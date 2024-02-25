https://ria.ru/20240225/bespilotnik-1929361016.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 25.02.2024
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Силы ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить в Белгородской области террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа, заявили в... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T11:38
2024-02-25T11:38
2024-02-25T12:15
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Силы ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить в Белгородской области террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа, заявили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в публикации.По информации военного ведомства, это произошло около 11:00 мск. А минувшей ночью системы ПВО перехватили над Белгородской областью два дрона и еще четыре — над акваторией Черного моря.Накануне украинские беспилотники более десяти раз атаковали восемь районов Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Протяженность границы Белгородской области с Украиной составляет 350 километров. ВСУ постоянно обстреливают российскую территорию, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С апреля 2022 года в Белгородской области и других приграничных регионах действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью