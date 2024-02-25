https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929436627.html
ЦИК Белоруссии заявил, что будет открыто и гласно информировать о выборах
ЦИК Белоруссии заявил, что будет открыто и гласно информировать о выборах - РИА Новости, 25.02.2024
ЦИК Белоруссии заявил, что будет открыто и гласно информировать о выборах
Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что Центризбирком республики будет открыто и гласно информировать граждан о выдвижении делегатов Всебелорусского... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T22:28
2024-02-25T22:28
2024-02-25T22:28
парламентские выборы в белоруссии — 2024
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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что Центризбирком республики будет открыто и гласно информировать граждан о выдвижении делегатов Всебелорусского народного собрания. В Белоруссии в воскресенье впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. "До апреля месяца мы будем находиться в некотором состоянии избирательного процесса, хотя рядовых граждан это особо не затронет. Но интерес у них достаточно большой к тому, как будет формироваться Всебелорусское народное собрание. Я обещаю, что ЦИК будет так же открыто и гласно работать, чтобы граждане могли получать объективную информацию", - сказал Карпенко в интервью телеканалу СТВ. Он подчеркнул, что с подведением 1 марта итогов единого дня голосования избирательный цикл в Белоруссии не закончится. "После единого дня голосования нам предстоит избрать не только членов Совета республики (верхняя палата парламента – ред.) от каждой области и Минска, нам еще необходимо будет избрать делегатов Всебелорусского народного собрания от вновь избранного депутатского корпуса местных советов и от структур гражданского общества. В первом случае будем избирать 350 делегатов, а во втором – 400", - пояснил Карпенко. Выдвижение кандидатов в члены верхней палаты парламента будет проходить в марте, а на 4 апреля запланировано проведение заседаний местных советов депутатов базового уровня в каждой области и депутатов Минского городского совета депутатов по выборам членов верхней палаты парламента. Восемь сенаторов могут быть назначены президентом. Предельная численность делегатов ВНС составляет 1200 человек. Срок полномочий - пять лет. Собрание будет формироваться на паритетной основе из делегатов по должности (действующий президент и президент, прекративший исполнение своих полномочий, члены обеих палат парламента, представители исполнительной власти, судебной власти), из представителей местных советов депутатов, а также из представителей гражданского общества (четыре зарегистрированные партии и Федерация профсоюзов Белоруссии). Выдвижение делегатов во Всебелорусское народное собрание начнется с 12 марта 2024 года. Ожидается, что первое заседание Всебелорусского народного собрания пройдет примерно 19-26 апреля. В Белоруссии 15 марта 2022 года вступили в силу изменения и дополнения в конституцию, принятые в результате прошедшего 27 февраля того же года референдума. В обновленном основном законе Белоруссии был закреплен конституционный статус Всебелорусского народного собрания. ВНС будет утверждать основные направления внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности, программы социально-экономического развития страны, сможет предлагать изменения в конституцию, проведение республиканских референдумов, оно также наделено правом законодательной инициативы. ВНС вправе рассматривать вопрос о легитимности выборов президента, депутатов и сенаторов, принимать решение о смещении президента с должности. Собрание также вправе ввести чрезвычайное или военное положение.
https://ria.ru/20240225/vybory-1929434922.html
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парламентские выборы в белоруссии — 2024, белоруссия, в мире, минск
Парламентские выборы в Белоруссии — 2024, Белоруссия, В мире, Минск
ЦИК Белоруссии заявил, что будет открыто и гласно информировать о выборах
Карпенко: ЦИК Белоруссии будет открыто и гласно информировать о выборах
МИНСК, 25 фев – РИА Новости.
Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что Центризбирком
республики будет открыто и гласно информировать граждан о выдвижении делегатов Всебелорусского народного собрания.
В Белоруссии в воскресенье впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов.
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"До апреля месяца мы будем находиться в некотором состоянии избирательного процесса, хотя рядовых граждан это особо не затронет. Но интерес у них достаточно большой к тому, как будет формироваться Всебелорусское народное собрание. Я обещаю, что ЦИК будет так же открыто и гласно работать, чтобы граждане могли получать объективную информацию", - сказал Карпенко в интервью телеканалу СТВ.
Он подчеркнул, что с подведением 1 марта итогов единого дня голосования избирательный цикл в Белоруссии не закончится.
"После единого дня голосования нам предстоит избрать не только членов Совета республики (верхняя палата парламента – ред.) от каждой области и Минска
, нам еще необходимо будет избрать делегатов Всебелорусского народного собрания от вновь избранного депутатского корпуса местных советов и от структур гражданского общества. В первом случае будем избирать 350 делегатов, а во втором – 400", - пояснил Карпенко.
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Выдвижение кандидатов в члены верхней палаты парламента будет проходить в марте, а на 4 апреля запланировано проведение заседаний местных советов депутатов базового уровня в каждой области и депутатов Минского городского совета депутатов по выборам членов верхней палаты парламента. Восемь сенаторов могут быть назначены президентом.
Предельная численность делегатов ВНС составляет 1200 человек. Срок полномочий - пять лет. Собрание будет формироваться на паритетной основе из делегатов по должности (действующий президент и президент, прекративший исполнение своих полномочий, члены обеих палат парламента, представители исполнительной власти, судебной власти), из представителей местных советов депутатов, а также из представителей гражданского общества (четыре зарегистрированные партии и Федерация профсоюзов Белоруссии). Выдвижение делегатов во Всебелорусское народное собрание начнется с 12 марта 2024 года. Ожидается, что первое заседание Всебелорусского народного собрания пройдет примерно 19-26 апреля.
В Белоруссии 15 марта 2022 года вступили в силу изменения и дополнения в конституцию, принятые в результате прошедшего 27 февраля того же года референдума. В обновленном основном законе Белоруссии был закреплен конституционный статус Всебелорусского народного собрания. ВНС будет утверждать основные направления внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности, программы социально-экономического развития страны, сможет предлагать изменения в конституцию, проведение республиканских референдумов, оно также наделено правом законодательной инициативы. ВНС вправе рассматривать вопрос о легитимности выборов президента, депутатов и сенаторов, принимать решение о смещении президента с должности. Собрание также вправе ввести чрезвычайное или военное положение.
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