарки от Центра биометрических технологий и ВТБ, а также продемонстрировали передовые финтех-решения, в том числе – механизм начисления игровых цифровых рублей. "Миллион пользователей – важный рубеж. Это свидетельство высокого интереса граждан к сервисам, а еще – знак доверия к самой технологии. Мы продолжим расширять перечень доступных услуг. В марте этого года планируем запустить сервис по открытию бизнеса онлайн. В перспективе гражданам станут доступны сервисы для посадки на поезд по биометрии, заселению в отели и гостиницы, обслуживанию в МФЦ без паспорта", – прокомментировал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко. В ЦБТ добавили, что зарегистрироваться в Единой биометрической системе можно в мобильном приложении "Госуслуги Биометрия" или очно – в банках по всей России. При этом очная регистрация открывает доступ к полному перечню биометрических услуг, а дистанционная – только к низкорисковым сервисам.
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РИА Новости
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выставка-форум "россия", россия, общество, мгимо, втб
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Общество, МГИМО, ВТБ
Преподаватель МГИМО стала миллионным пользователем ЕБС

ЦБТ: преподаватель МГИМО стала миллионным пользователем ЕБС

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Дактилоскопическая регистрация - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
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Дактилоскопическая регистрация. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Преподаватель МГИМО стала миллионным пользователем Единой биометрической системы (ЕБС), она самостоятельно зарегистрировала свои данные напрямую в ЕБС, сделала это на полях выставки "Россия", рассказали в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ).
"На полях выставки "Россия" состоялась регистрация миллионного пользователя государственной Единой биометрической системы. Им стала 28-летняя Анастасия, преподаватель МГИМО, посетившая вместе с друзьями в праздничные дни павильон "Умные финансы", чтобы познакомиться с механикой начисления игровых цифровых рублей", - отметили в ЦБТ.
Концерты, круизы, легенды спорта: чем продолжает удивлять выставка "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Учащиеся Ростовского государственного университета путей сообщения выступили в рамках концертной программы "Мелодии транспорта".

Концертная программа Мелодии транспорта

Учащиеся Ростовского государственного университета путей сообщения выступили в рамках концертной программы "Мелодии транспорта".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Глава МЧС России Александр Куренков ознакомился со стендами регионов Арктической зоны.

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков на Международной выставке-форуме Россия

Глава МЧС России Александр Куренков ознакомился со стендами регионов Арктической зоны.

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2 из 15
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Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов подписал соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и "Движением Первых".

Встреча гендиректора Роскосмоса с участниками Движения Первых и подписание соглашения о сотрудничестве

Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов подписал соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и "Движением Первых".

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3 из 15
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В павильоне №74 прошел показ форменной одежды экипажей "Аэрофлота" со второй половины XX века по настоящее время.

Демонстрация форменной одежды экипажей Аэрофлота со второй половины XX века по настоящее время

В павильоне №74 прошел показ форменной одежды экипажей "Аэрофлота" со второй половины XX века по настоящее время.

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4 из 15
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В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылась экспозиция "Аллеи славы".

Открытие новой экспозиции Аллеи славы

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылась экспозиция "Аллеи славы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На катке ВДНХ состоялся пожарно-спасательский праздник на коньках "Мама, папа, я — пожарная семья".

Пожарно-спасательский праздник на коньках Мама, папа, я - пожарная семья

На катке ВДНХ состоялся пожарно-спасательский праздник на коньках "Мама, папа, я — пожарная семья".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Более 15 пар работников атомной отрасли торжественно сочетались браком в павильоне "АТОМ".

Торжественная церемония бракосочетания 16 пар молодоженов-работников атомной отрасли из 10 городов нашей страны – от Москвы до Мурманска

Более 15 пар работников атомной отрасли торжественно сочетались браком в павильоне "АТОМ".

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7 из 15
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Зампред правительства России Александр Новак наградил победителей состязания по настольному теннису.

Зампред правительства РФ Александр Новак на Международной выставке-форуме Россия

Зампред правительства России Александр Новак наградил победителей состязания по настольному теннису.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
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Заместитель директора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала о создании контента с помощью нейросетей.

Заместитель директора дирекции, Дирекция мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова

Заместитель директора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала о создании контента с помощью нейросетей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
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В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылся международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству".

Открытие международного передвижного фестиваля Кино на службе Отечеству

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылся международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Звезды российской эстрады и коллективы энергетических компаний выступили на концерте, посвященном Дню энергетики.

Концертная программа с участием звезд российской эстрады и выступлениями коллективов энергетических компаний, главная уличная сцена

Звезды российской эстрады и коллективы энергетических компаний выступили на концерте, посвященном Дню энергетики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
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Легенды "Спартака" Егор Титов и Александр Филимонов раздали автографы посетителям выставки.

Автограф-сессия с легендами Спартака

Легенды "Спартака" Егор Титов и Александр Филимонов раздали автографы посетителям выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Круизная компания "ВодоходЪ" пригласила на гастрономический круиз "Родные берега" в павильоне "Дом российской кухни".

Гастрономический круиз Родные берега от круизной компании ВодоходЪ

Круизная компания "ВодоходЪ" пригласила на гастрономический круиз "Родные берега" в павильоне "Дом российской кухни".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
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Артисты ансамбля народной песни "Любо-Мило" выступили в рамках концертной программы "Россия в движении" на главной уличной сцене.

Артисты ансамбля народной песни Любо-Мило

Артисты ансамбля народной песни "Любо-Мило" выступили в рамках концертной программы "Россия в движении" на главной уличной сцене.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В мероприятии также приняли участие артисты ансамбля танца и песни казаков "Багатица".

Артисты ансамбля танца и песни казаков Багатица

В мероприятии также приняли участие артисты ансамбля танца и песни казаков "Багатица".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

Учащиеся Ростовского государственного университета путей сообщения выступили в рамках концертной программы "Мелодии транспорта".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15

Глава МЧС России Александр Куренков ознакомился со стендами регионов Арктической зоны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15

Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов подписал соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и "Движением Первых".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15

В павильоне №74 прошел показ форменной одежды экипажей "Аэрофлота" со второй половины XX века по настоящее время.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылась экспозиция "Аллеи славы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15

На катке ВДНХ состоялся пожарно-спасательский праздник на коньках "Мама, папа, я — пожарная семья".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15

Более 15 пар работников атомной отрасли торжественно сочетались браком в павильоне "АТОМ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15

Зампред правительства России Александр Новак наградил победителей состязания по настольному теннису.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15

Заместитель директора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала о создании контента с помощью нейросетей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылся международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Звезды российской эстрады и коллективы энергетических компаний выступили на концерте, посвященном Дню энергетики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Легенды "Спартака" Егор Титов и Александр Филимонов раздали автографы посетителям выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Круизная компания "ВодоходЪ" пригласила на гастрономический круиз "Родные берега" в павильоне "Дом российской кухни".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Артисты ансамбля народной песни "Любо-Мило" выступили в рамках концертной программы "Россия в движении" на главной уличной сцене.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

В мероприятии также приняли участие артисты ансамбля танца и песни казаков "Багатица".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
Регистрация пользователя прошла в отделении банка ВТБ в павильоне "Умные финансы", она заняла пять минут. Теперь Анастасии стал доступен полный перечень услуг по биометрии – от оформления карты болельщика до дистанционного открытия банковского счета. Девушку поздравил генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий.
Юбилейному пользователю вручили подарки от Центра биометрических технологий и ВТБ, а также продемонстрировали передовые финтех-решения, в том числе – механизм начисления игровых цифровых рублей.
Компьютер - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
На платформе "Гостех" работает более трети федеральных органов власти
6 февраля, 12:59
"Миллион пользователей – важный рубеж. Это свидетельство высокого интереса граждан к сервисам, а еще – знак доверия к самой технологии. Мы продолжим расширять перечень доступных услуг. В марте этого года планируем запустить сервис по открытию бизнеса онлайн. В перспективе гражданам станут доступны сервисы для посадки на поезд по биометрии, заселению в отели и гостиницы, обслуживанию в МФЦ без паспорта", – прокомментировал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко.
В ЦБТ добавили, что зарегистрироваться в Единой биометрической системе можно в мобильном приложении "Госуслуги Биометрия" или очно – в банках по всей России. При этом очная регистрация открывает доступ к полному перечню биометрических услуг, а дистанционная – только к низкорисковым сервисам.
Создавая будущее: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке-форуме "Россия" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.

Работа выставки Россия

На выставке-форуме "Россия" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Наша культура" выступил ансамбль песни и танца "Русский Север".

Ансамбль песни и танца Русский Север

В павильоне "Наша культура" выступил ансамбль песни и танца "Русский Север".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 18
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Михаил Шестаков, ведущий программист дирекции медиадизайна медиагруппы "Россия сегодня", рассказал о программировании в производстве мультимедийного контента.

Ведущий программист Дирекции медиадизайна медиагруппы Россия сегодня Михаил Шестаков на Международной выставке-форуме Россия

Михаил Шестаков, ведущий программист дирекции медиадизайна медиагруппы "Россия сегодня", рассказал о программировании в производстве мультимедийного контента.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене состоялась концертная программа карьерного форума "Труд крут".

Концертная программа карьерного форума Труд крут

На главной уличной сцене состоялась концертная программа карьерного форума "Труд крут".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 18
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На выставке-форуме провели экскурсию для иностранных участников форума "За свободу наций!"

Экскурсия для иностранных участников форума За свободу наций!

На выставке-форуме провели экскурсию для иностранных участников форума "За свободу наций!"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Зарубежные гости ознакомились с экспозицией павильона "Регионы России".

Экскурсия для иностранных участников форума За свободу наций!

Зарубежные гости ознакомились с экспозицией павильона "Регионы России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Российский космос: создавая будущее" прошла творческая встреча с писательницей Дарьей Донцовой.

Творческая встреча с писательницей Дарьей Донцовой

В павильоне "Российский космос: создавая будущее" прошла творческая встреча с писательницей Дарьей Донцовой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 18
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В рамках выставки провели показ эксклюзивной коллекции одежды Янтарного комбината и образов с украшениями из солнечного камня.

Демонстрация эксклюзивной коллекции одежды Янтарного комбината и создание собственных образов с украшениями из солнечного камня

В рамках выставки провели показ эксклюзивной коллекции одежды Янтарного комбината и образов с украшениями из солнечного камня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 18
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В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" состоялась дискуссия "Наука — дело семейное".

Дискуссия Наука – дело семейное

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" состоялась дискуссия "Наука — дело семейное".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 18
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В павильоне № 457 торжественно открылся Координационный центр Кемеровской области.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на торжественном открытии Координационного центра Кемеровской области

В павильоне № 457 торжественно открылся Координационный центр Кемеровской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 18
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На форуме выступили участники студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"

Студенческий лекторий Мы разные! Мы равные! Мы вместе!

На форуме выступили участники студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 18
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В павильоне № 75 состоялась пресс-конференция "Открывая Арктику заново".

Пресс-конференция Открывая Арктику заново

В павильоне № 75 состоялась пресс-конференция "Открывая Арктику заново".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла торжественная регистрация брака педагога и сотрудника МЧС России из Югры.

Торжественная регистрация брака педагога и сотрудника МЧС России из Ханты-Мансийского автономного округа Югры

Прошла торжественная регистрация брака педагога и сотрудника МЧС России из Югры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Иностранные участники форума "За свободу наций!" знакомились с достижениями российской науки.

Экскурсия для иностранных участников форума За свободу наций!

Иностранные участники форума "За свободу наций!" знакомились с достижениями российской науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участницы студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"

Студенческий лекторий Мы разные! Мы равные! Мы вместе!

Участницы студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Экскурсия для иностранных гостей продолжилась в павильоне № 19 "Атом".

Экскурсия для иностранных участников форума За свободу наций!

Экскурсия для иностранных гостей продолжилась в павильоне № 19 "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне № 75 отпраздновали День русского валенка.

День русского валенка на Международной выставке-форуме Россия

В павильоне № 75 отпраздновали День русского валенка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения кадровой политики для современного рынка труда".

Пленарная сессия Ключевые результаты и достижения кадровой политики для современного рынка труда

Состоялась пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения кадровой политики для современного рынка труда".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 18

На выставке-форуме "Россия" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 18

В павильоне "Наша культура" выступил ансамбль песни и танца "Русский Север".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 18

Михаил Шестаков, ведущий программист дирекции медиадизайна медиагруппы "Россия сегодня", рассказал о программировании в производстве мультимедийного контента.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 18

На главной уличной сцене состоялась концертная программа карьерного форума "Труд крут".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 18

На выставке-форуме провели экскурсию для иностранных участников форума "За свободу наций!"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 18

Зарубежные гости ознакомились с экспозицией павильона "Регионы России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 18

В павильоне "Российский космос: создавая будущее" прошла творческая встреча с писательницей Дарьей Донцовой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 18

В рамках выставки провели показ эксклюзивной коллекции одежды Янтарного комбината и образов с украшениями из солнечного камня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 18

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" состоялась дискуссия "Наука — дело семейное".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 18

В павильоне № 457 торжественно открылся Координационный центр Кемеровской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18

На форуме выступили участники студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"

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В павильоне № 75 состоялась пресс-конференция "Открывая Арктику заново".

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Прошла торжественная регистрация брака педагога и сотрудника МЧС России из Югры.

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Иностранные участники форума "За свободу наций!" знакомились с достижениями российской науки.

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Участницы студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"

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Экскурсия для иностранных гостей продолжилась в павильоне № 19 "Атом".

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В павильоне № 75 отпраздновали День русского валенка.

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Состоялась пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения кадровой политики для современного рынка труда".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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