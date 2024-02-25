https://ria.ru/20240225/bespilotnik-1929361016.html

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 25.02.2024

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Силы ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить в Белгородской области террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа, заявили в... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T11:38

2024-02-25T11:38

2024-02-25T12:15

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Силы ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить в Белгородской области террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа, заявили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в публикации.По информации военного ведомства, это произошло около 11:00 мск. А минувшей ночью системы ПВО перехватили над Белгородской областью два дрона и еще четыре — над акваторией Черного моря.Накануне украинские беспилотники более десяти раз атаковали восемь районов Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Протяженность границы Белгородской области с Украиной составляет 350 километров. ВСУ постоянно обстреливают российскую территорию, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С апреля 2022 года в Белгородской области и других приграничных регионах действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

https://ria.ru/20240224/bespilotniki-1929239041.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность